Роналду собрался в "Манчестер Сити"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Сити" в ближайшие дни.

В данный момент у Роналду остается только один год по контракту с "Ювентусом", и достаточно давно ходят слухи, что Крштиану более не чувствует себя счастливым в Турине и хочет уйти.



Как утверждает L'Equipe, агент Жорже Мендеш уже вовсю работает над трансфером Роналду в "Сити". Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" присоединится к "горожанам", только если те откажутся от своих притязаний на Харри Кейна из "Тоттенхэма".



Клуб с "Этихад" способен потянуть зарплату 36-летнего португальца, который в свою очередь уже поговорил с несколькими игроками "Сити" и надеется оформить свой трансфер к уикенду.