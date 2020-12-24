Новый "Манчестер Сити": шесть задач для Пепа

Продлив свой контракт с "Манчестер Сити" до конца сезона 2022/23, Пеп Гвардиола дал понять, что готов строить новую великую команду на "Этихад", уходя от привычной для него практики смены клуба после четырехлетнего цикла. Перед каталонцем стоит ряд задач, которые необходимо решить в ближайшее время, чтобы выполнить то, ради чего его звали в "Сити", — выиграть Лигу Чемпионов.

Менеджеру "Сити" сложно будет превзойти достижение родившегося в Индии Леса Макдауэлла и провести в Манчестере 13 лет, но в случае, если он отработает новый контракт до конца, пребывание Пепа на посту главного тренера "горожан" будет самым долгим после Уилфа Уайлда в послевоенное время.



Семь лет на одном месте — замечательное достижение для современного футбола, особенно в таком исторически нестабильном клубе как "Сити". Кроме того, это очень серьезный срок для 49-летнего Гвардиолы, который ранее ограничивал время, проведенное на одном месте, четырьмя сезонами и уходил за новым вызовом, когда понимал, что нужно повторно перестраивать команду.



"Манчестер Сити" действительно нужна перестройка, и этим Гвардиола вместе с менеджментом клуба уже занимается. Результаты в этом сезоне не радуют, но руководство "горожан" понимает — нужно время для создания новой команды, которая окажется способной вернуть чемпионский титул и самое главное — выиграть Лигу Чемпионов. Перед Гвардиолой сейчас стоит ряд задач, как текущих, так и долгосрочных. Давайте выделим основные из них.



Остановить "Ливерпуль" Клоппа



Противостояние "Сити" и "Ливерпуля" стало символом последних сезонов в Премьер-Лиге. На протяжении предыдущих двух лет эти команды серьезно превосходили всех в Англии, сделав определение чемпиона своим персональным соревнованием. Победа "Ливерпуля" в прошлом сезоне прервала 30-летнее ожидание чемпионства в Мерсисайде, но сделав это, "красные" наверняка разожгли желание Гвардиолы вернуться на вершину.



Соперничество выдающихся тренеров помогло Премьер-Лиге выделиться на фоне других топ-чемпионатов в плане наличия острой интриги в борьбе за чемпионство, а растущий антагонизм между "горожанами" и "красными" намекает на появление нового тренерского противостояния в стиле Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.



Гвардиола всегда говорил, что разница между "Сити" и "Ливерпулем" незначительна, и хоть в прошлом сезоне отрыв "красных" в чемпионской гонке получился внушительным, в целом каталонец прав, так как перед тем "Ливерпуль" отстал от "горожан" всего на два очка. Впрочем, сейчас заметно, что команда Клоппа имеет небольшое преимущество и выглядит более цельной и основательной, что и вынуждает Пепа подтягиваться в конкуренту.



Первые встречи Клоппа и Гвардиолы в Премьер-Лиге характеризовались небольшим преимуществом "Сити", но после того, как "Ливерпуль" выбил "горожан" из Лиги Чемпионов, характер соперничества изменился. В последних сезонах фаворитом противостояния чаще выступал именно "Ливерпуль", что не может устраивать Гвардиолу.



Найти преемника Агуэро



Процесс восстановления величия "Сити" включает в себя сложный момент с поиском замены лучшему форварду в современной истории "горожан" — Серхио Агуэро. Аргентинец сыграл огромную роль в успехах "Сити" в последнее десятилетие, но его время в клубе подходит к концу.



Рекорд Агуэро в качестве лучшего бомбардира в истории "Сити", его чемпионский гол в ворота "Куинз Парк Рейнджерс" и другие голевые подвиги обеспечили аргентинскому форварду место в клубном фольклоре. Однако отсутствие новостей по обновлению его нового контракта, который истекает в конце сезона, намекает на то, что этот чемпионат будет последним для Агуэро в стане "горожан". Основная причина — возраст и исчезающая способность быстро восстанавливаться после травм. Агуэро всегда был травматичным игроком, но ранее он умел быстро набирать форму. Сейчас же аргентинец уже давно не приближался к своим оптимальным кондициям, что во многом и стало причиной падения результатов "Сити" и больших проблем с реализацией создаваемых полузащитниками моментов.



Если Гвардиола все же решит оставить Куна на один сезон, это будет частью плана по плавному переходу к появлению преемника Агуэро. Кроме того, не исключен вариант, при котором условие сохранить Агуэро мог поставить Месси, которого ждут на "Этихад" будущим летом. Как бы то ни было, игровое время Агуэро уменьшится, даже если он и останется в команде.



Габриэль Жезус забивал в среднем 10 мячей за последние четыре сезона и был не менее травматичным, чем Агуэро. Потому — есть большие сомнения, что бразилец справится с ролью лидера атак "Сити" в будущем и выйдет на новый уровень. Текущий сезон должен дать ответ, нужен ли "горожанам" кто-нибуд вроде Харри Кейна, Пауло Дибалы или даже Киллиана Мбаппе, или же для решения проблемы с реализацией моментов будет достаточно Жезуса и, наверное, обещанного Пепу Месси.



Замена Фернандиньо



Фернандиньо, в мае отмечающий 36-летие, — еще один легендарный для "Сити" игрок, которому требуется замена. Подписание Родри в 2019 году стало упреждающим шагом к облегчению нагрузки на бразильца, но испанцу пока что не удалось приблизиться даже к уровню игры стареющего Ферны, не говоря уже о том, чтобы стать долгосрочным решением в опорной зоне.



Бывший полузащитник "Атлетико" очень медленно адаптируется к Премьер-Лиге, и Гвардиола продолжает верить в него, но более очевидным шагом является покупка нового игрока в центр поля — к примеру, демонстрирующего стабильность и класс Уилфрида Ндиди из "Лестера".



Определение основной пары центральных защитников



Стабильные проблемы с надежностью линии обороны "Сити" во многом связаны с тем, что Гвардиола так и не смог определиться за время работы на "Этихад" с оптимальной парой центральных защитников. При том, что именно на усиление этой позиции было потрачено больше всего денег, команда до сих пор является наиболее уязвимой именно в этой зоне.



В сезоне 2016/17 у Гвардиолы чаще других появлялись на поле центральные защитники Отаменди и Стоунс, но немало матчей отыграл в этой зоне и профильный фланговый защитник Коларов. В следующей кампании стабильно основным был лишь Отаменди, а рядом с ним появлялись Компани, Стоунс и Лапорт. Дальше ключевым игроком стал Лапорт, но у него опять же не было стабильного партнера, а Стоунс, Отаменди и Компани имели приблизительно равное игровое время. Сезон 2019/20 — на позиции центрбека больше всего времени провел Фернандиньо, а Отаменди, Лапорт и Стоунс снова же подвергались ротации.



Получается, что у Пепа никогда за время работы в "Сити" не было понимания, как же выглядит сильнейшая пара центральных защитников. Более того, иногда в своих экспериментах он использовал на этой позиции номинальных опорников Фернандиньо и Родри, фланговых защитников Коларова и Данило, менял тактические схемы, используя трех центрбеков.



Сейчас у Пепа снова появился новый хедлайнер в этой зоне — португалец Рубен Диаш, но рядом с ним играет то Натан Аке, то Джон Стоунс, то Эмерик Лапорт и какой-то стабильной пары снова не вырисовывается. Будет ли Гвардиола ждать прогресса от кого-то из имеющихся центральных защитников или выходить на трансферный рынок — вопрос, но ему определенно нужно наконец создать в меру надежный и стабильный дуэт в этой зоне.



Сохранить целостность тренерского штаба



Уход Микеля Артеты в декабре 2019 года оказал сильное влияние на команду и ее тренировочный процесс. Повышение авторитета и амбиций Артеты, появление у него желания работать самостоятельно на "Эмирейтс" — все это связывало руки Гвардиоле в попытках удержать Микеля в "Сити". Его роль в команде на тот момент была столь значительной, что потеря такого кадра не могла не сказаться на результатах команды и обстановке в раздевалке.



Родольфо Борелло временно исполнял эти обязанности, пока Гвардиола не разделил функции Артеты между ним и Брайаном Киддом. Затем Пеп привел в тренерский штаб своего давнего соратника и товарища Хуанму Лильо, но его контакт истекает в конце этого сезона, что опять же создает нестабильность в клубной структуре.



Другие ключевые фигуры, такие как Лоренцо Буэнавентура и Карлес Планшарт, последовавшие за Пепом в "Сити" из "Баварии", также имеют контракты, которые истекают в 2021 году. Все трое играют ключевую роль во внутренней механике "Сити", и уход Артеты продемонстрировал, что изменение структуры тренерского штаба может быть очень болезненным для команды, в особенности — в ключевой момент сезона.



Выиграть Лигу Чемпионов





Ну и наконец — основная долгоиграющая цель для Пепа, которой он так и не достиг за четыре года. Она же — основная мотивация, заставившая его задержаться в Манчестере подольше, подписав новый контракт.



Результаты "Сити" в Лиге Чемпионов под руководством Пепа были основной проблемой за время его пребывания в клубе. Поражение от "Лиона" в сезоне 2019/20 стало особенно обидным после того, как "Сити" удалось нокаутировать "Реал" в 1/8 финала. Гвардиола попал в ловушку чрезмерного изучения европейских соперников, которая помешала ему выиграть Лигу Чемпионов и в "Баварии".



Все психологические блоки, которые появились у Гвардиолы после ухода из "Барселоны", должны быть устранены, чтобы он смог снова выиграть Лигу Чемпионов. Его команда всегда была достаточно талантливой для победы в этом турнире, потому — Гвардиоле нужно сделать все, чтобы сделать это и сохранить свою репутацию незапятнанной.



Поскольку с 2011 года у Гвардиолы не было триумфа в Лиге Чемпионов, у него действительно есть незаконченные дела. Решение о том, оставаться в "Сити" или нет, всегда было за ним, но в клубе дали понять — в Пепа и его философию на "Этихад" верят. В конце концов, все в этом клубе долгие годы выстраивалось под Гвардиолу, и кто способен реально заменить его сейчас?



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru