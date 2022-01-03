Каррагер: "Поэтому "Ливерпуль" и не выиграет титул в этом сезоне"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил уверенность, что "Ливерпулю" не выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Накануне "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 в гостях у "Челси", хотя к 26-й минуте матча вел со счетом 0:2.



"Красные" далеко не в первый раз в этом сезоне позволяют своему сопернику отыгрываться, и Каррагер считает, что это будет стоить его бывшему клубу титула.



"Когда ведешь 2:0 против одного из своих главных конкурентов и упускаешь победу, ты должен быть расстроен. Вообще-то, я думаю, "Ливерпуль" будет доволен набранным очком, и вы могли убедиться в этом по их заменам, когда во втором тайме они убрали Мане и Жоту".



"Но именно поэтому "Ливерпуль" и не выиграет титул в этом сезоне. "Ливерпуль" 17 раз вел в счете в этом сезоне, как и "Манчестер Сити", но "Сити" выиграл каждый из этих матчей. "Ливерпуль" — только 12".



"Чего "Ливерпулю" не хватает сейчас и что у них было в чемпионском сезоне, так это умения контролировать ход матча. То, что мы наблюдали сегодня и против "Тоттенхэма", напоминает Юргена Клопа образца его первого года и второго года. Снова эти захватывающие матчи без центра поля, когда мы сидим и говорим: "Это был лучший матч сезона".



"Это был лучший матч, увиденный мной в этом сезоне, но с такой игрой "Ливерпулю" не завоевать титула. Уже пять раз в этом сезоне они вели в счете и оставались без победы в матче. В этом разница между "Ливерпулем" и "Сити" прямо сейчас", — сообщил Каррагер в эфире.