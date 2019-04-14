Демба Ба: "Мне не жалко Джеррарда"

Экс-нападающий "Челси" Демба Ба заявил, что ему не жалко бывшего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда после знаменитого эпизода в матче на "Энфилде" пять лет назад.

Та роковая ошибка Джеррарда, который поскользнулся на своей половине поля и позволил Ба убежать в прорыв, в итоге стоила "красным" титула Премьер-Лиги.



Вспоминая тот матч в 2014 году, Демба, ныне выступающий в Турции за "Истанбул Башакшехир", признается, что просто делал свою работу и в какой-то степени гадал, прессингуя Стивена.



"Мне не жалко его. Я не поклонник Стивена Джеррарда. Я не поклонник "Ливерпуля". Я не поклонник "Манчестер Сити" и не буду радоваться их победе в лиге".



"Все это часть игры. Так было и с "Кристал Пэлас" в прошлом году, когда они уже обезопасили себя от вылета, и им было не за что сражаться, однако он поехали к "Стоуку" и своей победой отправили их в Чемпионшип. Ты выходишь и делаешь свою работу, ты выходишь побеждать".



"Именно это и делает нападающий. 90 процентов нападающих не годятся для того, чтобы обороняться, мы не слишком хороши в этом".



"Мы можем немного жульничать. Мы делаем вид, что прессингуем, хотя на самом деле мы прессингуем не так, как это делают защитники".



"Если защитник получает мяч и оборачивается, мы начинаем прессинговать голкипера еще до его паса назад, чтобы быть готовым на случай его ошибки".



"Мы всегда гадаем, и в том случае я оказался в правильном месте в правильное время. Я слегка гадал", — сообщил Ба The Sun.



