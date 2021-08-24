Семь вещей, что мы узнали в 2-м туре

2-й тур Премьер-Лиги был отмечен повторным дебютом Ромелу Лукаку за "Челси", первой осечкой "Манчестер Юнайтед" и первой победой "Манчестер Сити". Об этом и многом другом — подробнее.





"Ливерпуль" берет реванш у "Бернли"



Команда Шона Дайча в прошлом сезоне прервала серию "Ливерпуля" из 68 матчей без поражений на своем поле. За этим последовало еще пять неудач подряд, но поединок против "Бернли" был переломным, а Юрген Клопп и сейчас настаивал на том, что этот соперник может быть неприятным.



На сей раз гостям пришлось также столкнуться с полным "Энфилдом". Впервые с марта 2020 "Ливерпуль" играл в такой атмосфере, а также впервые с января он играл официальный матч с Джорданом Хендерсоном в составе. Опустившись на позицию опорника, капитан вел игру команды, у которой были трудности, но которая все-таки одержала убедительную победу. Снова отличались форварды, а Костас Цимикас своей голевой передачей на Диогу Жоту снова показал, что способен заменить Энди Робертсона.



"Ливерпуль" начинает с двух "сухих" побед. "Норвич" и "Бернли" сейчас на самых опасных соперников не похожи, но игра в "Челси" в субботу будет первым шансом показать серьезность своих амбиций в новом сезоне.



"Норвич" выглядит безнадежным



Начинать против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" тяжело, но команда Даниэля Фарке была уж очень простым соперником для грандов. На "Этихад" новички Премьер-Лиги показали, что никаких выводов из последнего выступления в элите не сделали. Это все тот же "Норвич", который не умеет защищаться и пока также ничего не может предложить в атаке.



"Сити" получил идеального соперника, чтобы оставить позади стартовые неудачи и одержать первую победу в сезоне. Пять голов не были пределом для подопечных Пепа Гвардиолы, и такой результат — почти стандарт для домашних встреч с "Норвичем". Особенным тут был разве что гол Джека Грилиша, впервые отличившегося за свою новую команду. Бывший капитан "Астон Виллы" даже толком не ударил по воротам, но для "Норвича" хватит и этого. Команда Фарке рада подставляться под любые удары.



"Астон Вилла" пришла в чувство



Хорошую реакцию на неудачу в первом туре показала "Астон Вилла". Команда Дина Смита, по словам самого менеджера, провела первый тайм против "Уотфорда" словно "товарищеский матч", но смогла быстро нарастить интенсивность. На "Викаридж Роуд" бирмингемцы ушли от разгрома, дома с "Ньюкаслом" взяли три очка.



У "Ньюкасла" были свои шансы, и поражение "сорок" было не безоговорочным — равно как и неделю назад против "Вест Хэма". Но что делать с таким Данни Ингсом? Новый форвард "Виллы" свой первый гол забил с пенальти, но именно в эту субботу он представил себя во всей красе. Публика "Вилла Парк" наблюдала за тем, как Ингс забивает ударом через себя и как бы заявляет, что потеря Джека Грилиша не оставит "Виллу" без ярких моментов.



"Астон Вилла" в чувство пришла быстро. Смиту еще предстоит наладить игру изменившейся команды, но победа на старте в этом помогает. Стив Брюс, чего бы он ни хотел, проиграл два матча и вернется на "Сент-Джеймс Парк" под давлением.



"Манчестер Юнайтед" быстро оступается



На поединок в Саутгемптоне можно посмотреть с двух сторон, одна из которых для "Юнайтед" — положительная. Команда Оле Гуннара Сульшера не проиграла в 27-м подряд выездном матче Премьер-Лиги, уже повторив рекорд "Арсенала" в период с 2003 по 2004 год. Тот "Арсенал", правда, был чемпионом, а "Юнайтед" нужно прийти к другого рода стабильности, чтобы серьезно претендовать на титул.



Победа над "Лидсом" в первом туре была впечатляющей, но "красные дьяволы" оступились уже через неделю. "Саутгемптон" Ральфа Хазенхюттля снова был настроен на хороший старт, закрепленный автоголом Фреда на 30-й минуте. "Юнайтед" снова был готов совершить камбэк после перерыва, но на этот раз команда Сульшера ограничилась одним голом. "Саутгемптон" в таких ситуациях часто разваливается на части, но на сей раз хозяева "Сент-Мэри" держали удар. Более того, при счете 1:1 их шансы вырвать победу выглядели даже выше.



"Саутгемптон" пока не убедил в том, что ему хватит глубины состава, но новички команды — Ливраменто и Перро — произвели впечатление вслед за Армстронгом, а саму команду не покинул боевой дух.



Нуну увез три очка с "Молинью"



Визит в родную Португалию в Лиге Европы принес новому тренеру "Тоттенхема" тревожное поражение от "Пасуш де Феррейры". Но уже через три дня основной состав "шпор" поехал в другое родное для Нуну Эшпириту Санту место и взял три очка в игре с "Вулверхэмптоном" Бруну Лаже.



Новому тренеру "волков" можно только посочувствовать. Его команда начала с двух поражений и пока не забила ни одного гола. Но желание атаковать в играх с "Лестером" и "Тоттенхэмом" присутствовало. Нельзя также говорить об однозначном игровом перевесе соперника. Лондонцы быстро открыли счет голом с пенальти, после чего в основном сдерживали соперника и добились еще одной победы с минимальным счетом.



Лаже будет надеяться, что Рауль Хименес скоро наберет форму. Нуну, даже имея две победы, должен надеяться на то, что Харри Кейн останется в команде. Капитан сборной Англии все-таки вышел на поле во втором тайме, но это вполне мог быть его последний матч за "Тоттенхэм". Его нынешняя команда выглядит подготовленной в обороне, но для серьезных задач ей нужно больше в атаке.



"Челси" не заметил "Арсенал"



После дерби Томас Тухель говорил, что Ромелу Лукаку еще нужно изучить манеру игры команды и адаптироваться к стилю "Челси". Даже не имея этого, с "Арсеналом" Лукаку все равно забил и постоянно угрожал воротам соперника. Что, конечно, говорит о качестве соперника, который был абсолютно не готов ни к Ромелу, ни к "Челси" в принципе.



Свои лучшие матчи "Арсенал" Микеля Артеты проводит, когда перед ним стоит простая задача — обороняться против более сильного соперника. "Канониры" успешно закрылись на поле "Челси" в мае, и это давало небольшую надежду перед новой игрой команд на "Эмирейтс". Но сейчас "Челси" сосредоточен на большой цели, а "Арсенал", кажется, перестал выполнять даже базовые вещи. Команда Артеты не понимала, что ей делать против "Брентфорда" в первом туре, и не понимала, что ей делать против "синих" во втором туре.



Как итог, только во второй раз в истории Премьер-Лиге "канониры" проиграли два стартовых поединка. "Челси" вопрос с победителем закрыл на старте матча, после чего мог играть расчетливо, сохранив силы на более серьезные вызовы.



"Вест Хэм" продолжает начатое



С момента второго прихода Дэвида Мойеса в "Вест Хэм" в Премьер-Лиге больше голов забивали только "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Это впечатляет с учетом того, что первые полгода его "Вест Хэму" пришлось вести борьбу за выживание. Но в последние месяцы прошлой кампании лондонцы пришли к невероятной результативности, и такая агрессия "молотобойцам" оказалось по душе. Новый чемпионата команда Мойеса начинает в том же духе.



Да, больше нет Джесси Лингарда, но его роль забирает на себя Саид Бенрахма, у которого большая часть первого сезона ушла на адаптацию. Мичейл Антонио забирает себе "девятку" и начинает с трех голов в двух матчах. Антонио в игре с "Лестером" стал лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в истории Премьер-Лиги, и единственная проблема с ним — в отсутствии альтернативных вариантов.



Конечно, обидное для "Лестера" удаление Айозе Переса помогло "Вест Хэму" выиграть матч настолько уверенно. Но план был в действии с самого начала. Нынешний "Вест Хэм" играет с ощущением своей атакующей силы, и высокий прессинг от подопечных Мойеса подталкивал оборону соперника к ошибкам, определившим итог встречи. "Лестер" оправится глобально, но с "Вест Хэмом" команде Брендана Роджерса по-прежнему сложно. Три поражения подряд, 10 пропущенных мячей. "Вест Хэм" также забивает восемь в двух стартовых турах и продолжает начатое в прошлом сезоне преображение.



Иван Громиков специально для FAPL.ru