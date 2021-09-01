Итоги летнего трансферного окна-2021 в Премьер-Лиге
Этим летом клубы Премьер-Лиги потратили более 1 миллиарда фунтов на новых игроков, превысив данный рубеж шестой год подряд.
Как сообщает Sky Sports, 20 клубов Премьер-Лиги суммарно совершили 103 приобретения летом на условиях постоянных трансферов.
Этим летом представители высшего английского дивизиона потратили на 285 млн. фунтов меньше, чем годом ранее. Из потраченных 1.02 млрд. фунтов удалось вернуть 446 млн. фунтов за счет продаж.
Самыми дорогими приобретениями этого окна стали Джек Грилиш, за которого "Манчестер Сити" заплатил "Астон Вилле" 100 млн. фунтов, Ромелу Лукаку, купленный "Челси" у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, и Джейдон Санчо, которого "Манчестер Юнайтед" пригласил из дортмундской "Боруссии" за 73 млн. фунтов.
Больше всех в укрепление состава вложился "Арсенал" — на 156 млн. фунтов. По чистым тратам (покупки минус продажи) "канониры" тоже первые — 132 млн. фунтов.
Пять клубов завершили окно с прибылью от трансферной деятельности: "Саутгемптон" (25 млн. фунтов), "Брайтон" (17.9 млн. фунтов), "Астон Вилла" (7 млн. фунтов), "Норвич" (6.1 млн. фунтов) и "Уотфорд" (5.5 млн. фунтов).
Больше всего новичков получил "Норвич" — 14. "Челси", "Тоттенхэм" и "Уотфорд" совершили по 22 продажи, а "синие" (как и "Брайтон") еще и отправили в аренду 17 игроков.
01.09.2021 11:00
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Последние комментарии:
Мишу Гандoнио они только в рот получат))
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КОРОЛЯМ нужно посмотреть какие они позиции будут занимать к январю. Если там будет как в предыдущие годы все ясно, то можно и без напа закончить и летом взять Холланда/Мбаппе, а если будет бодалово, то нужно оформлять Мишу Антонио. Этот топарик за пол сезона настреляет голов на ЛЧ и АПЛ. Забавно получится, если упорство Леви в итоге сыграет на руку КОРОЛЯМ и те возьмут молодого и всё е6ущего молодого Холланда, а Кейн останется гнить в курятнике, забивая по 25+ голов и надеясь выиграть хотя бы КАЛ.
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Главный итог подвёл Дидье Дрогба.
https://ibb.co/9n6b7Gm
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Лукаку заместо Абрахама
Сауль заместо Гилмора
Кунде и потом купить можем, Чалоба заместо Зума (30 млн фунтов ЛООООЛ)
каком красиво ИМПЕРАТОРСИ
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Xpeнь какая то, пенсам явно не учли продажи из академии типа Геи за 20, Ливраменто за 5 и еще по мелочи. На самом деле плюс 30-35 лямов в это ТО закончили.
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> Самыми дорогими приобретениями этого окна стал Джек Грилиш, за которого "Манчестер Сити" заплатил "Астон Вилле" 100 млн. фунтов,
КОРОЛИ!!!
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Я вашу рот ебал бляяя
Ебаная шерсть
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🗣 — Специалист по Ла Лиге, Алекс Бротертон, рассказал, что может дать "Челси" Сауль Ньигес:
"Если вы хотите знать, что может Сауль, не смотрите на прошлый сезон. Он почти не играл на своей лучшей позиции.
"Он очень разносторонний игрок. Он способен как раздавать потрясающие передачи, так и пахать в поте лица. Носиться по флангу, подчищать полузащиту, и поддерживать нападающего; он может всё.
"Если "Челси" сумеет восстановить его уверенность, он многое даст этому клубу."
[Football London]
У шлюши уже очко развалено вухахахах
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Императоры!!
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