"Челси" потерял Ковачича на несколько недель

"Челси" понес тяжелую потерю, на несколько недель лишившись полузащитника Матео Ковачича с травмой задней поверхности бедра.

Ковачич был одним из лучших игроков "Челси" в начале этого сезона, выходя в старте на восемь из девяти матчей "синих" в Премьер-Лиге. В них Матео забил один гол и отдал пять результативных передач.



Однако на исходе тренировки "Челси" в четверг с Ковачичем приключилась беда, и теперь 27-летний хорват вернется только после международного перерыва в ноябре.



"Вчера к нам пришли очень грустные новости. Он травмировался на последней минуте тренировки. Он получил травму задней поверхности бедра и теперь пропустит несколько недель — следующую неделю он пропустит точно, а затем будет международный перерыв".



"Это минимум. Надеюсь, после международного перерыва он сможет вернуться".



"Он повредил заднюю поверхность беда, слегка переусердствовав на тренировке, так что это и моя вина. Ты можешь позвонить Матео в три часа ночи и пригласить его на тактическое занятие, отработку стандартов или тренировку игры в обороне, и он явится с улыбкой. Он с радостью делает то, что нужно", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля Evening Standard.



Добавим, в лазарете "Челси" также находятся нападающие Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Ни тот, ни другой не вернется раньше ближайшего международного перерыва.