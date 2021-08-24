Роналду собрался в "Манчестер Сити"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Сити" в ближайшие дни.
В данный момент у Роналду остается только один год по контракту с "Ювентусом", и достаточно давно ходят слухи, что Крштиану более не чувствует себя счастливым в Турине и хочет уйти.
Как утверждает L'Equipe, агент Жорже Мендеш уже вовсю работает над трансфером Роналду в "Сити". Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" присоединится к "горожанам", только если те откажутся от своих притязаний на Харри Кейна из "Тоттенхэма".
Клуб с "Этихад" способен потянуть зарплату 36-летнего португальца, который в свою очередь уже поговорил с несколькими игроками "Сити" и надеется оформить свой трансфер к уикенду.
24.08.2021 22:00
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Последние комментарии:
старый гей сосалдо к лысому гею пепке в голубятню к остальным дырявым геям
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Роналду никогда не перейдет в этот гейклуб!
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Не пойдет оналду к голубым. Ему Сэр Алекс, как батя
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Лучше б в пригородную помойку вернулся. Денег там тоже не жалеют, зато какой красивый шаг получился бы...
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Со стерлядью на пару будут плавки рекламировать, два дельфина.
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Не будет его в Сити, есть только один великий клуб МЮ, а сити бензоколонка без лч
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КОРОЛИ!!!
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весело будет.
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