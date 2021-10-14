Ба не жаль Джеррарда

Демба Ба и Стивен Джеррард Бывший нападающий "Челси" Демба Ба признался, что ему не жалко легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, чью мечту о титуле Премьер-Лиги он разрушил.

В сезоне 2013/14 Джеррард, пожалуй, был ближе всего к титулу Премьер-Лиги, который ему так и не покорился за его блестящую карьеру.

Роковым моментом того сезона для "Ливерпуля" стало домашнее поражение 0:2 от "Челси" в апреле. Тогда Ба открыл счет, воспользовавшись ошибкой Джеррарда, однако Демба призывает считать это частью игры.

"Лишь спустя пару лет я осознал, насколько важным был мой гол, о котором люди продолжали говорить".

"Они говорят о нем до сих пор! Это было травматично для "Ливерпуля". Однако мы не получили удовольствия от того, что убили их мечту, мы просто радовались победе".

"Чувствую ли я вину, что причинил такую боль Джеррарду и фанатам "Ливерпуля"? Нет, не особо. Потому что таков футбол".

"Ты совершаешь ошибки, а другие этим пользуются. Стивен Джеррард добился потрясающих успехов в мире футбола. Но, к сожалению, такова жизнь. Не все истории заканчиваются по-сказочному", — сообщил Ба The Athletic.


Метки Ба, Джеррард, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. dexter 14.10.2021 15:47 # dexter
    Очередной ноунейм пытается попиарится на величайшем капитане всех времен. Тот сезон был проебан после кк Хендо, а не в матче с Челси.

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  2. phenomenon1 14.10.2021 15:25 # phenomenon1
    Вообще-то Ба поигрался со своим песиком, почему ему надо жалеть его? Вы же не жалеет своих питомцев, когда их выгуливаете, кормите или играете с ними, им это же приносит им удовольствие.

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  3. true-manc 14.10.2021 15:15 # true-manc
    это правильно, незачем жалеть скузнявую собаку - ей справедливо воздалось за все нырки, за костоломство и за причастность к позорной проститутской секте под названием фк лузерпук

    > Не все истории заканчиваются по-сказочному

    тут Демба неправ. сказочный долб*еб свини джи сказочно закончил свою карьеру, когда в последнем для слипи джи матче Сток разгромно трахнул скузню и присунул лично джеррарду в рот.

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  4. mancunia-planet 14.10.2021 15:14 # mancunia-planet
    Ничего плохого не сказал.

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  5. abracadabra55 14.10.2021 15:14 # abracadabra55
    А чё собаку жалеть.

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  6. brown-ale 14.10.2021 15:12 # brown-ale
    Есть ли более эпичный момент в истории АПЛ?

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  7. liverfun 14.10.2021 15:12 # liverfun
    похоже до конца жизни будет хайпиться, на его месте мог быть любой другой ноунейм, ничего бы не изменилось

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  8. shinigami 14.10.2021 15:03 # shinigami
    Я хоть и болельщик Ливерпуля, но блять, качая же потешная картинка

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  9. suddenly 14.10.2021 15:03 # suddenly
    https://vk.cc/c6WHTZ

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  10. warham 14.10.2021 15:03 # warham
    Бля, че-то много черножопых в последнее время растявкалось.
    P.S. Джеррард тогда сам признался, что это спецом так упал, ибо ставку тогда ставил.

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