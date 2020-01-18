"Ньюкасл" вырвал победу у "Челси" в компенсированное время
"Челси" потерпел поражение в гостях у "Ньюкасла", пропустив единственный в матче гол уже в компенсированное время.
В стартовый состав "сорок" после более чем месяца отсутствия с травмой задней поверхности бедра вернулся Аллан Сен-Максимен. Также появились с первых минут Мартин Дубравка, Киран Кларк, Федерико Фернандес, Йетро Виллемс и Джонджо Шелви, отдыхавшие против "Рочдейла" в Кубке Англии.
Относительно победы 3:0 над "Бернли" в старт "синих" вернулся выздоровевший Нголо Канте, заменив Росса Баркли.
Начало матча было омрачено очередной для "Ньюкасла" травмой — уже на 11-й минуте Виллемсу потребовались носилки, чтобы покинуть поле "Сент-Джеймс Парк". Возникшая пауза негативно сказалась на и без того невысоком темпе игры.
Первый же опасный в матче момент случился только на 21-й минуте, когда Жоэлинтон выиграл борьбу на втором этаже в штрафной "Челси" и пробил, но удар на себя приняла перекладина.
На 33-й минуте гости ответили своим попаданием в каркас ворот. Это Тэмми Абрахэм пяткой направил мяч в крестовину, но сделал это из офсайда. А вскоре Дубравка совершил сейв после удара Канте.
Этим обе команды и ограничились до перерыва. Игра в первом тайме оставляла желать сильно лучшего.
Во втором тайме "Челси" очевидным образом забрал себе мяч и территорию, подвергнув "сорок" определенному давлению, однако действительно опасных моментов не возникало.
Чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становились "синие". На 79-й минуте Абрахэм на мгновение опередил Дубравку и направил мяч по направлению к воротам, но вынос в последний момент совершил Мэтт Ритчи.
Когда казалось, что нули останутся на табло до финального свистка, Айзек Хейден откликнулся на подачу партнера на линию вратарской и головой поразил цель — 1:0.
Если бы не гол в самой концовке, можно было бы сказать, что это был чрезвычайно унылый матч. "Челси" имел значительное игровое преимущество, но это не использовал — "Ньюкасл" гораздо бережнее отнесся к своим шансам.
"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче
18.01.2020 22:30
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Последние комментарии:
А говорили у щельси полно молодых дарований.
Может они тускнеют на фоне молодых сорок?
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зеропук отныне = щольси? #вгонке
(ответить)
Алло, пожарные, тут горит жоппы местных пенсов от успехов Ливерпуля! Срочно выезжайте!
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Хули тут выяснять !?
вы знали, что
Пенсы говнецо, Челси Глимессы))))
(ответить)
с Челси то все понятно, мимо 4 ки точно пролетают, что насчет онли--зеропука? Кто сегодня кормил су4ку мою?
(ответить)
Челси сделал пососаку. Вот что значит фанатоориентированность.
(ответить)
Аппарат, видимо, дал сбой, когда вычисляли айкью Лэмпарда.
Стажёр оказался тупее Скоулза с Невиллом, продолжая изображать из себя тренера.
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Самое веселое в этой ситуации со стороны - это 3 шкононира гавкающие из-за спин зеропуков, просто униженки. То что сегодня играли на ничью с Шеффилдом уже забыто.
Понятно почему шконка их дом родной, канешн.
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За 23 тура в АПЛ Челси проиграл столько же матчей, сколько за весь прошлый сезон. Верните Сарри и Азара!
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Лондон принадлежит Тоттенхэму, только обоссаные животные будут спорить!
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мотивашечка завтра скаму приблизиться на очко)
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Челси - Унылое гавно, bezviz - пенёк обоссаный.
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у зеропук комплекс вечных лузеров, тупо неудачники обоссаные...почему вы до сих пор не в петле?
Тупо завидуют успешным, даже будучи без пяти минут чемпионами апл.
Какие же бездарные мрази (((
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Микки стервятник пзд)
Постоянно ждет осечки чтобы поссать на щленщберов
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челси так или иначе грозит борьба за 4-ое место, в лучшем случае
все силы на лч + ка.
изи 2 трофея для челси.
а зеропуки рады, что челси не скинет их с пеликаньего насеста, омг. Пиздец, как же жизнь потрепала этих мразей, которые до сих пор еще ссут что в очередной раз проебут титул. Просто терпилы обоссаные. Как вы еще не повесились, болея за эту хуету лузерскую?
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чедси - позорище
команду распустить, тренера уволить, клуб закрыть
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-Смотрел матч.
-Честно РукаЛицо в исполнении Челси...
-Движений много, но весь матч это не к чему не приводило, как будто играли резервисты, не знаю что дальше делать с мячем...
-Может это к лучшему что проиграли, хоть на трансфер выйдем, так то уже январь заканчивается, а на деле только продление контракта с Хамесом.
-Да весь зимний трансфер скучный( никогда так не было (((
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Чепуха сутулая никогда не станет топ тренером, тень Джи.
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опять играем в кто больше обосрецца
не или типо ух ты наши конкуренты потеряли очки мы тоже потеряем
0-0 1-0 не имеет принципиального значения, это результат, а то что происходило на поле 6лять это такой говнокат
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чему радуются зеропуки, которые смотрели матч от 1 до 95 минуты, прилипнув к экранам?
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