Кейта и Тиаго приступили к тренировкам

Полузащитники "Ливерпуля" Наби Кейта и Тиаго Алькантара приступили к полноценным тренировкам.

Напомним, Кейта очень повезло отделаться ушибом после жесткого подката полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".



Отдохнув несколько дней, в четверг Наби вернулся к занятиям в общей группе. На тренировке "Ливерпуля" в четверг был замечен и Тиаго, который отсутствует с матча против "Кристал Пэлас" 18 сентября, когда он получил травму икроножной мышцы.



В отличие от Кейта, пропустившего только победу над "Престоном" в Кубке Лиги, Алькантара находился вне игры восемь матчей, однако ожидается, что оба будут готовы выйти на поле "Энфилда" в субботу, когда сюда прибудет "Брайтон".