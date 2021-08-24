"Челси" продал Дзаппакосту в "Аталанту"
Защитник Давиде Дзаппакоста сменил "Челси" на "Аталанту" на условиях постоянного трансфера.
Четыре года назад "Челси" приобрел Дзаппакосту из "Торино" за 24 миллиона фунтов, однако Давиде не смог стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж".
Свой последний официальный матч за "Челси" Дзаппакоста сыграл еще в мае 2019, заменив Эдена Азара на 89-й минуте финала Лиги Европы против "Арсенала" в Баку.
Два последних сезона Давиде провел в "Роме" и "Дженоа" на правах аренды. Сейчас 29-летний итальянец возвращается в Серию А, но уже насовсем, заключив постоянный контракт с "Аталантой", за которую он уже выступал ранее в своей карьере.
24.08.2021 18:20
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Последние комментарии:
Гол КАРАБАХУ не забудем!!!
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Удачи!
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Помню его гол с бровки!)
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ИМПЕРАТОРЫ!
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