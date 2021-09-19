"Челси" разгромил "Тоттенхэм" в дерби

Резко добавив после перерыва, "Челси" в доминирующей манере победил своих соседей из "Тоттенхэма" — 0:3.

Относительно поражения 3:0 от "Кристал Пэлас" из стартового состава "шпор" пропали Яфет Танганга, Оливер Скипп, Харри Уинкс и Лукас Моура. Вместо них вышли Кристиан Ромеро, Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и Сон Хен Мин.



У "синих" произошло пять перестановок в старте после победы 3:0 над "Астон Виллой". Кепа Аррисабалага вышел на ворота, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо и Мейсон Маунт также появились с первых минут.



Несмотря на сыгранные посреди недели матчи в Европе, дерби началось в хорошем темпе, команды были готовы побегать.



Однако первый тайм не принес голевых моментов, да и удар в створ был только один. В целом игра была равной, но Кепе все же пришлось понервничать пару раз, в отличие от Уго Льориса. Однажды голкипер "Челси" выпустил мяч, сразу же его забрав, а в другом эпизоде прервал прорыв Сона, не дав тому пробить.



В самом начале второго тайма "синие" нанесли свой первый удар в створ. Маркос Алонсо приложился по летящему мячу с острого угла, однако Льорис уверенно справился.



А уже на 49-й минуте "Челси" открыл счет. Опередив в воздухе Деле Алли и Дайера, Тиаго Силва головой замкнул подачу Алонсо от углового флажка — 0:1.



Почти сразу же "синие" едва не удвоили счет. Алонсо наносил удар в касание со считанных метров после передачи Аспиликуэты, однако Дайер подстраховал своего голкипера на линии ворот.



И все-таки второго гола не пришлось ждать долго. На 57-й минуте Нголо Канте, заменивший Маунта, пробил с дистанции, а рикошет от Дайера не оставил Льорису шансов на спасение — 0:2.



После двух пропущенных мячей игроки "Тоттенхэма" повесили нос. "Челси" диктовал игру до финального свистка и имел массу возможностей забить еще. Отличиться могли Тимо Вернер, Ромелу Лукаку, Матео Ковачич.



Когда уже шло компенсированное время, задержавшийся возле чужих ворот после розыгрыша углового Антонио Рюдигер пробил ногой из района 11-метровой отметки после паса назад от Вернера — 0:3.



"Тоттенхэм" и "Челси" на равных провели первый тайм, однако во втором "синие" резко прибавили, а у "шпор" таких ресурсов не нашлось. Вновь потерявшемуся Харри Кейну и компании еще повезло, что они отделались только тремя голами.



"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче