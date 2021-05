Светская хроника за вторник

Игроки "Манчестер Юнайтед" настаивают на покупке Джека Грилиша, но Оле Гуннар Сульшер хочет Джейдона Санчо. Деле Алли выставлен на трансфер. Сэр Алекс Фергюсон полетел на финал Лиги Европы. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Сити" следит за полузащитником менхенгладбахской "Боруссии" Деннисом Закариа. (Sky Sports)



Дортмундская "Боруссия" сообщила вингеру Джейдону Санчо, что тот волен уйти из клуба этим летом. (Bild)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал покупку Санчо своим приоритетом, хотя некоторые его игроки настаивают на Джеке Грилише из "Астон Виллы". (The Telegraph)



"Юнайтед" готов предложить нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. (Daily Star)



Вингер "Юнайтед" Даниэль Джеймс находится на радаре у "Лестера". (Leicester Mercury)



Полузащитник "Юнайтед" Неманья Матич стал целью для "Ромы" Жозе Моуриньо. (Corriere dello Sport)



"Вест Хэм" опасается, что "Юнайтед" заблокирует постоянный трансфер вингера Джесси Лингарда. (The Sun)



"Тоттенхэм" планирует продать полузащитника Деле Алли. (Footall Insider)



"Ювентус" открыт к предложениям насчет 30-летнего полузащитника Аарона Рэмси. (Calciomercato)



Полузащитник Дани Себальос подтвердил свое возвращение в "Реал" после двух лет в "Арсенале". (Goal)



Приоритет "Ньюкасла" на лето — сохранить полузащитника "Арсенала" Джо Уиллока. (The Chronicle)



Другое



Сол Кэмпбелл больше не претендует на пост главного тренера молодежной сборной Англии. (The Sun)



Тренерский дуэт Фрэнка Лэмпарда и Джоди Морриса распался — к работе они вернутся порознь. (Daily Mail)



Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган будет готов к финалу Лиги Чемпионов. (The Independent)



Сэр Алекс Фергюсон вылетел с "Юнайтед" в Гданьск на финал Лиги Европы против "Вильярреала". (Daily Mail)



Оскароносный продюсер Адриан Бучарт, один из сценаристов фильма "Гол!", согласился снять кино про карьеру нападающего "Лестера" Джейми Варди. (Daily Mirror)



С сезона 2014/15 нападающий Харри Кейн поучаствовал в 35 процентах всех голов "Тоттенхэма". (Daily Mail)



Защитник "Арсенала" Габриэль нашел свой зуб, потерянный во время воскресного матча против "Брайтона". (talkSPORT)