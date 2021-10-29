Мичейл Антонио: "Грязные танцы", диета и инвестиции

Мичейл Антонио проводит незабываемый сезон в "Вест Хэме". В августе он забил в ворота "Лестера" и стал лучшим бомбардиром "молотков" в истории Премьер-Лиги, получив также приз Игроку Месяца. Сейчас он нацелен на лучший свой сезон с точки зрения личной результативности и говорит, что никогда не чувствовал себя таким сильным и уверенным в себе.

Только Мохамед Салах, у которого есть веские основания считаться лучшим игроком мира в данный момент, отличился в этой кампании Премьер-Лиги больше раз, чем Мичейл Антонио. Действительно, 31-летний футболист забил победный мяч в скучном лондонском дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом", в результате чего смог достичь показателей в шесть голов и три результативные передачи в восьми матчах.



Летом было много разговоров о том, что "Вест Хэму" нужно подписать еще одного нападающего под возвращение в еврокубки, но Антонио пока что справляется сам с задачей обеспечения результативности — как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Если ранее Мичейл был достаточно травматичным, то сейчас он пропустил только одну игру в Премьер-Лиге, пребывая в невероятной физической форме.



Мичейл говорит о том, что забыть о травмах помогла новая диета: "Я пришел к выводу, что я уже не тот молодой щенок, что раньше. Я долгое время продолжал верить, что это так. Были определенные вещи в жизни, которые я делал неправильно. Раньше я ел то, что хотел, и это было не лучшее питание. Теперь я изменил свою диету и распорядок жизни. И я заметил, что с тех пор, как я сделал это, у меня стало меньше повреждений, и задняя поверхность бедра меня совсем не беспокоит".



Получается, что Антонио находится в лучшей форме в своей карьере? "Я давно играю в "Вест Хэме", и у меня были хорошие сезоны и не очень", — говорит Мичейл. "Но старт этого сезона — особенный. Я не думаю, что у меня когда-либо была подобная статистика, так что это определенно должен быть лучший момент в моей карьере".



"Я никогда не думал, что стану лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в Премьер-Лиге. Потому что, когда я подписал контракт с "молотками", то просто пытался попасть в основной состав", — вспоминает Мичейл, дебютировавший совсем недавно в сборной своей исторической родины — Ямайки.



"Каждый раз, когда приходил новый менеджер, я всегда попадал на скамейку запасных, получал новую позицию на поле, и работал, чтобы вернуться в основу. Так что для меня это привычная борьба. То, что я стал лучшим бомбардиром "Вест Хэма", — невероятно, если учесть, что было время, когда я играл в защите".



У уроженца Лондона был необычный путь в Премьер-Лигу. В 14 лет Мичейл занимался футболом в академии "Тоттенхэма", но его мать настаивала на том, чтобы сын сосредоточился на учебе, и Антонио получил диплом, параллельно играя за любительский "Тутинг энд Митчэм Юнайтед". Он подумывал о поступлении в университет, прежде чем его подписал клуб Чемпионшипа "Рединг". Несмотря на то, что Мичейл пропустил целый кусок обучения в футбольной академии, сам он считает, что это только пошло ему на пользу.



"Это очень помогло мне. Люди могут сказать, что я не очень хорош в техническом плане, но говорят, что я силен физически. А чтобы выигрывать мячи и забивать, нужно быть сильным. Я должен был стать стойким и сильным, когда играл на любительском уровне против взрослых мужиков. Я всегда знал, как выигрывать единоборства, как использовать свое тело. И это то, чему не учат в академиях Премьер-Лиги. Там вы играете против парней своего возраста, а в "Тутинге" я играл против мужчин".



В то время как Антонио, поигравший на позиции правого защитника, правого вингера и центрального нападающего, называет физическую мощь своим главным козырем, в его игре есть и нечто большее, чем грубая сила. В прошлом году он забил потрясающий гол головой в ворота "Манчестер Сити", и его связка с Пабло Форнальсом работает все лучше и лучше. Сейчас в Премьер-Лиге не так уж много игроков, столь же эффективных на втором этаже, как Антонио.



Вне футбольного поля Антонио стал одним из тех футболистов, кто инвестировал в Rezzil — базирующуюся в Манчестере компанию, которая разработала платформу виртуальной реальности для тренировок профессиональных спортсменов. Уже сейчас в числе клиентов этой компании есть несколько клубов Премьер-Лиги, так как она предлагает виртуальные тренировки и реабилитационные упражнения, которые были очень полезны и уместны во время карантина.



Rezzil получил 2.7 млн. долларов на запуск платформы Player22 от бывших и нынешних профессиональных футболистов, среди которых, кроме Антонио, были Тьерри Анри, Гари Невилл, Венсан Компани и Тайрон Мингс. В пресс-релизе легендарный Тьерри Анри назвал Rezzil "одной из самых многообещающих технологий в профессиональном спорте".



Антонио использовал эти технологии во время восстановления после травмы задней поверхности бедра и в то время, когда команда не могла тренироваться вместе из-за пандемии коронавируса. "Это очень доступная технология — легко можно организовать процесс тренировки в гостиной, и это не слишком утомительно для тела, то есть можно использовать эту разработку, если вы травмированы".



"Это очень реалистично. Если вы не ударите по мячу должным образом, он не попадает в сетку. Когда вы делаете замах, создается ощущение, что вы с чем-то сталкиваетесь. Если я увлечен чем-то, во что верю, у меня есть соблазн вкладывать в это свои деньги". Мичейл Антонио в целом интересуется инвестициями и с готовностью вкладывает средства в новые проекты и криптовалюты.



Сейчас сложно себе представить всегда веселого и позитивного Мичейла злым и вспыльчивым драчуном, но именно таким он был в детстве. "Я рос вспыльчивым", — говорит Антонио. "Когда я был моложе, от начальной школы до 14-летия, было достаточно назвать меня придурком, чтобы я полез в драку. Я не знаю, почему".



"Мне было 14, когда я со своими друзьями пошел погулять в Тутинг — район южного Лондона. Двое моих друзей в тот день додумались до того, чтобы украсть велосипеды и на следующий день поехать на них в школу. Очень быстро полиция узнала, что парни, укравшие велосипеды, были из нашей школы, так как мы были в форме. Одного парня схватил учитель, когда он приехал в школу, а второго предупредили по телефону".



"На следующий день мне позвонили и сказали, что все говорят будто вторым парнем, который украл велосипед, был я. Пришлось пойти в полицейский участок и все объяснить. Парень, который украл велик, был невысоким и толстым, а я в то время — худым и долговязым. Но по какой-то причине пять или шесть человек сказали, что велосипед украл я".



"На следующий день я пришел в школу очень злой и решил поговорить с тем парнем, который на самом деле украл велосипед. Я напал на него, но, когда погнался за ним, меня остановил товарищ. Потом я узнал, что этот парень вернулся через час с ножом. Я собирался драться с ним, и он мог меня зарезать. С тех пор, осознав это, я стал самым спокойным парнем на свете".



Эту историю Мичейл рассказал детям на благотворительной встрече в своем родном районе. Антонио многое знает о культуре банд Южного Лондона и о том, как молодые люди могут там вляпаться в неприятности по собственной дурости. "Но сейчас в 10 раз хуже, чем когда я рос. Детям просто негде играть, так как Лондон становится городом для бизнеса, но не для семейного отдыха. Здесь невозможно жить, мы не инвестируем в семейные ценности".



"Все пытаются купить дом, но все превратилось в бизнес-блоки. Парков почти нет. Каждое маленькое зеленое пространство застраивается под жилье. Но ведь детям нужно где-то гулять, как насчет них? Им нечем заняться. Я обвиняю правительство в закрытии молодежных центров и детских площадок. Я в своем детстве без проблем играл в теннис, бильярд и PlayStation в специальных молодежных центрах, которые сейчас закрыты".



Для Антонио связь с родным районом важна до сих пор. Он тесно общается с родным братом, который вдохновлял его не бросать футбол в сложные моменты, он находится на связи с учителями своей школы. Мичейлу есть что рассказать ученикам, потому что многие из его одноклассников стали членами банд, а один из товарищей оказался в тюрьме после того, как зарезал другого.



После своего рекордного гола с "Лестером" Антонио выдал празднование, которое сначала показалось немного странным — поднял над собой свою же картонную копию. Как оказалось, Мичейл хотел воссоздать сцену из своего любимого фильма "Грязные танцы". Первоначальный план состоял в том, что один из товарищей по команде поднимет Антонио, как персонаж Патрика Суэйзи — Дженнифер Грей в фильме. "Потом я понял, что я вешу 95 кг, и никто не рискнет поднять меня", — сказал Антонио.



После своего августовского момента славы Антонио не успокоился и продолжил забивать голы. Он достаточно уверен в себе, чтобы наметить следующую веху. "Я всегда хочу стать лучше. В прошлом сезоне я забил 10 голов и отдал пять результативных передач, потому я определенно хочу улучшить этот результат", — говорит он.



"Надеюсь, мне удастся продолжать играть на том же уровне и быть настолько уверенным в себе. Я продолжаю совершенствоваться, потому что я пропустил много лет в Премьер-Лиге. Я попал сюда в 25 лет, а по-настоящему начал играть в 26. Так что у меня есть большое желание и надежда, что этот продлится как можно дольше. Если я забью 100 голов в Премьер-Лиге — это будет нечто на одном уровне с "Грязными танцами".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru