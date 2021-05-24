Невилл: "Как "Ливерпулю" удалось финишировать третьим?!"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл похвалил "Ливерпуль" за завоевание третьего места в Премьер-Лиге.

Победой 2:0 над "Кристал Пэлас" подопечные Юргена Клоппа продлили свою беспроигрышную серию до 10 матчей и благодаря этому рывку финишировали в топ-4 Премьер-Лиги.



Невилл считает, что "Ливерпуль" лишился шансов на защиту титула, еще когда в середине октября потерял с травмой Виргила Ван Дейка, поэтому третье место — очень достойный результат.



"Как им удалось финишировать третьими?! Как это произошло?!"



"Если серьезно, это удивительное достижение. Потеря Ван Дейка оказала огромное влияние на "Ливерпуль", а также оказала огромное влияние на "Сити". Они ("Сити") знали, что "Ливерпуль" не справится с этим, и дальше все было ясно. Никто другой был не в состоянии тягаться с "Сити".



Финишировать на третьем месте после недавней серии из шести домашних поражений подряд... Вау. "Ливерпуль" заслуживает настоящей похвалы за это", — сообщил Невилл в эфире.