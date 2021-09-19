"Юнайтед" вырвал победу против "Вест Хэма"

Забитый Джесси Лингардом гол на предпоследней минуте и отраженный Давидом Де Хеа пенальти в компенсированное время позволили "Манчестер Юнайтед" вырвать победу против "Вест Хэма" — 1:2.

Относительно выезда в Загреб в минувший четверг в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Анджело Огбонна, Владимир Цоуфал, Саид Бенрахма и Джаррод Боуэн.



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел три перестановки, выпустив Рафаэля Варана, Скотта Мактоминея и Мейсона Гринвуда вместо Виктора Линделефа, Донни Ван де Бека и Джейдона Санчо.



Матч начался в невысоком темпе, но первым просыпаться стали хозяева, которые на 22-й минуте едва не открыли счет. Боуэн укротил скакавший в штрафной мяч, избавился от Мактоминея и пробил, однако Давид Де Хеа совершил сейв ногой.



На 27-й минуте "Юнайтед" ответил. После розыгрыша углового Бруну Фернандеш подкараулил отскок мяча в штрафной и пробил в дальнюю штангу.



А на 30-й минуте счет был открыт. Бенрахма свободно принял мяч на подступах к штрафной и вторым касанием пробил. Возможно, Де Хеа и отразил бы удар, однако случился рикошет от Варана — 1:0.



Гости активизировались после пропущенного гола и уже спустя пять минут сравняли счет. Фернандеш забросил мяч в штрафную на Роналду, чей первым удар был отражен Лукашем Фабиански, но сам же Криштиану сыграл на добивании — 1:1.



Остаток первого тайма прошел в равной борьбе, а вторая половина матча началась с опаснейшего момента Роналду. Криштиану выскочил на удар по центру штрафной, однако Фабиански вовремя вышел навстречу и спас свою команду.



"Дьяволы" лучше начали втором тайм, а затем случился период активности "молотобойцев" — команды так и играли, попеременно активизируясь и перехватывая инициативу.



На 77-й минуте Роналду упал в чужой штрафной, однако рефери Мартин Аткинсон не поверил и пенальти не дал. Криштиану был чрезвычайно расстроен.



"Юнайтед" выглядел чуть настойчивее в концовке, и на 89-й минуте вышедший на замену Джесси Лингард на дальнем краю штрафной оторвался от опекуна и нанес классный крученый удар — 1:2.



А когда уже шло компенсированное время, Люк Шоу в своей штрафной рукой прервал передачу соперника, и Аткинсон назначил пенальти. Только что вступивший в игру Марк Нобл не смог пробить Де Хеа.



Концовка матча получилась на загляденье. Временами игра походила на качели, однако удача все-таки вернула должок "Юнайтед" после случившегося посреди недели казуса в Швейцарии.



"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче