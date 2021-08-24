Роналду собрался в "Манчестер Сити"

Криштиану Роналду Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Сити" в ближайшие дни.

В данный момент у Роналду остается только один год по контракту с "Ювентусом", и достаточно давно ходят слухи, что Крштиану более не чувствует себя счастливым в Турине и хочет уйти.

Как утверждает L'Equipe, агент Жорже Мендеш уже вовсю работает над трансфером Роналду в "Сити". Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" присоединится к "горожанам", только если те откажутся от своих притязаний на Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Клуб с "Этихад" способен потянуть зарплату 36-летнего португальца, который в свою очередь уже поговорил с несколькими игроками "Сити" и надеется оформить свой трансфер к уикенду.


Метки Манчестер Сити, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1981

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 24.08.2021 22:45 # frisby
    старый гей сосалдо к лысому гею пепке в голубятню к остальным дырявым геям

    (ответить)

  2. lfclegenda 24.08.2021 22:24 # lfclegenda
    Роналду никогда не перейдет в этот гейклуб!

    (ответить)

  3. isidro 24.08.2021 22:20 # isidro
    Не пойдет оналду к голубым. Ему Сэр Алекс, как батя

    (ответить)

  4. chelsea88 24.08.2021 22:17 # chelsea88
    Лучше б в пригородную помойку вернулся. Денег там тоже не жалеют, зато какой красивый шаг получился бы...

    (ответить)

  5. dexter 24.08.2021 22:14 # dexter
    Со стерлядью на пару будут плавки рекламировать, два дельфина.

    (ответить)

  6. drogba11cool 24.08.2021 22:08 # drogba11cool
    Не будет его в Сити, есть только один великий клуб МЮ, а сити бензоколонка без лч

    (ответить)

  7. true-manc 24.08.2021 22:04 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  8. scholes18 24.08.2021 22:03 # scholes18
    весело будет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: