Ферран Торрес вернется в следующем году

Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес, вероятно, уже не сыграет в этом календарном году из-за травмы стопы.

Торрес получил эту травму в полуфинальном матче Лиги Наций за сборную Испании против Италии, усугубив ее в финале против Франции.



По возвращении в клуб у Феррана диагностировали трещину в плюсневной кости. И хотя изначально появилась информация, что 21-летний испанец пропустит от четырех до шести недель, Гвардиола дает более печальный прогноз.



"Он пропустит от двух с половиной до трех месяцев".



"Травмы могут случиться как здесь, так и в сборной. Я знаю, что Луис Энрике наилучшим образом обращается с Ферраном и другими игроками. Он не хотел, чтобы Ферран получил травму".



"Они заботятся об игроках, но иногда травмы случаются. Конечно, без них лучше, но, к сожалению, иногда это случается", — цитирует Гвардиолу The Independent.



Также Гвардиола сообщил, что Александр Зинченко и Илкай Гюндоган возобновили тренировки после травм, а Эдерсон и Габриэль Жезус успеют вернуться из сборной Бразилии к субботнему матчу против "Бернли", что делает Торреса единственной на данный момент потерей "горожан".