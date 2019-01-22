В Премьер-Лиге может появиться иностранный рефери

Австралиец Джарред Джиллетт может стать первым иностранным рефери в английской Премьер-Лиге.

32-летний Джиллетт является одним из самых опытных и самых уважаемых арбитров в высшем дивизионе Австралии, пять раз получая награду Рефери Года в лиге. С 2013 Джаррен значится в списке ФИФА.



Однако недавно Джиллетт эмигрировал в Великобританию, поступив в Ливерпульский университет имен Джона Мурса, чтобы изучать церебральный паралич. Эту учебу Джаррен будет сочетать с судейской работой.



Как сообщает Evening Standard, судейский корпус Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) уже зачислил Джиллета во вторую категорию рефери, чтобы обслуживать матчи Чемпионшипа с сезона 2019/20.



В прошлом PGMOL неоднократно привлекал арбитров из второй категории для обслуживания матчей Премьер-Лиги — свежим примером является Эндрю Мэдли. Таким образом, Джарред имеет все шансы стать первым иностранным рефери в высшем английском дивизионе.