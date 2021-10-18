8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 18 октября, поединком "Арсенала" и "Кристал Пэлас" завершится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:00 Онлайн-трансляция
После ужасного начала сезона "Арсенал" выправил свою игру и в четырех последних матчах Премьер-Лиги, набрал 10 очков из 12 возможных, трижды сохранив свои ворота на замке. Правда, в семи первых поединках чемпионата "канониры" забили только пять голов — меньше всего для данной стадии сезона с 1986/87.
"Кристал Пэлас" потерпел лишь одно поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги (1 победа, 4 ничьи). Однако в девяти последних выездных поединках чемпионата "орлы" выиграли только раз.
"Арсенал" может похвастать всего одним поражением в восьми последних встречах с "Пэлас" (3 победы, 4 ничьи). При этом "канониры" не выиграли ни одного из трех последних домашних матчей против "орлов" (2 ничьи, 1 поражение).
Единственной подтвержденной потерей "Арсенала" является полузащитник Гранит Джака, у которого травма колена. Габриэль Мартинелли под вопросом из-за мышечного повреждения.
"Пэлас" по-прежнему лишен Натана Фергюсона и Эберечи Эзе, которые идут на поправку после травм ахилла.
18.10.2021 06:00
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