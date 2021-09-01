Итоги летнего трансферного окна-2021 в Премьер-Лиге

Этим летом клубы Премьер-Лиги потратили более 1 миллиарда фунтов на новых игроков, превысив данный рубеж шестой год подряд.

Как сообщает Sky Sports, 20 клубов Премьер-Лиги суммарно совершили 103 приобретения летом на условиях постоянных трансферов.



Этим летом представители высшего английского дивизиона потратили на 285 млн. фунтов меньше, чем годом ранее. Из потраченных 1.02 млрд. фунтов удалось вернуть 446 млн. фунтов за счет продаж.



Самыми дорогими приобретениями этого окна стали Джек Грилиш, за которого "Манчестер Сити" заплатил "Астон Вилле" 100 млн. фунтов, Ромелу Лукаку, купленный "Челси" у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, и Джейдон Санчо, которого "Манчестер Юнайтед" пригласил из дортмундской "Боруссии" за 73 млн. фунтов.



Больше всех в укрепление состава вложился "Арсенал" — на 156 млн. фунтов. По чистым тратам (покупки минус продажи) "канониры" тоже первые — 132 млн. фунтов.



Пять клубов завершили окно с прибылью от трансферной деятельности: "Саутгемптон" (25 млн. фунтов), "Брайтон" (17.9 млн. фунтов), "Астон Вилла" (7 млн. фунтов), "Норвич" (6.1 млн. фунтов) и "Уотфорд" (5.5 млн. фунтов).



Больше всего новичков получил "Норвич" — 14. "Челси", "Тоттенхэм" и "Уотфорд" совершили по 22 продажи, а "синие" (как и "Брайтон") еще и отправили в аренду 17 игроков.























