Итоги летнего трансферного окна-2021 в Премьер-Лиге

Криштиану Роналду Этим летом клубы Премьер-Лиги потратили более 1 миллиарда фунтов на новых игроков, превысив данный рубеж шестой год подряд.

Как сообщает Sky Sports, 20 клубов Премьер-Лиги суммарно совершили 103 приобретения летом на условиях постоянных трансферов.

Этим летом представители высшего английского дивизиона потратили на 285 млн. фунтов меньше, чем годом ранее. Из потраченных 1.02 млрд. фунтов удалось вернуть 446 млн. фунтов за счет продаж.

Самыми дорогими приобретениями этого окна стали Джек Грилиш, за которого "Манчестер Сити" заплатил "Астон Вилле" 100 млн. фунтов, Ромелу Лукаку, купленный "Челси" у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, и Джейдон Санчо, которого "Манчестер Юнайтед" пригласил из дортмундской "Боруссии" за 73 млн. фунтов.

Больше всех в укрепление состава вложился "Арсенал" — на 156 млн. фунтов. По чистым тратам (покупки минус продажи) "канониры" тоже первые — 132 млн. фунтов.

Пять клубов завершили окно с прибылью от трансферной деятельности: "Саутгемптон" (25 млн. фунтов), "Брайтон" (17.9 млн. фунтов), "Астон Вилла" (7 млн. фунтов), "Норвич" (6.1 млн. фунтов) и "Уотфорд" (5.5 млн. фунтов).

Больше всего новичков получил "Норвич" — 14. "Челси", "Тоттенхэм" и "Уотфорд" совершили по 22 продажи, а "синие" (как и "Брайтон") еще и отправили в аренду 17 игроков.

Летние трансферные окна в Премьер-Лиге

Самые дорогие приобретения в Премьер-Лиге летом 2021

Потрачено на трансферы летом 2021

Заработано на трансферах летом 2021

Чистые траты на трансферы летом 2021

Количество пришедших и ушедших игроков летом 2021


Метки Премьер-Лига, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 01.09.2021 11:19 # mufc1994
    Мишу Гандoнио они только в рот получат))

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  2. slash-lfc 01.09.2021 11:15 # slash-lfc
    КОРОЛЯМ нужно посмотреть какие они позиции будут занимать к январю. Если там будет как в предыдущие годы все ясно, то можно и без напа закончить и летом взять Холланда/Мбаппе, а если будет бодалово, то нужно оформлять Мишу Антонио. Этот топарик за пол сезона настреляет голов на ЛЧ и АПЛ. Забавно получится, если упорство Леви в итоге сыграет на руку КОРОЛЯМ и те возьмут молодого и всё е6ущего молодого Холланда, а Кейн останется гнить в курятнике, забивая по 25+ голов и надеясь выиграть хотя бы КАЛ.

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  3. jirrort 01.09.2021 11:12 # jirrort
    Главный итог подвёл Дидье Дрогба.

    https://ibb.co/9n6b7Gm

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  4. thegodfather 01.09.2021 11:11 # thegodfather
    Лукаку заместо Абрахама
    Сауль заместо Гилмора
    Кунде и потом купить можем, Чалоба заместо Зума (30 млн фунтов ЛООООЛ)


    каком красиво ИМПЕРАТОРСИ

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  5. role-playin 01.09.2021 11:10 # role-playin
    Xpeнь какая то, пенсам явно не учли продажи из академии типа Геи за 20, Ливраменто за 5 и еще по мелочи. На самом деле плюс 30-35 лямов в это ТО закончили.

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  6. true-manc 01.09.2021 11:08 # true-manc
    > Самыми дорогими приобретениями этого окна стал Джек Грилиш, за которого "Манчестер Сити" заплатил "Астон Вилле" 100 млн. фунтов,

    КОРОЛИ!!!

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  7. fowler9 01.09.2021 11:05 # fowler9
    Я вашу рот ебал бляяя
    Ебаная шерсть

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  8. thegodfather 01.09.2021 11:03 # thegodfather
    &#128483; — Специалист по Ла Лиге, Алекс Бротертон, рассказал, что может дать "Челси" Сауль Ньигес:

    "Если вы хотите знать, что может Сауль, не смотрите на прошлый сезон. Он почти не играл на своей лучшей позиции.

    "Он очень разносторонний игрок. Он способен как раздавать потрясающие передачи, так и пахать в поте лица. Носиться по флангу, подчищать полузащиту, и поддерживать нападающего; он может всё.

    "Если "Челси" сумеет восстановить его уверенность, он многое даст этому клубу."

    [Football London]


    У шлюши уже очко развалено вухахахах

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  9. thegodfather 01.09.2021 11:02 # thegodfather
    Императоры!!

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