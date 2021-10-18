Клопп уважает стиль "Атлетико", но не одобряет его
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не нравится игровой стиль "Атлетико".
Во вторник вечером "Ливерпуль" сыграет в Мадриде с "Атлетико" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. "Красные" постараются отомстить своему обидчику по стадии 1/8 финала в сезоне 2019/20.
Уже тогда Клопп жаловался, что "Атлетико" не играет в "настоящий футбол". Также Юрген был недоволен, что в первом матче игроки Диего Симеоне провоцировали нападающего Садио Мане.
За прошедшее с тех пор время Клопп не изменил свое мнение насчет "Атлетико", однако Юрген соглашается, что этот стиль имеет право на существование и может приносить успех.
"Диего Симеоне все делает правильно. Он действующий чемпион в Испании. Он очень успешен с "Атлетико". Он обладает игроками топ-уровня и поддерживает их в тонусе — они сражаются изо всех сил, словно это вопрос жизни и смерти".
"Это многое говорит о мастерстве Диего, поэтому я не могу уважать их еще сильнее".
"Нравится ли мне это? Не слишком, потому что обычно я предпочитаю другого рода футбол. Но это я. Разные тренеры предпочитают разные стили футбола. Никто не обязан это любить — важно лишь быть успешным, и в этом "Атлетико" определенно преуспел".
"Нам нужно показать первоклассную игру и быть невероятно храбрыми, иначе "Атлетико" сожрет тебя", — цитирует Клоппа Sky Sports.
18.10.2021 20:00
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Футболист, чье имя не раскрывается, давно хочет рассказать о своей гомосексуальной ориентации, но опасается негативной реакции со стороны фанатов других команд.
Источник: http://fapl.ru/posts/89002/
Это сто пудово Андрей Ярмоленко)))
Хохлы они так лахиии
Источник: http://fapl.ru/posts/88998/#reply
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Если ЛЧ не выиграет Челси, пусть его возьмёт Атлетико, ибо заслужили.
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