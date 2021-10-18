8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Эмиль Смит-Роу В понедельник, 18 октября, поединком "Арсенала" и "Кристал Пэлас" завершится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:00 Онлайн-трансляция

После ужасного начала сезона "Арсенал" выправил свою игру и в четырех последних матчах Премьер-Лиги, набрал 10 очков из 12 возможных, трижды сохранив свои ворота на замке. Правда, в семи первых поединках чемпионата "канониры" забили только пять голов — меньше всего для данной стадии сезона с 1986/87.

"Кристал Пэлас" потерпел лишь одно поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги (1 победа, 4 ничьи). Однако в девяти последних выездных поединках чемпионата "орлы" выиграли только раз.

"Арсенал" может похвастать всего одним поражением в восьми последних встречах с "Пэлас" (3 победы, 4 ничьи). При этом "канониры" не выиграли ни одного из трех последних домашних матчей против "орлов" (2 ничьи, 1 поражение).

Единственной подтвержденной потерей "Арсенала" является полузащитник Гранит Джака, у которого травма колена. Габриэль Мартинелли под вопросом из-за мышечного повреждения.

"Пэлас" по-прежнему лишен Натана Фергюсона и Эберечи Эзе, которые идут на поправку после травм ахилла.


Метки анонс тура, Арсенал, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2021 06:00

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  1. liverpo0ol 18.10.2021 07:10 # liverpo0ol
    Добрые наггетсы мальчики

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  2. lovrentiy 18.10.2021 07:00 # lovrentiy
    Вот и ггешки дождались своего праздника.

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  3. mufc1994 18.10.2021 06:54 # mufc1994
    Встаю на работу, зная, что живу в лучшей стране мира - России!

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  4. shearer1 18.10.2021 06:15 # shearer1
    Хайлайты вчерашнего матча: Сердце одного болельщика Ньюкасла не выдержало транжирства защитников после комбека Тоттенхэма.
    Регилон и Дайер поняв свою вину побежали помогать.
    Восторженные первым голом своей команды, Аманда Стейвели и босс Румайан так и остались удручёнными видя в каком ужасном состоянии находится команда сорок.
    Джонджо Шелви во время своего удаления взглянул на трибуны, надеясь увидеть понимание, но не нашёл такового.

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  5. gameboy 18.10.2021 06:11 # gameboy
    Хороший футбол сегодня вечером будет, ждём победы!

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