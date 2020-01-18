"Ньюкасл" вырвал победу у "Челси" в компенсированное время

Айзек Хейден "Челси" потерпел поражение в гостях у "Ньюкасла", пропустив единственный в матче гол уже в компенсированное время.

В стартовый состав "сорок" после более чем месяца отсутствия с травмой задней поверхности бедра вернулся Аллан Сен-Максимен. Также появились с первых минут Мартин Дубравка, Киран Кларк, Федерико Фернандес, Йетро Виллемс и Джонджо Шелви, отдыхавшие против "Рочдейла" в Кубке Англии.

Относительно победы 3:0 над "Бернли" в старт "синих" вернулся выздоровевший Нголо Канте, заменив Росса Баркли.

Начало матча было омрачено очередной для "Ньюкасла" травмой — уже на 11-й минуте Виллемсу потребовались носилки, чтобы покинуть поле "Сент-Джеймс Парк". Возникшая пауза негативно сказалась на и без того невысоком темпе игры.

Первый же опасный в матче момент случился только на 21-й минуте, когда Жоэлинтон выиграл борьбу на втором этаже в штрафной "Челси" и пробил, но удар на себя приняла перекладина.

На 33-й минуте гости ответили своим попаданием в каркас ворот. Это Тэмми Абрахэм пяткой направил мяч в крестовину, но сделал это из офсайда. А вскоре Дубравка совершил сейв после удара Канте.

Этим обе команды и ограничились до перерыва. Игра в первом тайме оставляла желать сильно лучшего.

Во втором тайме "Челси" очевидным образом забрал себе мяч и территорию, подвергнув "сорок" определенному давлению, однако действительно опасных моментов не возникало.

Чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становились "синие". На 79-й минуте Абрахэм на мгновение опередил Дубравку и направил мяч по направлению к воротам, но вынос в последний момент совершил Мэтт Ритчи.

Когда казалось, что нули останутся на табло до финального свистка, Айзек Хейден откликнулся на подачу партнера на линию вратарской и головой поразил цель — 1:0.

Если бы не гол в самой концовке, можно было бы сказать, что это был чрезвычайно унылый матч. "Челси" имел значительное игровое преимущество, но это не использовал — "Ньюкасл" гораздо бережнее отнесся к своим шансам.

"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 22:30

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Последние комментарии:




  1. shearer1 18.01.2020 22:53 # shearer1
    А говорили у щельси полно молодых дарований.
    Может они тускнеют на фоне молодых сорок?

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  2. zhan-lfc 18.01.2020 22:51 # zhan-lfc
    зеропук отныне = щольси? #вгонке

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  3. pistolero-lfc 18.01.2020 22:51 # pistolero-lfc
    Алло, пожарные, тут горит жоппы местных пенсов от успехов Ливерпуля! Срочно выезжайте!

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  4. calvin-harris 18.01.2020 22:50 # calvin-harris
    Хули тут выяснять !?
    вы знали, что

    Пенсы говнецо, Челси Глимессы))))

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  5. anabanana94 18.01.2020 22:50 # anabanana94
    с Челси то все понятно, мимо 4 ки точно пролетают, что насчет онли--зеропука? Кто сегодня кормил су4ку мою?

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  6. muaxaxaxa 18.01.2020 22:49 # muaxaxaxa
    Челси сделал пососаку. Вот что значит фанатоориентированность.

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  7. ian 18.01.2020 22:49 # ian
    Аппарат, видимо, дал сбой, когда вычисляли айкью Лэмпарда.
    Стажёр оказался тупее Скоулза с Невиллом, продолжая изображать из себя тренера.

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  8. imf-tau 18.01.2020 22:49 # imf-tau
    Самое веселое в этой ситуации со стороны - это 3 шкононира гавкающие из-за спин зеропуков, просто униженки. То что сегодня играли на ничью с Шеффилдом уже забыто.

    Понятно почему шконка их дом родной, канешн.

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  9. sausage 18.01.2020 22:48 # sausage
    За 23 тура в АПЛ Челси проиграл столько же матчей, сколько за весь прошлый сезон. Верните Сарри и Азара!

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  10. anabanana94 18.01.2020 22:47 # anabanana94
    Лондон принадлежит Тоттенхэму, только обоссаные животные будут спорить!

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  11. rustik 18.01.2020 22:46 # rustik
    мотивашечка завтра скаму приблизиться на очко)

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  12. jjflash68 18.01.2020 22:46 # jjflash68
    Челси - Унылое гавно, bezviz - пенёк обоссаный.

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  13. thegodfather 18.01.2020 22:46 # thegodfather
    у зеропук комплекс вечных лузеров, тупо неудачники обоссаные...почему вы до сих пор не в петле?
    Тупо завидуют успешным, даже будучи без пяти минут чемпионами апл.
    Какие же бездарные мрази (((

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  14. chronicle 18.01.2020 22:44 # chronicle
    Микки стервятник пзд)
    Постоянно ждет осечки чтобы поссать на щленщберов

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  15. thegodfather 18.01.2020 22:43 # thegodfather
    челси так или иначе грозит борьба за 4-ое место, в лучшем случае
    все силы на лч + ка.
    изи 2 трофея для челси.

    а зеропуки рады, что челси не скинет их с пеликаньего насеста, омг. Пиздец, как же жизнь потрепала этих мразей, которые до сих пор еще ссут что в очередной раз проебут титул. Просто терпилы обоссаные. Как вы еще не повесились, болея за эту хуету лузерскую?

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  16. superperez101 18.01.2020 22:43 # superperez101
    чедси - позорище
    команду распустить, тренера уволить, клуб закрыть

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  17. cfc-chelsea-cfc 18.01.2020 22:43 # cfc-chelsea-cfc
    -Смотрел матч.
    -Честно РукаЛицо в исполнении Челси...
    -Движений много, но весь матч это не к чему не приводило, как будто играли резервисты, не знаю что дальше делать с мячем...
    -Может это к лучшему что проиграли, хоть на трансфер выйдем, так то уже январь заканчивается, а на деле только продление контракта с Хамесом.
    -Да весь зимний трансфер скучный( никогда так не было (((

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  18. dexter 18.01.2020 22:41 # dexter
    Чепуха сутулая никогда не станет топ тренером, тень Джи.

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  19. godlike 18.01.2020 22:41 # godlike
    опять играем в кто больше обосрецца

    не или типо ух ты наши конкуренты потеряли очки мы тоже потеряем

    0-0 1-0 не имеет принципиального значения, это результат, а то что происходило на поле 6лять это такой говнокат

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  20. thegodfather 18.01.2020 22:40 # thegodfather
    чему радуются зеропуки, которые смотрели матч от 1 до 95 минуты, прилипнув к экранам?

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