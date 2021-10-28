Кейта и Тиаго приступили к тренировкам

Тиаго Алькантара Полузащитники "Ливерпуля" Наби Кейта и Тиаго Алькантара приступили к полноценным тренировкам.

Напомним, Кейта очень повезло отделаться ушибом после жесткого подката полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

Отдохнув несколько дней, в четверг Наби вернулся к занятиям в общей группе. На тренировке "Ливерпуля" в четверг был замечен и Тиаго, который отсутствует с матча против "Кристал Пэлас" 18 сентября, когда он получил травму икроножной мышцы.

В отличие от Кейта, пропустившего только победу над "Престоном" в Кубке Лиги, Алькантара находился вне игры восемь матчей, однако ожидается, что оба будут готовы выйти на поле "Энфилда" в субботу, когда сюда прибудет "Брайтон".


Метки Алькантара, Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 339

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Последние комментарии:




  1. electric 28.10.2021 22:22 # electric
    КНЯЗИ!!!
    Пора возвращаться и бороться за аплочку и лчшечку!

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  2. true-manc 28.10.2021 22:01 # true-manc
    тренируют свои анусы для страпона

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