"Юнайтед" вырвал победу против "Вест Хэма"
Забитый Джесси Лингардом гол на предпоследней минуте и отраженный Давидом Де Хеа пенальти в компенсированное время позволили "Манчестер Юнайтед" вырвать победу против "Вест Хэма" — 1:2.
Относительно выезда в Загреб в минувший четверг в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Анджело Огбонна, Владимир Цоуфал, Саид Бенрахма и Джаррод Боуэн.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел три перестановки, выпустив Рафаэля Варана, Скотта Мактоминея и Мейсона Гринвуда вместо Виктора Линделефа, Донни Ван де Бека и Джейдона Санчо.
Матч начался в невысоком темпе, но первым просыпаться стали хозяева, которые на 22-й минуте едва не открыли счет. Боуэн укротил скакавший в штрафной мяч, избавился от Мактоминея и пробил, однако Давид Де Хеа совершил сейв ногой.
На 27-й минуте "Юнайтед" ответил. После розыгрыша углового Бруну Фернандеш подкараулил отскок мяча в штрафной и пробил в дальнюю штангу.
А на 30-й минуте счет был открыт. Бенрахма свободно принял мяч на подступах к штрафной и вторым касанием пробил. Возможно, Де Хеа и отразил бы удар, однако случился рикошет от Варана — 1:0.
Гости активизировались после пропущенного гола и уже спустя пять минут сравняли счет. Фернандеш забросил мяч в штрафную на Роналду, чей первым удар был отражен Лукашем Фабиански, но сам же Криштиану сыграл на добивании — 1:1.
Остаток первого тайма прошел в равной борьбе, а вторая половина матча началась с опаснейшего момента Роналду. Криштиану выскочил на удар по центру штрафной, однако Фабиански вовремя вышел навстречу и спас свою команду.
"Дьяволы" лучше начали втором тайм, а затем случился период активности "молотобойцев" — команды так и играли, попеременно активизируясь и перехватывая инициативу.
На 77-й минуте Роналду упал в чужой штрафной, однако рефери Мартин Аткинсон не поверил и пенальти не дал. Криштиану был чрезвычайно расстроен.
"Юнайтед" выглядел чуть настойчивее в концовке, и на 89-й минуте вышедший на замену Джесси Лингард на дальнем краю штрафной оторвался от опекуна и нанес классный крученый удар — 1:2.
А когда уже шло компенсированное время, Люк Шоу в своей штрафной рукой прервал передачу соперника, и Аткинсон назначил пенальти. Только что вступивший в игру Марк Нобл не смог пробить Де Хеа.
Концовка матча получилась на загляденье. Временами игра походила на качели, однако удача все-таки вернула должок "Юнайтед" после случившегося посреди недели казуса в Швейцарии.
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
19.09.2021 18:00
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Последние комментарии:
Тоттенхэм не так плох как казалось до матча, видимо с топами они могут собраться, матч максимально равный, ТТХ атакует чаще, но у пенсов моменты острее.
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Сейчас бы вместо Аспи и Алонсо выпустить Чилли и Джеймса... Ну ничего, Тухель пока в начале сезона всем даёт поиграть, но потом как в том сезоне ближе к концу всех разрывать начнёт. Сча ещё в перерыве напихает
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И М П Е Р А Т О Р Ы
лузерхуй - 0 трофеев
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Лев пока играет с петухом,но скоро лев захочет есть.
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Первый тайм за нами. Надо дожимать.
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Щас Нуно на опыте минут 70 матча херню прокатает чтобы в конце на контрах зарешать.
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Братишки нужен анализ пидорастерки!!! Очень трудно понять что происходит на поле
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и вот это говно называют игрой ахахаха
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у Ндомбеле уже глаз вытекает от такой игры тотеншита
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Тиаго Силва лучший защитник АПЛ, а может и мира, только отбитые будут спорить
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Вперёд Челси!
Петушки в футбол 18 века катают
(ответить)
Статистика Лукако за 1-тайм:
Касаний - 13
точных передач - 4
потерь - 5
нападающий за 100 млн, дамы и господа!))
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Орууууу вуахахахахаза слабонервные не смотреть!!!
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Мда матч днище
Сразу видно что два говна играют
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Лукаку конечно смоктальщик xуев эт факт))
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Скучнейший отвратительный матч. Просто блевать тянет.
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Хрюкаку здорово невпопад играет. Но ниче, зато Бернли и Уотфорду забьет
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Маунт мертвый кпц
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Норм winline троллит, ща в рот выебу!!!!!
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6лядь е6аный Хаверц 4-й раз не может попасть нормально по мячу из убойной позиции...
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