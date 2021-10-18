Игрок-гей из Премьер-Лиги проходит терапию из-за опасений насчет каминг-аута

Премьер-Лига Игрок-гей из Премьер-Лиги обратился за профессиональной психологической помощью по причине своих опасений насчет каминг-аута.

Футболист, чье имя не раскрывается, давно хочет рассказать о своей гомосексуальной ориентации, но опасается негативной реакции со стороны фанатов других команд.

В данный момент игрок-гей работает с психотерапевтом, пытаясь побороть свои страхи, а также уже поговорил об этом с Амаль Фашану, племянницей бывшего нападающего "Норвича" и сборной Англии Джастина Фашану, который в 1990 году совершил каминг-аут.

"На дворе 2021 год, и предполагается, что ты можешь открыто рассказать каждому, кто ты такой. Однако на трибунах по-прежнему много фанатов, которые застряли в 1980-х. Я хочу открыться перед людьми, потому что я именно такой, и я горжусь этим. Но правда в том, что меня подвергнут мучениям", — сообщил игрок-гей The Sun.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1327

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. uyga 18.10.2021 10:57 # uyga
    Стерлинг, да ты заебал, все итак знают

    (ответить)

  2. mixmaster 18.10.2021 10:38 # mixmaster
    и Маунт как раз не играет уже давно. Совпадение?

    (ответить)

  3. flamic 18.10.2021 10:38 # flamic
    Ахаха, пидрила. Не может терпеть. Хочет очко раскрыть)))

    (ответить)

  4. liverpool888 18.10.2021 10:34 # liverpool888
    Есть какие-то инсайды?
    В принципе, в команде этого игрока все догадываются, но молчат из-за толерантности.

    (ответить)

  5. animadora 18.10.2021 10:28 # animadora
    Фоден.

    (ответить)

  6. tursa 18.10.2021 10:26 # tursa
    Бляха, не пойму в чем проблема дальше молчать? Или так и прется командам из лондона раскрыться?

    (ответить)

  7. mane 18.10.2021 10:12 # mane
    да не ссы Хаверц. Местные пенсы встанут на колено и поддержат

    (ответить)

  8. saxon 18.10.2021 10:05 # saxon
    насколько это сложная тема до сих пор, помогут только внушительные программы о доступности образования в развивающихся и не только странах

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: