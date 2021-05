Светская хроника за вторник

"Барселона" обратилась к Харри Кейну. Киран Триппьер хочет вернуться в Англию. "Арсенал" сделал предложение по Сандеру Берге. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Барселона" установила контакт с представителями нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. (The Times)



В "Тоттенхэме" есть ощущение, что никто из заинтересованных в Кейне клубов не сможет предложить запрашиваемые 150 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за 18-летнего крайнего защитника "Спортинга" Нуну Мендеша, оцениваемого в 52 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Юнайтед" опережает "Аякс" в борьбе за вингера "Норшелланна" Камалдина Сулеману. (Football Insider)



"Юнайтед" и "Эвертон" заинтересованы в правом защитнике "Атлетико" Киране Триппьере, который хочет вернуться в Англию. Также виды на 30-летнего англичанина имеет ПСЖ. (The Athletic)



Защитники "Челси" Маркос Алонсо и Эмерсон Палмери хотят уехать в Серию А. (Gazzetta dello Sport)



Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага вызывает интерес со стороны "Лацио". (The Sun)



"Брайтон" сообщил "Арсеналу" и "Ливерпулю", что полузащитник Ив Биссума будет стоить минимум 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Арсенал" сделал стартовое предложение о покупке полузащитника "Шеффилд Юнайтед" Сандера Берге в размере 17.2 млн. фунтов, но "клинкам" этого мало. (Jeunes Footeux)



Полузащитнику Маттео Гендузи нет места в планах главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. (Le 10 Sport)



Защитник Патрик Ван Анхольт покинет "Кристал Пэлас" летом. (The Athletic)



Другое



Девять игроков из Премьер-Лиги были включены в заявку сборной Бельгии на Евро-2020. (BBC)



Игроки "Лестера" Весле Фофана и Хамза Чоудури не будут наказаны за то, что продемонстрировали флаг Палестины во время празднования победы в финале Кубка Англии. (The Independent)



Каждый из игроков "Лестера" получит бонус в размере до 40 тыс. фунтов за завоевание Кубка Англии. (Daily Mail)



23 бывших игрока, включая Гари Невилла, Джейми Каррагера, Рио Фердинанда и Гари Линекера, запустили петицию о создании независимого регулятора в английском футболе. Петиция уже преодолела рубеж в 100,000 голов. (BBC)



Нападающий Рауль Хименес едва ли сыграет за "Вулверхэмптон" до окончания сезона. (The Telegraph)



23-летний вингер "Юнайтед" Даниэль Джеймс объявил, что вскоре станет отцом. (Manchester Evening News)



На главного тренера "Суонси" Стива Купера покакала птичка во время победного для "лебедей" матча против "Барнсли" в полуфинале плей-офф Чемпионшпа. (The Sun)