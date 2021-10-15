Ферран Торрес вернется в следующем году
Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес, вероятно, уже не сыграет в этом календарном году из-за травмы стопы.
Торрес получил эту травму в полуфинальном матче Лиги Наций за сборную Испании против Италии, усугубив ее в финале против Франции.
По возвращении в клуб у Феррана диагностировали трещину в плюсневной кости. И хотя изначально появилась информация, что 21-летний испанец пропустит от четырех до шести недель, Гвардиола дает более печальный прогноз.
"Он пропустит от двух с половиной до трех месяцев".
"Травмы могут случиться как здесь, так и в сборной. Я знаю, что Луис Энрике наилучшим образом обращается с Ферраном и другими игроками. Он не хотел, чтобы Ферран получил травму".
"Они заботятся об игроках, но иногда травмы случаются. Конечно, без них лучше, но, к сожалению, иногда это случается", — цитирует Гвардиолу The Independent.
Также Гвардиола сообщил, что Александр Зинченко и Илкай Гюндоган возобновили тренировки после травм, а Эдерсон и Габриэль Жезус успеют вернуться из сборной Бразилии к субботнему матчу против "Бернли", что делает Торреса единственной на данный момент потерей "горожан".
15.10.2021 19:00
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