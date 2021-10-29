"Челси" потерял Ковачича на несколько недель

Матео Ковачич "Челси" понес тяжелую потерю, на несколько недель лишившись полузащитника Матео Ковачича с травмой задней поверхности бедра.

Ковачич был одним из лучших игроков "Челси" в начале этого сезона, выходя в старте на восемь из девяти матчей "синих" в Премьер-Лиге. В них Матео забил один гол и отдал пять результативных передач.

Однако на исходе тренировки "Челси" в четверг с Ковачичем приключилась беда, и теперь 27-летний хорват вернется только после международного перерыва в ноябре.

"Вчера к нам пришли очень грустные новости. Он травмировался на последней минуте тренировки. Он получил травму задней поверхности бедра и теперь пропустит несколько недель — следующую неделю он пропустит точно, а затем будет международный перерыв".

"Это минимум. Надеюсь, после международного перерыва он сможет вернуться".

"Он повредил заднюю поверхность беда, слегка переусердствовав на тренировке, так что это и моя вина. Ты можешь позвонить Матео в три часа ночи и пригласить его на тактическое занятие, отработку стандартов или тренировку игры в обороне, и он явится с улыбкой. Он с радостью делает то, что нужно", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля Evening Standard.

Добавим, в лазарете "Челси" также находятся нападающие Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Ни тот, ни другой не вернется раньше ближайшего международного перерыва.


Метки Ковачич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2021 17:00

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  1. frisby 29.10.2021 18:00 # frisby
    Заебись, ой как заебись правда безмозглый залупенс? Гринбергер темный принеси мне халдей какловский

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  2. sexan 29.10.2021 17:31 # sexan
    Йопт!!!

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  3. brown-ale 29.10.2021 17:18 # brown-ale
    Шанс для Макчикена.

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  4. funkyfresh 29.10.2021 17:17 # funkyfresh
    сауль, выш выход

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  5. danny949494 29.10.2021 17:14 # danny949494
    Благо скамейка у ИМПЕРАТОРОВ длинная.

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  6. whitecolor 29.10.2021 17:09 # whitecolor
    Интересно Дэн закрыл проведение сабонтуев в своей разлевайке?

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  7. slash-lfc 29.10.2021 17:07 # slash-lfc
    зае6ись ой как зае6ись))

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  8. hunter022 29.10.2021 17:07 # hunter022
    Зато Пуля в обойме

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