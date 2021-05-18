Кантона включен в Зал славы Премьер-Лиги
Третьим игроком, включенным в Зал славы Премьер-Лиги, стал бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона.
Напомним, в прошлом месяце Премьер-Лига открыла свой Зал славы, первым делом включив туда Алана Ширера и Тьерри Анри и предложив болельщикам выбрать других достойных звезд посредством голосования.
Теперь Премьер-Лига будет постепенно раскрывать имена игроков, которые набрали больше всего голосов. И сегодня к Залу славы присоединился Кантона, который выиграл четыре чемпионских титула за свои пять сезонов на "Олд Траффорд".
Эрик забил 70 голов и отдал 56 результативных передач в 156 матчах Премьер-Лиги за "красных дьяволов", пока в мае 1997 не завершил игровую карьеру в возрасте 30 лет.
"Я очень счастлив и очень горжусь, но в то же время я не удивлен!" — заявил француз.
18.05.2021 13:00
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Как по мне Кейн очень переоценен и стал еще хрустальным. Просто у англичан со времен Оуэна давно не было талантливого нападающего (Руни не в счет), а если сравнить с тем же Леваном то это небо и земля в уровне мастерства, его хвалят только потому что он англичанин.
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Идиоты, пытающиеся сравнить Эрика с современными футболистами не в пользу последнего видимо напрочь лишены хоть каких-то мозгов. Сейчас футбол другой: продвинутая фарма, современная медицина, восстановительные терапии и оборудование типа крио-камер и прочей лабуды. Сейчас при таланте и хороших партнерах забивать проще, чем это было 30 лет назад, когда игроки типа Кантона могли на своем горбу тащить всю команду, если у нее не идет игра. Зарядить партнеров, наорать где надо, надавить на судию, оказать давление на противника и т.д. Это эра великих харизматичных легенд, а не распиаренных медиа-звезд типа Погба. Поэтому не бздите, мелкота. Учите историю и проявляйте уважение к тем, кто стоял у истоков становления величайшей Лиги в истории футбола.
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ебать времена мезозоя, подазалупники наверно про это время вспоминают
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въехал на харизме и непонятной любви болельщиков:)
18+12 в 94 - его лучший сезон в АПЛ, следующий близкий - в 96 с 14+11 закончил. супер нап, того же Кейна, вестимо, можно уже сейчас в зал славы включать, учитывая, что он в современной АПЛ выступает, а не в той помойке из 90х:)
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Бездарный игрок, очень пропиаренный благодаря красивому голу где он перевесил вратаря и программам типа Jopa Bonito
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70 голов и 156 матчей суммарно за Лидс и МЮ, а не только за МЮ!
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Я тоже не удивлён! Король Эрик невероятно крутой был игрок! Я даже застал последний его сезон!
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Почему в 30 завершил карьеру? просветите вкратце
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