"Челси" разгромил "Тоттенхэм" в дерби

Тиаго Силва Резко добавив после перерыва, "Челси" в доминирующей манере победил своих соседей из "Тоттенхэма" — 0:3.

Относительно поражения 3:0 от "Кристал Пэлас" из стартового состава "шпор" пропали Яфет Танганга, Оливер Скипп, Харри Уинкс и Лукас Моура. Вместо них вышли Кристиан Ромеро, Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и Сон Хен Мин.

У "синих" произошло пять перестановок в старте после победы 3:0 над "Астон Виллой". Кепа Аррисабалага вышел на ворота, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо и Мейсон Маунт также появились с первых минут.

Несмотря на сыгранные посреди недели матчи в Европе, дерби началось в хорошем темпе, команды были готовы побегать.

Однако первый тайм не принес голевых моментов, да и удар в створ был только один. В целом игра была равной, но Кепе все же пришлось понервничать пару раз, в отличие от Уго Льориса. Однажды голкипер "Челси" выпустил мяч, сразу же его забрав, а в другом эпизоде прервал прорыв Сона, не дав тому пробить.

В самом начале второго тайма "синие" нанесли свой первый удар в створ. Маркос Алонсо приложился по летящему мячу с острого угла, однако Льорис уверенно справился.

А уже на 49-й минуте "Челси" открыл счет. Опередив в воздухе Деле Алли и Дайера, Тиаго Силва головой замкнул подачу Алонсо от углового флажка — 0:1.

Почти сразу же "синие" едва не удвоили счет. Алонсо наносил удар в касание со считанных метров после передачи Аспиликуэты, однако Дайер подстраховал своего голкипера на линии ворот.

И все-таки второго гола не пришлось ждать долго. На 57-й минуте Нголо Канте, заменивший Маунта, пробил с дистанции, а рикошет от Дайера не оставил Льорису шансов на спасение — 0:2.

После двух пропущенных мячей игроки "Тоттенхэма" повесили нос. "Челси" диктовал игру до финального свистка и имел массу возможностей забить еще. Отличиться могли Тимо Вернер, Ромелу Лукаку, Матео Ковачич.

Когда уже шло компенсированное время, задержавшийся возле чужих ворот после розыгрыша углового Антонио Рюдигер пробил ногой из района 11-метровой отметки после паса назад от Вернера — 0:3.

"Тоттенхэм" и "Челси" на равных провели первый тайм, однако во втором "синие" резко прибавили, а у "шпор" таких ресурсов не нашлось. Вновь потерявшемуся Харри Кейну и компании еще повезло, что они отделались только тремя голами.

"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 20:25

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 19.09.2021 21:03 # slash-lfc
    Лысому жиду привет от Кейна. Здорово будет, если Гагик навалит на петухов и будет играть в пол ноги.

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  2. gucman 19.09.2021 21:03 # gucman
    Больше всего жаль потуги обосравшихся от страха лузеpxyйцев, повылазивших со своим недотроллингом)

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  3. pirveli 19.09.2021 21:01 # pirveli
    На Фапле таблица неверно отображает лидера. На 1 месте должен быть Челси по доп. показателям.

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  4. sexan 19.09.2021 20:57 # sexan
    Пацаны, ставим немного боль шпор, уйдём от сегодняшнего результата. Что думаете по Норвичу? 5 поражений. Вылетят?

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  5. gerrard08 19.09.2021 20:56 # gerrard08
    https://meme-arsenal.com/create/meme/5361883

    Ор)

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  6. alexomck 19.09.2021 20:55 # alexomck
    вроде и результат есть, но соперники сами привозят себе последние 3 игры. не плохо, коль пенсы ещё и Сити осилят - откроет дорогу к чемпику для МЮ, либо Пульки. только такой злой Сити может и ничью устроить.

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  7. thegodfather 19.09.2021 20:55 # thegodfather
    Тиаго силва кста монстр

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  8. sexan 19.09.2021 20:53 # sexan
    Ох заебись пацаны. Ох заебись!!!

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  9. slavik92 19.09.2021 20:53 # slavik92
    Канте, есть канте. Вышел и сделал разницу. Без него игра совсем не то конечно.
    В целом по результату отлично идут при таком графике. По игре смотрятся похуже чем в прошлом сезоне, на мой взгляд. Много кто не в форме из атакеров. Хотя в атаке в принципе теперь игра другая из-за Лукаку.

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  10. slash-lfc 19.09.2021 20:52 # slash-lfc
    Помнится у дол6аебика были проблемы с водой. На, держи, пригодится))

    https://ibb.co/rsDhBjv

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  11. meshuggah 19.09.2021 20:51 # meshuggah
    Все чемпионские Челси легендарны в апл, это команда Тухеля вполне может стать с ними на один уровень

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  12. golokante 19.09.2021 20:51 # golokante
    Пока что если так откровенно Челси и Ливерпуль представляют из себя претендентов. Остальные хромают. И Сити и Мю.

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  13. jirrort 19.09.2021 20:50 # jirrort
    ТЕРМИНАТОРСИ уже не остановить, маленькие мои!

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  14. gucman 19.09.2021 20:50 # gucman
    Збс, что более-менее сильные соперники попались на старте, когда сил у команды ещё полно и график не такой насыщенный
    Осталось с шити скатать и до НГ один шлак в календаре АПЛ

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  15. slash-lfc 19.09.2021 20:49 # slash-lfc
    Вроде бы и победили в гостях 0:3, а один хуй горят, сосут и нюхают у колбасников)) это ваша участь, сучки :D

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  16. phenomenon1 19.09.2021 20:48 # phenomenon1
    &#128202;&#127463;&#127479; Матч Тьяго Силвы в цифрах против шпор:

    100% выигранных воздушных единоборств
    100% точность ударов
    7 подборов мяча
    6 выносов
    5 выигранных дуэлей
    4 выигранных воздушных единоборства
    3 перехвата
    2 удара
    1 забитый мяч
    0 совершено фолов
    0 пропущенных

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  17. bmw-e34 19.09.2021 20:47 # bmw-e34
    Епать пенсы токсичные. Колбасники за них радуются, а они желчью давятся)

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  18. bmw-e34 19.09.2021 20:46 # bmw-e34
    Челси
    ЛФК
    МЮ

    Красиво идём!) Вот так бы до конца сезона.

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  19. slash-lfc 19.09.2021 20:45 # slash-lfc
    ХАХАХАХАХАХАХ. Стоило попросить Михайло о КЧМ, он быстренько включил его в профиль колбасы. абсолютно е6онутые ненужных глоры Педикси, пишите петицию, чтобы вашу помойку поставили на первое место))

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  20. ganinilyha 19.09.2021 20:45 # ganinilyha
    Вернера с Сити надо в основе выпускать

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