"Юнайтед" вырвал победу против "Вест Хэма"

Джесси Лингард и Криштиану Роналду Забитый Джесси Лингардом гол на предпоследней минуте и отраженный Давидом Де Хеа пенальти в компенсированное время позволили "Манчестер Юнайтед" вырвать победу против "Вест Хэма" — 1:2.

Относительно выезда в Загреб в минувший четверг в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Анджело Огбонна, Владимир Цоуфал, Саид Бенрахма и Джаррод Боуэн.

Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел три перестановки, выпустив Рафаэля Варана, Скотта Мактоминея и Мейсона Гринвуда вместо Виктора Линделефа, Донни Ван де Бека и Джейдона Санчо.

Матч начался в невысоком темпе, но первым просыпаться стали хозяева, которые на 22-й минуте едва не открыли счет. Боуэн укротил скакавший в штрафной мяч, избавился от Мактоминея и пробил, однако Давид Де Хеа совершил сейв ногой.

На 27-й минуте "Юнайтед" ответил. После розыгрыша углового Бруну Фернандеш подкараулил отскок мяча в штрафной и пробил в дальнюю штангу.

А на 30-й минуте счет был открыт. Бенрахма свободно принял мяч на подступах к штрафной и вторым касанием пробил. Возможно, Де Хеа и отразил бы удар, однако случился рикошет от Варана — 1:0.

Гости активизировались после пропущенного гола и уже спустя пять минут сравняли счет. Фернандеш забросил мяч в штрафную на Роналду, чей первым удар был отражен Лукашем Фабиански, но сам же Криштиану сыграл на добивании — 1:1.

Остаток первого тайма прошел в равной борьбе, а вторая половина матча началась с опаснейшего момента Роналду. Криштиану выскочил на удар по центру штрафной, однако Фабиански вовремя вышел навстречу и спас свою команду.

"Дьяволы" лучше начали втором тайм, а затем случился период активности "молотобойцев" — команды так и играли, попеременно активизируясь и перехватывая инициативу.

На 77-й минуте Роналду упал в чужой штрафной, однако рефери Мартин Аткинсон не поверил и пенальти не дал. Криштиану был чрезвычайно расстроен.

"Юнайтед" выглядел чуть настойчивее в концовке, и на 89-й минуте вышедший на замену Джесси Лингард на дальнем краю штрафной оторвался от опекуна и нанес классный крученый удар — 1:2.

А когда уже шло компенсированное время, Люк Шоу в своей штрафной рукой прервал передачу соперника, и Аткинсон назначил пенальти. Только что вступивший в игру Марк Нобл не смог пробить Де Хеа.

Концовка матча получилась на загляденье. Временами игра походила на качели, однако удача все-таки вернула должок "Юнайтед" после случившегося посреди недели казуса в Швейцарии.

"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 4949

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. cristean2 19.09.2021 19:26 # cristean2
    Тоттенхэм не так плох как казалось до матча, видимо с топами они могут собраться, матч максимально равный, ТТХ атакует чаще, но у пенсов моменты острее.

    (ответить)

  2. skydreams 19.09.2021 19:21 # skydreams
    Сейчас бы вместо Аспи и Алонсо выпустить Чилли и Джеймса... Ну ничего, Тухель пока в начале сезона всем даёт поиграть, но потом как в том сезоне ближе к концу всех разрывать начнёт. Сча ещё в перерыве напихает

    (ответить)

  3. mafia 19.09.2021 19:21 # mafia
    И М П Е Р А Т О Р Ы

    лузерхуй - 0 трофеев

    (ответить)

  4. jirrort 19.09.2021 19:21 # jirrort
    Лев пока играет с петухом,но скоро лев захочет есть.

    (ответить)

  5. vagifspurs 19.09.2021 19:20 # vagifspurs
    Первый тайм за нами. Надо дожимать.

    (ответить)

  6. weorlfc 19.09.2021 19:19 # weorlfc
    Щас Нуно на опыте минут 70 матча херню прокатает чтобы в конце на контрах зарешать.

    (ответить)

  7. slash-lfc 19.09.2021 19:18 # slash-lfc
    Братишки нужен анализ пидорастерки!!! Очень трудно понять что происходит на поле

    (ответить)

  8. scauzer11 19.09.2021 19:17 # scauzer11
    и вот это говно называют игрой ахахаха

    (ответить)

  9. murderface616 19.09.2021 19:17 # murderface616
    у Ндомбеле уже глаз вытекает от такой игры тотеншита

    (ответить)

  10. skydreams 19.09.2021 19:17 # skydreams
    Тиаго Силва лучший защитник АПЛ, а может и мира, только отбитые будут спорить

    (ответить)

  11. selta 19.09.2021 19:17 # selta
    Вперёд Челси!
    Петушки в футбол 18 века катают

    (ответить)

  12. naby-keita 19.09.2021 19:16 # naby-keita
    Статистика Лукако за 1-тайм:

    Касаний - 13
    точных передач - 4
    потерь - 5

    нападающий за 100 млн, дамы и господа!))

    (ответить)

  13. vagifspurs 19.09.2021 19:15 # vagifspurs
    Орууууу вуахахахахаза слабонервные не смотреть!!!

    (ответить)

  14. unclearness 19.09.2021 19:14 # unclearness
    Мда матч днище
    Сразу видно что два говна играют

    (ответить)

  15. mufc1994 19.09.2021 19:14 # mufc1994
    Лукаку конечно смоктальщик xуев эт факт))

    (ответить)

  16. rentv 19.09.2021 19:14 # rentv
    Скучнейший отвратительный матч. Просто блевать тянет.

    (ответить)

  17. slash-lfc 19.09.2021 19:10 # slash-lfc
    Хрюкаку здорово невпопад играет. Но ниче, зато Бернли и Уотфорду забьет

    (ответить)

  18. yamateh 19.09.2021 19:08 # yamateh
    Маунт мертвый кпц

    (ответить)

  19. vagifspurs 19.09.2021 19:07 # vagifspurs
    Норм winline троллит, ща в рот выебу!!!!!

    (ответить)

  20. cristean2 19.09.2021 19:07 # cristean2
    6лядь е6аный Хаверц 4-й раз не может попасть нормально по мячу из убойной позиции...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: