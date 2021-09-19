"Челси" разгромил "Тоттенхэм" в дерби
Резко добавив после перерыва, "Челси" в доминирующей манере победил своих соседей из "Тоттенхэма" — 0:3.
Относительно поражения 3:0 от "Кристал Пэлас" из стартового состава "шпор" пропали Яфет Танганга, Оливер Скипп, Харри Уинкс и Лукас Моура. Вместо них вышли Кристиан Ромеро, Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и Сон Хен Мин.
У "синих" произошло пять перестановок в старте после победы 3:0 над "Астон Виллой". Кепа Аррисабалага вышел на ворота, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо и Мейсон Маунт также появились с первых минут.
Несмотря на сыгранные посреди недели матчи в Европе, дерби началось в хорошем темпе, команды были готовы побегать.
Однако первый тайм не принес голевых моментов, да и удар в створ был только один. В целом игра была равной, но Кепе все же пришлось понервничать пару раз, в отличие от Уго Льориса. Однажды голкипер "Челси" выпустил мяч, сразу же его забрав, а в другом эпизоде прервал прорыв Сона, не дав тому пробить.
В самом начале второго тайма "синие" нанесли свой первый удар в створ. Маркос Алонсо приложился по летящему мячу с острого угла, однако Льорис уверенно справился.
А уже на 49-й минуте "Челси" открыл счет. Опередив в воздухе Деле Алли и Дайера, Тиаго Силва головой замкнул подачу Алонсо от углового флажка — 0:1.
Почти сразу же "синие" едва не удвоили счет. Алонсо наносил удар в касание со считанных метров после передачи Аспиликуэты, однако Дайер подстраховал своего голкипера на линии ворот.
И все-таки второго гола не пришлось ждать долго. На 57-й минуте Нголо Канте, заменивший Маунта, пробил с дистанции, а рикошет от Дайера не оставил Льорису шансов на спасение — 0:2.
После двух пропущенных мячей игроки "Тоттенхэма" повесили нос. "Челси" диктовал игру до финального свистка и имел массу возможностей забить еще. Отличиться могли Тимо Вернер, Ромелу Лукаку, Матео Ковачич.
Когда уже шло компенсированное время, задержавшийся возле чужих ворот после розыгрыша углового Антонио Рюдигер пробил ногой из района 11-метровой отметки после паса назад от Вернера — 0:3.
"Тоттенхэм" и "Челси" на равных провели первый тайм, однако во втором "синие" резко прибавили, а у "шпор" таких ресурсов не нашлось. Вновь потерявшемуся Харри Кейну и компании еще повезло, что они отделались только тремя голами.
"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче
19.09.2021 20:25
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Последние комментарии:
Лысому жиду привет от Кейна. Здорово будет, если Гагик навалит на петухов и будет играть в пол ноги.
(ответить)
Больше всего жаль потуги обосравшихся от страха лузеpxyйцев, повылазивших со своим недотроллингом)
(ответить)
На Фапле таблица неверно отображает лидера. На 1 месте должен быть Челси по доп. показателям.
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Пацаны, ставим немного боль шпор, уйдём от сегодняшнего результата. Что думаете по Норвичу? 5 поражений. Вылетят?
(ответить)
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Ор)
(ответить)
вроде и результат есть, но соперники сами привозят себе последние 3 игры. не плохо, коль пенсы ещё и Сити осилят - откроет дорогу к чемпику для МЮ, либо Пульки. только такой злой Сити может и ничью устроить.
(ответить)
Тиаго силва кста монстр
(ответить)
Ох заебись пацаны. Ох заебись!!!
(ответить)
Канте, есть канте. Вышел и сделал разницу. Без него игра совсем не то конечно.
В целом по результату отлично идут при таком графике. По игре смотрятся похуже чем в прошлом сезоне, на мой взгляд. Много кто не в форме из атакеров. Хотя в атаке в принципе теперь игра другая из-за Лукаку.
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Помнится у дол6аебика были проблемы с водой. На, держи, пригодится))
https://ibb.co/rsDhBjv
(ответить)
Все чемпионские Челси легендарны в апл, это команда Тухеля вполне может стать с ними на один уровень
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Пока что если так откровенно Челси и Ливерпуль представляют из себя претендентов. Остальные хромают. И Сити и Мю.
(ответить)
ТЕРМИНАТОРСИ уже не остановить, маленькие мои!
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Збс, что более-менее сильные соперники попались на старте, когда сил у команды ещё полно и график не такой насыщенный
Осталось с шити скатать и до НГ один шлак в календаре АПЛ
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Вроде бы и победили в гостях 0:3, а один хуй горят, сосут и нюхают у колбасников)) это ваша участь, сучки :D
(ответить)
📊🇧🇷 Матч Тьяго Силвы в цифрах против шпор:
100% выигранных воздушных единоборств
100% точность ударов
7 подборов мяча
6 выносов
5 выигранных дуэлей
4 выигранных воздушных единоборства
3 перехвата
2 удара
1 забитый мяч
0 совершено фолов
0 пропущенных
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Епать пенсы токсичные. Колбасники за них радуются, а они желчью давятся)
(ответить)
Челси
ЛФК
МЮ
Красиво идём!) Вот так бы до конца сезона.
(ответить)
ХАХАХАХАХАХАХ. Стоило попросить Михайло о КЧМ, он быстренько включил его в профиль колбасы. абсолютно е6онутые ненужных глоры Педикси, пишите петицию, чтобы вашу помойку поставили на первое место))
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Вернера с Сити надо в основе выпускать
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