Последний тур Премьер-Лиги пройдет при зрителях

Фанаты Манчестер Сити Стадионы клубов Премьер-Лиги смогут принять фанатов на матчи заключительного тура этого сезона.

Ранее в понедельник премьер Великобритании Борис Джонсон представил план по поэтапному снятию коронавирусных ограничений, пообещав полное возвращение к нормальной жизни к 21 июня.

Однако послабления в отношении массовых скоплений людей будут сделаны, начиная с 17 мая. Большие площадки вроде футбольных стадионов смогут принимать мероприятия на открытом воздухе с количеством зрителей не более 10,000.

Таким образом, 10 матчей заключительного 38-го тура Премьер-Лиги, запланированного на 23 мая, пройдут при зрителях. Фанаты смогут посетить "Эмирейтс", "Энфилд", "Этихад", но не "Стэмфорд Бридж" или "Олд Траффорд", так как "Челси" и "Манчестер Юнайтед" играют на выезде. В отличие от "Ливерпуля" в прошлом году, "Манчестер Сити" поднимет чемпионский трофей не на пустом стадионе, если удержится к финишу на вершине.

Добавим, что весь сезон 2020/21 проходит без зрителей, за исключением трехнедельного периода в декабре, когда фанаты были допущены на ограниченное число стадионов в количестве не более 2,000 на одном матче.


Метки болельщики, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2021 21:00

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  1. januzaj00 22.02.2021 21:35 # januzaj00
    В отличие от "Ливерпуля" в прошлом году, "Манчестер Сити" поднимет чемпионский трофей не на пустом стадионе

    Источник: http://fapl.ru/posts/84254/


    УАХАХАХАХХАХАХАХХА ОРУУУУУ

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  2. fanstevengerrard 22.02.2021 21:15 # fanstevengerrard
    22.02.2021 14:23 #
    bezviz

    ковид никуда не ушел и еще долго не уйдет, евро 21 будет тоже без зрителей, это факт,

    Источник: http://fapl.ru/posts/84239/?c=1

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  3. geniusss 22.02.2021 21:14 # geniusss
    норм на зеропук нассали

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  4. bes-ter 22.02.2021 21:12 # bes-ter
    Вот так вот.. всем уже понятно кто станет Чемпионом опять...

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  5. lexa-arsenal 22.02.2021 21:11 # lexa-arsenal
    В отличие от "Ливерпуля" в прошлом году, "Манчестер Сити" поднимет чемпионский трофей не на пустом стадионе, если удержится к финишу на вершине.



    Источник: http://fapl.ru/posts/84254/

    ахххахахахахаххахахахаххаха

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  6. thegodfather 22.02.2021 21:02 # thegodfather
    вау

    лучиееееееее

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