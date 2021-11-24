"Челси" разгромил "Ювентус" и вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Рис Джеймс "Челси" в доминирующей манере разгромил "Ювентус" со счетом 4:0 и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

По сравнению с победой 0:3 над "Лестером" из стартового состава "синих" пропали Мейсон Маунт и Кай Хаверц. Вместо них вышли Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же предложили сопернику высочайший темп. "Ювентус" оказался к этому не готов, сосредоточившись на обороне.

"Челси" давил, но первые несколько ударов нанес мимо. Лишь на 24-й минуте Войцех Щесны вступил в игру, не позволив отличиться Рису Джеймсу.

После момента Джеймса был назначен угловой, с которого "синие" открыли счет. Антонио Рюдигер прижатой рукой скинул мяч на Трево Чалобу, а тот ногой расстрелял ворота — 1:0.

Спустя три минуты гости едва не восстановили равновесие. Альваро Мората уже перебросил мяч через Эдуара Менди, и снаряд летел в пустые ворота, однако вынос с самой линии совершил подоспевший Тиаго Силва.

Этим "Ювентус" в первом тайме и ограничился, потому что в оставшееся до перерыва время игру диктовал "Челси". Неплохие моменты увеличить преимущество своей команды имели Джеймс и Каллум Хадсон-Одои, но не сложилось.

Второй тайм "синие" тоже начали мощно, и на 55-й минуте Джеймс, дождавшись мяча на правом краю штрафной, вторым касанием вколотил снаряд в ворота — 2:0.

Пока гости приходили в себя, случился и третий гол. Рубен Лофтус-Чик, вынужденно заменивший Канте, пустился в обводку в штрафной и успел вовремя отдать короткий пас на Хадсон-Одои, который сразу же поразил цель — 3:0.

Заключительные полчаса "синие" предпочли провести надежно. "Ювентус" почти не имел реальных моментов, за исключением отраженного Эдуаром Менди удара Уэстона Маккенни с рикошетом на 83-й минуте.

Уже в компенсированное время вышедший на замену Тимо Вернер поставил точку, перед пустыми воротами замкнув прострел Хакима Зийеша — 4:0.

"Ювентус" оказался не готов поддержать предложенный "Челси" темп, в итоге потерпев крупное поражение. Благодаря этой победе "синие" догнали своего соперника по очкам, причем имеют преимущество по личным встречам, что может быть важно при определении победителя группы.

"Челси" (Англия) — "Ювентус" (Италия) — 4:0 (1:0)

Голы: Чалоба 25, Джеймс 55, Хадсон-Одои 58, Вернер 90.

"Челси": Менди, Чалоба, Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте (Лофтус-Чик 37), Жоржиньо (Сауль 76), Чилуэлл (Аспиликуэта 71), Зийеш, Хадсон-Одои (Маунт 76), Пулишич (Вернер 72).

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Рабьо, Локателли (Артур 67), Бентакур (Дибала 59), Маккенни, Кьеза (Кулусевски 80), Мората (Кин 67).

Предупреждение: Куадрадо.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2021 00:50

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Последние комментарии:




  1. palach221078 24.11.2021 01:40 # palach221078
    В одну калитку бля... С Победой Банда!!!

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  2. golokante 24.11.2021 01:26 # golokante
    Азар в ахуе откуда он ушёл, еблан.

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  3. selta 24.11.2021 01:25 # selta
    С такой игрой размотаем квагмаеров с каррликофлетчерами 8:0
    Хз че многие ссут от мощи епаного калрика

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  4. gandalf 24.11.2021 01:19 # gandalf
    ВУАХАХАХАХАХАХ НЮХИНЯ ПРОПАЛА)))
    КУШАТЬ ПОДАНО, СКОТИНКА)))))))))))

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  5. gucman 24.11.2021 01:17 # gucman
    Гейгунер щенсны по обычаю получил 4 палки. На очереди унитайзед с пеналдо. Всем спасибо.

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  6. jirrort 24.11.2021 01:15 # jirrort
    Бенфика красавчики что выстояли на Камп Ноу.Теперь просто надо обыграть Динамо в последнем туре,а барсучки 100% пососут у Баварки в гостях и накуй в лигу европы вылетят , аминь!

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  7. nepomniachtchi 24.11.2021 01:15 # nepomniachtchi
    Когда очередной довен будет писать про стоимость кепы, лукаки, вернера или хаверца, спросите его сколько стоили Джеймс, Тьяго Силва, Аспи, Менди, Кристенсен, Обои, Канте и Лофтус-Чик

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  8. chelsea-69 24.11.2021 01:14 # chelsea-69
    Канте, Ковачич, Чиливили. Если Каррик выпустит ВанДеБебебека, тот заебенит Жоржа или Маунта и удалится. Горит пердак у него жоско

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  9. skydreams 24.11.2021 01:09 # skydreams
    Это было ахуенно!!! Прям чуйка была что сегодня будет разгром. Джеймс батя, Одои порадовал, но всё равно сыроват пока, много брака в решающие моменты. Канте и Чилвеллу здоровья! С победой всех

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  10. berloga777 24.11.2021 01:07 # berloga777
    Размотали академией не заметив
    Оч кайф, Тухель волшебник какой-то, воскрешает даже РЛЧ и Обои
    В субботу с МЮ будет мясо, не стал бы однозначно ставить на пенсов, МЮ чисто на эмоциональном подъеме выйдет

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  11. selta 24.11.2021 01:06 # selta
    Менди вообще шокирует, вратарь без слабых мест! И что более удивительно он нигер! Получается исключительный нигер! 1 на 1000000 ! Даже в матче где за весь матч наносят пару ударов не теряет концентрацию, и уж тем более куражит когда бьют часто! Однозначно лучший черный вратарь в историй футбола

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  12. dallaslp 24.11.2021 01:05 # dallaslp
    В Европе адекватно около 20 топ клубов + в мире еще адекватно топ 8 сборных. И на все это Братство приходится 8-10 коучей, которые никуда валить не собираются. Реально сейчас жесткий кризис тренеров. В бизнесе бабки есть, а специалистов нет(
    Так, офф-топ)

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  13. chelsea-super 24.11.2021 01:02 # chelsea-super
    Джеймс и Одои это ультра топарики, Лофтус опять порадовал. Вернер заебись вернулся.

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  14. selta 24.11.2021 01:01 # selta
    Тиаго Силва лучший цз мира, Менди лучший вр, Джеймс и Бен лучшие крайки райт нау! Тимо красава! Обои наконец заклеены! Здоровья травмированным!
    Галактодоминаторси вперёд! Пс Пуля холостая

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  15. chelsea-69 24.11.2021 01:01 # chelsea-69
    Да, покрасоте

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  16. sellman 24.11.2021 01:00 # sellman
    Разгромси на классе!
    Действующие чемпионы ЛЧ!!!!!

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  17. sausage 24.11.2021 01:00 # sausage
    Мощно, него сказать. Впрочем, ожидаемо, Юве не тот.

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  18. chebrec 24.11.2021 00:59 # chebrec
    KpacuBo!!!

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  19. cristean2 24.11.2021 00:59 # cristean2
    Жесть как прогрессирует Рис Джйемс, что в атаке, что в защите на отлично!

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  20. thegodfather 24.11.2021 00:57 # thegodfather
    без чилвела с мю походу
    опять днолонсо терпетЬ(

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