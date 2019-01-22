В Премьер-Лиге может появиться иностранный рефери
Австралиец Джарред Джиллетт может стать первым иностранным рефери в английской Премьер-Лиге.
32-летний Джиллетт является одним из самых опытных и самых уважаемых арбитров в высшем дивизионе Австралии, пять раз получая награду Рефери Года в лиге. С 2013 Джаррен значится в списке ФИФА.
Однако недавно Джиллетт эмигрировал в Великобританию, поступив в Ливерпульский университет имен Джона Мурса, чтобы изучать церебральный паралич. Эту учебу Джаррен будет сочетать с судейской работой.
Как сообщает Evening Standard, судейский корпус Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) уже зачислил Джиллета во вторую категорию рефери, чтобы обслуживать матчи Чемпионшипа с сезона 2019/20.
В прошлом PGMOL неоднократно привлекал арбитров из второй категории для обслуживания матчей Премьер-Лиги — свежим примером является Эндрю Мэдли. Таким образом, Джарред имеет все шансы стать первым иностранным рефери в высшем английском дивизионе.
22.01.2019 20:00
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«...Однако недавно Джиллетт эмигрировал в Великобританию, поступив в Ливерпульский университет имен Джона Мурса, чтобы изучать церебральный паралич..»
Источник: http://fapl.ru/posts/68294/
Чё уже в открытую своего рефери пиарим?!)))
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Может хоть он фейлить не будет
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Клоппу придется еще чаще ротировать.
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