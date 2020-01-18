"Ньюкасл" вырвал победу у "Челси" в компенсированное время

"Челси" потерпел поражение в гостях у "Ньюкасла", пропустив единственный в матче гол уже в компенсированное время.

В стартовый состав "сорок" после более чем месяца отсутствия с травмой задней поверхности бедра вернулся Аллан Сен-Максимен. Также появились с первых минут Мартин Дубравка, Киран Кларк, Федерико Фернандес, Йетро Виллемс и Джонджо Шелви, отдыхавшие против "Рочдейла" в Кубке Англии.



Относительно победы 3:0 над "Бернли" в старт "синих" вернулся выздоровевший Нголо Канте, заменив Росса Баркли.



Начало матча было омрачено очередной для "Ньюкасла" травмой — уже на 11-й минуте Виллемсу потребовались носилки, чтобы покинуть поле "Сент-Джеймс Парк". Возникшая пауза негативно сказалась на и без того невысоком темпе игры.



Первый же опасный в матче момент случился только на 21-й минуте, когда Жоэлинтон выиграл борьбу на втором этаже в штрафной "Челси" и пробил, но удар на себя приняла перекладина.



На 33-й минуте гости ответили своим попаданием в каркас ворот. Это Тэмми Абрахэм пяткой направил мяч в крестовину, но сделал это из офсайда. А вскоре Дубравка совершил сейв после удара Канте.



Этим обе команды и ограничились до перерыва. Игра в первом тайме оставляла желать сильно лучшего.



Во втором тайме "Челси" очевидным образом забрал себе мяч и территорию, подвергнув "сорок" определенному давлению, однако действительно опасных моментов не возникало.



Чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становились "синие". На 79-й минуте Абрахэм на мгновение опередил Дубравку и направил мяч по направлению к воротам, но вынос в последний момент совершил Мэтт Ритчи.



Когда казалось, что нули останутся на табло до финального свистка, Айзек Хейден откликнулся на подачу партнера на линию вратарской и головой поразил цель — 1:0.



Если бы не гол в самой концовке, можно было бы сказать, что это был чрезвычайно унылый матч. "Челси" имел значительное игровое преимущество, но это не использовал — "Ньюкасл" гораздо бережнее отнесся к своим шансам.



"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче