Последний тур Премьер-Лиги пройдет при зрителях
Стадионы клубов Премьер-Лиги смогут принять фанатов на матчи заключительного тура этого сезона.
Ранее в понедельник премьер Великобритании Борис Джонсон представил план по поэтапному снятию коронавирусных ограничений, пообещав полное возвращение к нормальной жизни к 21 июня.
Однако послабления в отношении массовых скоплений людей будут сделаны, начиная с 17 мая. Большие площадки вроде футбольных стадионов смогут принимать мероприятия на открытом воздухе с количеством зрителей не более 10,000.
Таким образом, 10 матчей заключительного 38-го тура Премьер-Лиги, запланированного на 23 мая, пройдут при зрителях. Фанаты смогут посетить "Эмирейтс", "Энфилд", "Этихад", но не "Стэмфорд Бридж" или "Олд Траффорд", так как "Челси" и "Манчестер Юнайтед" играют на выезде. В отличие от "Ливерпуля" в прошлом году, "Манчестер Сити" поднимет чемпионский трофей не на пустом стадионе, если удержится к финишу на вершине.
Добавим, что весь сезон 2020/21 проходит без зрителей, за исключением трехнедельного периода в декабре, когда фанаты были допущены на ограниченное число стадионов в количестве не более 2,000 на одном матче.
22.02.2021 21:00
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В отличие от "Ливерпуля" в прошлом году, "Манчестер Сити" поднимет чемпионский трофей не на пустом стадионе
Источник: http://fapl.ru/posts/84254/
УАХАХАХАХХАХАХАХХА ОРУУУУУ
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22.02.2021 14:23 #
bezviz
ковид никуда не ушел и еще долго не уйдет, евро 21 будет тоже без зрителей, это факт,
Источник: http://fapl.ru/posts/84239/?c=1
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норм на зеропук нассали
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Вот так вот.. всем уже понятно кто станет Чемпионом опять...
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В отличие от "Ливерпуля" в прошлом году, "Манчестер Сити" поднимет чемпионский трофей не на пустом стадионе, если удержится к финишу на вершине.
Источник: http://fapl.ru/posts/84254/
ахххахахахахаххахахахаххаха
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вау
лучиееееееее
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