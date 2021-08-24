"Челси" продал Дзаппакосту в "Аталанту"

Давиде Дзаппакоста Защитник Давиде Дзаппакоста сменил "Челси" на "Аталанту" на условиях постоянного трансфера.

Четыре года назад "Челси" приобрел Дзаппакосту из "Торино" за 24 миллиона фунтов, однако Давиде не смог стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж".

Свой последний официальный матч за "Челси" Дзаппакоста сыграл еще в мае 2019, заменив Эдена Азара на 89-й минуте финала Лиги Европы против "Арсенала" в Баку.

Два последних сезона Давиде провел в "Роме" и "Дженоа" на правах аренды. Сейчас 29-летний итальянец возвращается в Серию А, но уже насовсем, заключив постоянный контракт с "Аталантой", за которую он уже выступал ранее в своей карьере.


Метки Аталанта, Дзаппакоста, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2021 18:20

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  1. jirrort 24.08.2021 19:09 # jirrort
    Гол КАРАБАХУ не забудем!!!

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  2. sisyazavr 24.08.2021 18:40 # sisyazavr
    Удачи!

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  3. makeewadim 24.08.2021 18:38 # makeewadim
    Помню его гол с бровки!)

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  4. mr-lampard 24.08.2021 18:25 # mr-lampard
    ИМПЕРАТОРЫ!

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