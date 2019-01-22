В Премьер-Лиге может появиться иностранный рефери

Джарред Джиллетт Австралиец Джарред Джиллетт может стать первым иностранным рефери в английской Премьер-Лиге.

32-летний Джиллетт является одним из самых опытных и самых уважаемых арбитров в высшем дивизионе Австралии, пять раз получая награду Рефери Года в лиге. С 2013 Джаррен значится в списке ФИФА.

Однако недавно Джиллетт эмигрировал в Великобританию, поступив в Ливерпульский университет имен Джона Мурса, чтобы изучать церебральный паралич. Эту учебу Джаррен будет сочетать с судейской работой.

Как сообщает Evening Standard, судейский корпус Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) уже зачислил Джиллета во вторую категорию рефери, чтобы обслуживать матчи Чемпионшипа с сезона 2019/20.

В прошлом PGMOL неоднократно привлекал арбитров из второй категории для обслуживания матчей Премьер-Лиги — свежим примером является Эндрю Мэдли. Таким образом, Джарред имеет все шансы стать первым иностранным рефери в высшем английском дивизионе.


Метки PGMO, Джиллетт, рефери

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 566

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. newiskander 22.01.2019 20:38 # newiskander
    «...Однако недавно Джиллетт эмигрировал в Великобританию, поступив в Ливерпульский университет имен Джона Мурса, чтобы изучать церебральный паралич..»

    Источник: http://fapl.ru/posts/68294/

    Чё уже в открытую своего рефери пиарим?!)))

    (ответить)

  2. chebrec 22.01.2019 20:30 # chebrec
    Может хоть он фейлить не будет

    (ответить)

  3. role-playin 22.01.2019 20:02 # role-playin
    Клоппу придется еще чаще ротировать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: