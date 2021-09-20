Иностранец впервые обслужит матч Премьер-Лиги
Австралиец Джарред Джиллетт станет первым иностранцем, который обслужит матч английской Премьер-Лиги.
На протяжении двух предыдущих сезонов Джиллетт обслуживал матчи Лиги Два, Лиги Один и Чемпионшипа, а в преддверии кампании 2021/22 был повышен судейским корпусом до элитной категории Select Group 1.
В этом сезоне 34-летний Джиллетт успел поработать в Премьер-Лиге с системой VAR, а также отработал два матча в Чемпионшипе.
И вот в ближайшую субботу, 25 сентября, Джиллетт впервые выйдет на матч Премьер-Лиги в качестве главного рефери. Джарреду предстоит рассудить "Уотфорд" и "Ньюкасл".
20.09.2021 21:00
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