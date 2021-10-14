Ба не жаль Джеррарда

Бывший нападающий "Челси" Демба Ба признался, что ему не жалко легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, чью мечту о титуле Премьер-Лиги он разрушил.

В сезоне 2013/14 Джеррард, пожалуй, был ближе всего к титулу Премьер-Лиги, который ему так и не покорился за его блестящую карьеру.



Роковым моментом того сезона для "Ливерпуля" стало домашнее поражение 0:2 от "Челси" в апреле. Тогда Ба открыл счет, воспользовавшись ошибкой Джеррарда, однако Демба призывает считать это частью игры.



"Лишь спустя пару лет я осознал, насколько важным был мой гол, о котором люди продолжали говорить".



"Они говорят о нем до сих пор! Это было травматично для "Ливерпуля". Однако мы не получили удовольствия от того, что убили их мечту, мы просто радовались победе".



"Чувствую ли я вину, что причинил такую боль Джеррарду и фанатам "Ливерпуля"? Нет, не особо. Потому что таков футбол".



"Ты совершаешь ошибки, а другие этим пользуются. Стивен Джеррард добился потрясающих успехов в мире футбола. Но, к сожалению, такова жизнь. Не все истории заканчиваются по-сказочному", — сообщил Ба The Athletic.