Клопп: "Попадание в топ-4 стало бы огромным достижением"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги стало бы "огромным достижением" для его команды в этом сезоне.

Завоевав титул в прошлом сезоне, в концовке этого "Ливерпуль" сражается лишь за то, чтобы не остаться без путевки в Лигу Чемпионов.

Однако Клопп будет предельно рад, если его команда все-таки ворвется в топ-4, учитывая все те проблемы, с которыми "красные" столкнулись по ходу сезона.

"Насколько большим достижением стало бы попадание в топ-4? Огромным, абсолютно огромным. Одним из самых значимых достижений всех времен".

"Знаю, как это звучит, но такова правда. Каждый здесь видит это именно так".

"Если вы собираетесь написать книгу о сезоне и хотите, чтобы эта книга вгоняла в депрессию, возьмите этот сезон".

"Вы бы читали и думали: "Случилось то, затем случилось это". Многие вещи ты даже не выносишь на публику. Нам пришлось со многим столкнуться".

"Но мы все еще на ногах. Что бы ни случилось ранее в это году, наша судьба остается в наших руках за два матча до конца", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2021 07:00

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  1. sololos 18.05.2021 08:14 # sololos
    и тут старикан Венгер громко вздохнул...

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  2. vyrentz 18.05.2021 08:02 # vyrentz
    4 Челси 36 64
    5 Ливерпуль 36 63

    Кто бы мог подумать

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  3. slava-man-utd 18.05.2021 07:21 # slava-man-utd
    Жутким рандомом и пользуясь осечками соперников завоевали рандомное чемпионство как лестер в свое время. Но время расставило все на свои места. Портовые псы борятся за попадание в лигу европы а в следующем сезоне будут обычным серядняком как арсенал. Бичи ебаные

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