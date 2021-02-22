Хендерсон рискует не сыграть за "Ливерпуль" до апреля

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, по всей видимости, снова сыграет за свой клуб только в апреле.

В минувшую субботу "Ливерпуль" потерпел свое четвертое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге, уступив "Эвертону" со счетом 0:2.

Еще в первом тайме этого мерсисайдского дерби главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел вынужденную замену, убрав с поля получившего травму паха Хендерсона.

Клопп сразу же заявил, что у него плохое предчувствие насчет 30-летнего полузащитника, но призвал дождаться результатов углубленного обследования.

По информации Daily Star, "Ливерпуль" надеется поставить окончательный диагноз ко вторнику, но первичный медицинский осмотр говорит о том, что Хендерсон проведет вне игры около четырех недель.

Если этот прогноз подтвердится, Джордан пропустит четыре ближайших матча Премьер-Лиги — против "Шеффилд Юнайтед", "Челси", "Фулхэма" и "Вулверхэмптона". Также капитан "красных" не примет участия в ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Под вопросом окажется и поездка Хендерсона в сборную Англии, которой в конце марта играть отборочные матчи к Чемпионату Мира 2022 года против Сан-Марино, Албании и Польши.

Реалистичной датой по возвращению Хендерсона к выступлениям за "Ливерпуль" может стать 3 апреля, когда "красные" совершат выезд к "Арсеналу".


Метки Ливерпуль, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. electric 22.02.2021 07:06 # electric
    А вот это уже действительно неплохие новости. Может хоть начнутся поиски капитана в команду? Хм

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  2. alexomck 22.02.2021 06:10 # alexomck
    последний защитник сломался.

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  3. superglor 22.02.2021 06:06 # superglor
    Кабак покарает, Дэвис затащит.

    А потом мы проснемся.

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