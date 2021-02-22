Последний тур Премьер-Лиги пройдет при зрителях

Стадионы клубов Премьер-Лиги смогут принять фанатов на матчи заключительного тура этого сезона.

Ранее в понедельник премьер Великобритании Борис Джонсон представил план по поэтапному снятию коронавирусных ограничений, пообещав полное возвращение к нормальной жизни к 21 июня.



Однако послабления в отношении массовых скоплений людей будут сделаны, начиная с 17 мая. Большие площадки вроде футбольных стадионов смогут принимать мероприятия на открытом воздухе с количеством зрителей не более 10,000.



Таким образом, 10 матчей заключительного 38-го тура Премьер-Лиги, запланированного на 23 мая, пройдут при зрителях. Фанаты смогут посетить "Эмирейтс", "Энфилд", "Этихад", но не "Стэмфорд Бридж" или "Олд Траффорд", так как "Челси" и "Манчестер Юнайтед" играют на выезде. В отличие от "Ливерпуля" в прошлом году, "Манчестер Сити" поднимет чемпионский трофей не на пустом стадионе, если удержится к финишу на вершине.



Добавим, что весь сезон 2020/21 проходит без зрителей, за исключением трехнедельного периода в декабре, когда фанаты были допущены на ограниченное число стадионов в количестве не более 2,000 на одном матче.