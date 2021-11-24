"Челси" разгромил "Ювентус" и вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Челси" в доминирующей манере разгромил "Ювентус" со счетом 4:0 и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

По сравнению с победой 0:3 над "Лестером" из стартового состава "синих" пропали Мейсон Маунт и Кай Хаверц. Вместо них вышли Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же предложили сопернику высочайший темп. "Ювентус" оказался к этому не готов, сосредоточившись на обороне.



"Челси" давил, но первые несколько ударов нанес мимо. Лишь на 24-й минуте Войцех Щесны вступил в игру, не позволив отличиться Рису Джеймсу.



После момента Джеймса был назначен угловой, с которого "синие" открыли счет. Антонио Рюдигер прижатой рукой скинул мяч на Трево Чалобу, а тот ногой расстрелял ворота — 1:0.



Спустя три минуты гости едва не восстановили равновесие. Альваро Мората уже перебросил мяч через Эдуара Менди, и снаряд летел в пустые ворота, однако вынос с самой линии совершил подоспевший Тиаго Силва.



Этим "Ювентус" в первом тайме и ограничился, потому что в оставшееся до перерыва время игру диктовал "Челси". Неплохие моменты увеличить преимущество своей команды имели Джеймс и Каллум Хадсон-Одои, но не сложилось.



Второй тайм "синие" тоже начали мощно, и на 55-й минуте Джеймс, дождавшись мяча на правом краю штрафной, вторым касанием вколотил снаряд в ворота — 2:0.



Пока гости приходили в себя, случился и третий гол. Рубен Лофтус-Чик, вынужденно заменивший Канте, пустился в обводку в штрафной и успел вовремя отдать короткий пас на Хадсон-Одои, который сразу же поразил цель — 3:0.



Заключительные полчаса "синие" предпочли провести надежно. "Ювентус" почти не имел реальных моментов, за исключением отраженного Эдуаром Менди удара Уэстона Маккенни с рикошетом на 83-й минуте.



Уже в компенсированное время вышедший на замену Тимо Вернер поставил точку, перед пустыми воротами замкнув прострел Хакима Зийеша — 4:0.



"Ювентус" оказался не готов поддержать предложенный "Челси" темп, в итоге потерпев крупное поражение. Благодаря этой победе "синие" догнали своего соперника по очкам, причем имеют преимущество по личным встречам, что может быть важно при определении победителя группы.



"Челси" (Англия) — "Ювентус" (Италия) — 4:0 (1:0)



Голы: Чалоба 25, Джеймс 55, Хадсон-Одои 58, Вернер 90.



"Челси": Менди, Чалоба, Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте (Лофтус-Чик 37), Жоржиньо (Сауль 76), Чилуэлл (Аспиликуэта 71), Зийеш, Хадсон-Одои (Маунт 76), Пулишич (Вернер 72).



"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Рабьо, Локателли (Артур 67), Бентакур (Дибала 59), Маккенни, Кьеза (Кулусевски 80), Мората (Кин 67).



Предупреждение: Куадрадо.