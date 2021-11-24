"Челси" разгромил "Ювентус" и вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Челси" в доминирующей манере разгромил "Ювентус" со счетом 4:0 и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
По сравнению с победой 0:3 над "Лестером" из стартового состава "синих" пропали Мейсон Маунт и Кай Хаверц. Вместо них вышли Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же предложили сопернику высочайший темп. "Ювентус" оказался к этому не готов, сосредоточившись на обороне.
"Челси" давил, но первые несколько ударов нанес мимо. Лишь на 24-й минуте Войцех Щесны вступил в игру, не позволив отличиться Рису Джеймсу.
После момента Джеймса был назначен угловой, с которого "синие" открыли счет. Антонио Рюдигер прижатой рукой скинул мяч на Трево Чалобу, а тот ногой расстрелял ворота — 1:0.
Спустя три минуты гости едва не восстановили равновесие. Альваро Мората уже перебросил мяч через Эдуара Менди, и снаряд летел в пустые ворота, однако вынос с самой линии совершил подоспевший Тиаго Силва.
Этим "Ювентус" в первом тайме и ограничился, потому что в оставшееся до перерыва время игру диктовал "Челси". Неплохие моменты увеличить преимущество своей команды имели Джеймс и Каллум Хадсон-Одои, но не сложилось.
Второй тайм "синие" тоже начали мощно, и на 55-й минуте Джеймс, дождавшись мяча на правом краю штрафной, вторым касанием вколотил снаряд в ворота — 2:0.
Пока гости приходили в себя, случился и третий гол. Рубен Лофтус-Чик, вынужденно заменивший Канте, пустился в обводку в штрафной и успел вовремя отдать короткий пас на Хадсон-Одои, который сразу же поразил цель — 3:0.
Заключительные полчаса "синие" предпочли провести надежно. "Ювентус" почти не имел реальных моментов, за исключением отраженного Эдуаром Менди удара Уэстона Маккенни с рикошетом на 83-й минуте.
Уже в компенсированное время вышедший на замену Тимо Вернер поставил точку, перед пустыми воротами замкнув прострел Хакима Зийеша — 4:0.
"Ювентус" оказался не готов поддержать предложенный "Челси" темп, в итоге потерпев крупное поражение. Благодаря этой победе "синие" догнали своего соперника по очкам, причем имеют преимущество по личным встречам, что может быть важно при определении победителя группы.
"Челси" (Англия) — "Ювентус" (Италия) — 4:0 (1:0)
Голы: Чалоба 25, Джеймс 55, Хадсон-Одои 58, Вернер 90.
"Челси": Менди, Чалоба, Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте (Лофтус-Чик 37), Жоржиньо (Сауль 76), Чилуэлл (Аспиликуэта 71), Зийеш, Хадсон-Одои (Маунт 76), Пулишич (Вернер 72).
"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Рабьо, Локателли (Артур 67), Бентакур (Дибала 59), Маккенни, Кьеза (Кулусевски 80), Мората (Кин 67).
Предупреждение: Куадрадо.
24.11.2021 00:50
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Последние комментарии:
В одну калитку бля... С Победой Банда!!!
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Азар в ахуе откуда он ушёл, еблан.
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С такой игрой размотаем квагмаеров с каррликофлетчерами 8:0
Хз че многие ссут от мощи епаного калрика
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ВУАХАХАХАХАХАХ НЮХИНЯ ПРОПАЛА)))
КУШАТЬ ПОДАНО, СКОТИНКА)))))))))))
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Гейгунер щенсны по обычаю получил 4 палки. На очереди унитайзед с пеналдо. Всем спасибо.
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Бенфика красавчики что выстояли на Камп Ноу.Теперь просто надо обыграть Динамо в последнем туре,а барсучки 100% пососут у Баварки в гостях и накуй в лигу европы вылетят , аминь!
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Когда очередной довен будет писать про стоимость кепы, лукаки, вернера или хаверца, спросите его сколько стоили Джеймс, Тьяго Силва, Аспи, Менди, Кристенсен, Обои, Канте и Лофтус-Чик
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Канте, Ковачич, Чиливили. Если Каррик выпустит ВанДеБебебека, тот заебенит Жоржа или Маунта и удалится. Горит пердак у него жоско
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Это было ахуенно!!! Прям чуйка была что сегодня будет разгром. Джеймс батя, Одои порадовал, но всё равно сыроват пока, много брака в решающие моменты. Канте и Чилвеллу здоровья! С победой всех
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Размотали академией не заметив
Оч кайф, Тухель волшебник какой-то, воскрешает даже РЛЧ и Обои
В субботу с МЮ будет мясо, не стал бы однозначно ставить на пенсов, МЮ чисто на эмоциональном подъеме выйдет
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Менди вообще шокирует, вратарь без слабых мест! И что более удивительно он нигер! Получается исключительный нигер! 1 на 1000000 ! Даже в матче где за весь матч наносят пару ударов не теряет концентрацию, и уж тем более куражит когда бьют часто! Однозначно лучший черный вратарь в историй футбола
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В Европе адекватно около 20 топ клубов + в мире еще адекватно топ 8 сборных. И на все это Братство приходится 8-10 коучей, которые никуда валить не собираются. Реально сейчас жесткий кризис тренеров. В бизнесе бабки есть, а специалистов нет(
Так, офф-топ)
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Джеймс и Одои это ультра топарики, Лофтус опять порадовал. Вернер заебись вернулся.
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Тиаго Силва лучший цз мира, Менди лучший вр, Джеймс и Бен лучшие крайки райт нау! Тимо красава! Обои наконец заклеены! Здоровья травмированным!
Галактодоминаторси вперёд! Пс Пуля холостая
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Да, покрасоте
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Разгромси на классе!
Действующие чемпионы ЛЧ!!!!!
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Р
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С
И
В
О
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Мощно, него сказать. Впрочем, ожидаемо, Юве не тот.
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KpacuBo!!!
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Жесть как прогрессирует Рис Джйемс, что в атаке, что в защите на отлично!
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без чилвела с мю походу
опять днолонсо терпетЬ(
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