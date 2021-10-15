Алиссон и Фабиньо летят в Мадрид и с "Уотфордом" не сыграют

Алиссон Голкипер Алиссон и полузащитник Фабиньо пропустят матч "Ливерпуля" против "Уотфорда" в субботу, а вместо этого отправятся в Испанию.

Исполнив свой долг перед сборной Бразилии, теперь Алиссон и Фабиньо готовы вернуться в расположение своего клуба.

Однако из-за коронавирусных ограничений в Великобритании два бразильца отправятся сразу в Мадрид, где в следующий вторник "Ливерпуль" проведет матч Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Отправятся ли они сразу в Мадрид? Им придется. Потому что свой предыдущий матч они сыграли в стране из "красного списка", Колумбии. Срок в 10 дней истекает в полночь следующего четверга. Таковы правила.

"Если бы они сразу прилетели в Англию, им бы пришлось изолироваться от своих семей. А у Али трое детей", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Goal.


Метки Алиссон, Ливерпуль, сборная Бразилии, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 832

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Последние комментарии:




  1. kos9k 15.10.2021 16:30 # kos9k
    Абсолютно все против королей, таков уж удел фифашных гиен

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  2. superperez101 15.10.2021 16:03 # superperez101
    фифашные пидарасы даже ставили Ливерпулю два матча в один день в разных уголках планеты, и нынешняя ситуация после такого просто пшик

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  3. naby-keita 15.10.2021 15:55 # naby-keita
    есть выход в любой ситуации

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  4. electric 15.10.2021 15:25 # electric
    КНЯЗИ справятся и без них!
    З. Ы. Наконец-то гребные сборные ушли на йух!
    Ждём игры!

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  5. true-manc 15.10.2021 15:07 # true-manc
    Два скузнявых гомосека затеяли романтический тур в Мадрид вместо того, чтобы играть с Уотфордом, ору)))

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