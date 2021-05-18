Клопп: "Попадание в топ-4 стало бы огромным достижением"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги стало бы "огромным достижением" для его команды в этом сезоне.

Завоевав титул в прошлом сезоне, в концовке этого "Ливерпуль" сражается лишь за то, чтобы не остаться без путевки в Лигу Чемпионов.



Однако Клопп будет предельно рад, если его команда все-таки ворвется в топ-4, учитывая все те проблемы, с которыми "красные" столкнулись по ходу сезона.



"Насколько большим достижением стало бы попадание в топ-4? Огромным, абсолютно огромным. Одним из самых значимых достижений всех времен".



"Знаю, как это звучит, но такова правда. Каждый здесь видит это именно так".



"Если вы собираетесь написать книгу о сезоне и хотите, чтобы эта книга вгоняла в депрессию, возьмите этот сезон".



"Вы бы читали и думали: "Случилось то, затем случилось это". Многие вещи ты даже не выносишь на публику. Нам пришлось со многим столкнуться".



"Но мы все еще на ногах. Что бы ни случилось ранее в это году, наша судьба остается в наших руках за два матча до конца", — сообщил Клопп Sky Sports.