Игрок-гей из Премьер-Лиги проходит терапию из-за опасений насчет каминг-аута

Игрок-гей из Премьер-Лиги обратился за профессиональной психологической помощью по причине своих опасений насчет каминг-аута.

Футболист, чье имя не раскрывается, давно хочет рассказать о своей гомосексуальной ориентации, но опасается негативной реакции со стороны фанатов других команд.



В данный момент игрок-гей работает с психотерапевтом, пытаясь побороть свои страхи, а также уже поговорил об этом с Амаль Фашану, племянницей бывшего нападающего "Норвича" и сборной Англии Джастина Фашану, который в 1990 году совершил каминг-аут.



"На дворе 2021 год, и предполагается, что ты можешь открыто рассказать каждому, кто ты такой. Однако на трибунах по-прежнему много фанатов, которые застряли в 1980-х. Я хочу открыться перед людьми, потому что я именно такой, и я горжусь этим. Но правда в том, что меня подвергнут мучениям", — сообщил игрок-гей The Sun.