"Челси" потерял Ковачича на несколько недель
"Челси" понес тяжелую потерю, на несколько недель лишившись полузащитника Матео Ковачича с травмой задней поверхности бедра.
Ковачич был одним из лучших игроков "Челси" в начале этого сезона, выходя в старте на восемь из девяти матчей "синих" в Премьер-Лиге. В них Матео забил один гол и отдал пять результативных передач.
Однако на исходе тренировки "Челси" в четверг с Ковачичем приключилась беда, и теперь 27-летний хорват вернется только после международного перерыва в ноябре.
"Вчера к нам пришли очень грустные новости. Он травмировался на последней минуте тренировки. Он получил травму задней поверхности бедра и теперь пропустит несколько недель — следующую неделю он пропустит точно, а затем будет международный перерыв".
"Это минимум. Надеюсь, после международного перерыва он сможет вернуться".
"Он повредил заднюю поверхность беда, слегка переусердствовав на тренировке, так что это и моя вина. Ты можешь позвонить Матео в три часа ночи и пригласить его на тактическое занятие, отработку стандартов или тренировку игры в обороне, и он явится с улыбкой. Он с радостью делает то, что нужно", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля Evening Standard.
Добавим, в лазарете "Челси" также находятся нападающие Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Ни тот, ни другой не вернется раньше ближайшего международного перерыва.
29.10.2021 17:00
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Заебись, ой как заебись правда безмозглый залупенс? Гринбергер темный принеси мне халдей какловский
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Йопт!!!
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Шанс для Макчикена.
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сауль, выш выход
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Благо скамейка у ИМПЕРАТОРОВ длинная.
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Интересно Дэн закрыл проведение сабонтуев в своей разлевайке?
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зае6ись ой как зае6ись))
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Зато Пуля в обойме
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