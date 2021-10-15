Алиссон и Фабиньо летят в Мадрид и с "Уотфордом" не сыграют
Голкипер Алиссон и полузащитник Фабиньо пропустят матч "Ливерпуля" против "Уотфорда" в субботу, а вместо этого отправятся в Испанию.
Исполнив свой долг перед сборной Бразилии, теперь Алиссон и Фабиньо готовы вернуться в расположение своего клуба.
Однако из-за коронавирусных ограничений в Великобритании два бразильца отправятся сразу в Мадрид, где в следующий вторник "Ливерпуль" проведет матч Лиги Чемпионов против "Атлетико".
"Отправятся ли они сразу в Мадрид? Им придется. Потому что свой предыдущий матч они сыграли в стране из "красного списка", Колумбии. Срок в 10 дней истекает в полночь следующего четверга. Таковы правила.
"Если бы они сразу прилетели в Англию, им бы пришлось изолироваться от своих семей. А у Али трое детей", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Goal.
15.10.2021 15:00
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Абсолютно все против королей, таков уж удел фифашных гиен
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фифашные пидарасы даже ставили Ливерпулю два матча в один день в разных уголках планеты, и нынешняя ситуация после такого просто пшик
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есть выход в любой ситуации
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КНЯЗИ справятся и без них!
З. Ы. Наконец-то гребные сборные ушли на йух!
Ждём игры!
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Два скузнявых гомосека затеяли романтический тур в Мадрид вместо того, чтобы играть с Уотфордом, ору)))
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