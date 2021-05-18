Кантона включен в Зал славы Премьер-Лиги

Третьим игроком, включенным в Зал славы Премьер-Лиги, стал бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона.

Напомним, в прошлом месяце Премьер-Лига открыла свой Зал славы, первым делом включив туда Алана Ширера и Тьерри Анри и предложив болельщикам выбрать других достойных звезд посредством голосования.



Теперь Премьер-Лига будет постепенно раскрывать имена игроков, которые набрали больше всего голосов. И сегодня к Залу славы присоединился Кантона, который выиграл четыре чемпионских титула за свои пять сезонов на "Олд Траффорд".



Эрик забил 70 голов и отдал 56 результативных передач в 156 матчах Премьер-Лиги за "красных дьяволов", пока в мае 1997 не завершил игровую карьеру в возрасте 30 лет.



"Я очень счастлив и очень горжусь, но в то же время я не удивлен!" — заявил француз.