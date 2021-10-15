Алиссон и Фабиньо летят в Мадрид и с "Уотфордом" не сыграют

Голкипер Алиссон и полузащитник Фабиньо пропустят матч "Ливерпуля" против "Уотфорда" в субботу, а вместо этого отправятся в Испанию.

Исполнив свой долг перед сборной Бразилии, теперь Алиссон и Фабиньо готовы вернуться в расположение своего клуба.



Однако из-за коронавирусных ограничений в Великобритании два бразильца отправятся сразу в Мадрид, где в следующий вторник "Ливерпуль" проведет матч Лиги Чемпионов против "Атлетико".



"Отправятся ли они сразу в Мадрид? Им придется. Потому что свой предыдущий матч они сыграли в стране из "красного списка", Колумбии. Срок в 10 дней истекает в полночь следующего четверга. Таковы правила.



"Если бы они сразу прилетели в Англию, им бы пришлось изолироваться от своих семей. А у Али трое детей", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Goal.