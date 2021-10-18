Игрок-гей из Премьер-Лиги проходит терапию из-за опасений насчет каминг-аута
Игрок-гей из Премьер-Лиги обратился за профессиональной психологической помощью по причине своих опасений насчет каминг-аута.
Футболист, чье имя не раскрывается, давно хочет рассказать о своей гомосексуальной ориентации, но опасается негативной реакции со стороны фанатов других команд.
В данный момент игрок-гей работает с психотерапевтом, пытаясь побороть свои страхи, а также уже поговорил об этом с Амаль Фашану, племянницей бывшего нападающего "Норвича" и сборной Англии Джастина Фашану, который в 1990 году совершил каминг-аут.
"На дворе 2021 год, и предполагается, что ты можешь открыто рассказать каждому, кто ты такой. Однако на трибунах по-прежнему много фанатов, которые застряли в 1980-х. Я хочу открыться перед людьми, потому что я именно такой, и я горжусь этим. Но правда в том, что меня подвергнут мучениям", — сообщил игрок-гей The Sun.
18.10.2021 10:00
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Последние комментарии:
Стерлинг, да ты заебал, все итак знают
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и Маунт как раз не играет уже давно. Совпадение?
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Ахаха, пидрила. Не может терпеть. Хочет очко раскрыть)))
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Есть какие-то инсайды?
В принципе, в команде этого игрока все догадываются, но молчат из-за толерантности.
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Фоден.
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Бляха, не пойму в чем проблема дальше молчать? Или так и прется командам из лондона раскрыться?
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да не ссы Хаверц. Местные пенсы встанут на колено и поддержат
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насколько это сложная тема до сих пор, помогут только внушительные программы о доступности образования в развивающихся и не только странах
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