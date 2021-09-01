Жоржиньо: "Теперь моим критикам должно быть стыдно"
Полузащитник "Челси" Жоржиньо чувствует, что ему в очередной раз удалось посрамить своих критиков.
В этом году Жоржиньо выиграл Лигу Чемпионов со своим клубом и Евро-2020 со сборной Италии. На прошлой неделе 29-летний полузащитник был признан Игроком Года по версии УЕФА, а также является фаворитом на "Золотой мяч".
Таким образом, Жоржиньо проделал впечатляющую трансформацию из изгоя и козла отпущения в настоящего героя, однако эта критика всегда лишь мотивировала итальянца бразильского происхождения.
"Начало моей карьеры в "Челси" заставило меня скучать по "Наполи" еще больше. Все мы помним, что говорили люди, не так ли? Что я слишком медленный, слишком слабый. Что я сын Сарри. Это так злило меня".
"Но, слушайте, они недооценили меня. Как вы могли видеть, я в каждом своем клубе начинал неровно. В каждом. Это невероятно".
"Когда я пришел в "Верону", никто не был мне рад. Они отправили меня в аренду в четвертый дивизион. Где мне тоже не были рады. Но я продолжал работать и заслужил уважение. Я вернулся в "Верону", и мы вышли в Серию А".
"Первый год в "Наполи" тоже был сложным, но затем пришел Сарри и изменил все".
"Критика в "Челси"? Ха! Я лишь использую это как топливо. Я думаю про себя: "Теперь этим людям должно быть стыдно", — цитирует Жоржиньо.
01.09.2021 20:00
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Трепещите портовики
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Пристыдил пенсов.
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А Эмерсона почему не было среди претендентов на индивидуальные награды?! Таким же дном был в АПЛ и выиграл ЧЕ с ЛЧ за счет других игроков
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