Ба не жаль Джеррарда
Бывший нападающий "Челси" Демба Ба признался, что ему не жалко легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, чью мечту о титуле Премьер-Лиги он разрушил.
В сезоне 2013/14 Джеррард, пожалуй, был ближе всего к титулу Премьер-Лиги, который ему так и не покорился за его блестящую карьеру.
Роковым моментом того сезона для "Ливерпуля" стало домашнее поражение 0:2 от "Челси" в апреле. Тогда Ба открыл счет, воспользовавшись ошибкой Джеррарда, однако Демба призывает считать это частью игры.
"Лишь спустя пару лет я осознал, насколько важным был мой гол, о котором люди продолжали говорить".
"Они говорят о нем до сих пор! Это было травматично для "Ливерпуля". Однако мы не получили удовольствия от того, что убили их мечту, мы просто радовались победе".
"Чувствую ли я вину, что причинил такую боль Джеррарду и фанатам "Ливерпуля"? Нет, не особо. Потому что таков футбол".
"Ты совершаешь ошибки, а другие этим пользуются. Стивен Джеррард добился потрясающих успехов в мире футбола. Но, к сожалению, такова жизнь. Не все истории заканчиваются по-сказочному", — сообщил Ба The Athletic.
14.10.2021 15:00
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Последние комментарии:
Очередной ноунейм пытается попиарится на величайшем капитане всех времен. Тот сезон был проебан после кк Хендо, а не в матче с Челси.
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Вообще-то Ба поигрался со своим песиком, почему ему надо жалеть его? Вы же не жалеет своих питомцев, когда их выгуливаете, кормите или играете с ними, им это же приносит им удовольствие.
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это правильно, незачем жалеть скузнявую собаку - ей справедливо воздалось за все нырки, за костоломство и за причастность к позорной проститутской секте под названием фк лузерпук
> Не все истории заканчиваются по-сказочному
тут Демба неправ. сказочный долб*еб свини джи сказочно закончил свою карьеру, когда в последнем для слипи джи матче Сток разгромно трахнул скузню и присунул лично джеррарду в рот.
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Ничего плохого не сказал.
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А чё собаку жалеть.
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Есть ли более эпичный момент в истории АПЛ?
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похоже до конца жизни будет хайпиться, на его месте мог быть любой другой ноунейм, ничего бы не изменилось
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Я хоть и болельщик Ливерпуля, но блять, качая же потешная картинка
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https://vk.cc/c6WHTZ
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Бля, че-то много черножопых в последнее время растявкалось.
P.S. Джеррард тогда сам признался, что это спецом так упал, ибо ставку тогда ставил.
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