Клопп: "Возможно, Алиссон отморозил ноги"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп попытался объяснить ляпы своего голкипера Алиссона в матче против "Манчестер Сити".

Вернувшись в стартовый состав "красных" после болезни, Алиссон предрешил судьбу воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде". Бразилец просто подарил "горожанам" их второй и третий голы, отдавая мяч сопернику и получая результативную атаку на свои ворота.



После поражения со счетом 1:4 Клопп признал, что Алиссон дважды грубо ошибся. Возможно, бразилец просто замерз, как предполагает Юрген.



"Мы не можем прятаться от этого, поэтому мы должны повернуться и признать: "Да, это было".



"Также правда в том, что мы оставили ему не так много вариантов продолжения игры, особенно в первом случае. Во втором да, у него просто срезался мяч".



"Я не знаю, у меня нет точного объяснения случившемуся. Возможно, он отморозил ноги или вроде того. Это звучит забавно, но это может быть так. Другим его вариантом было выбить мяч на трибуны".



"Но, повторюсь, Али так много раз спасал нас, и это бесспорно. Сегодня вечером он совершил две ошибки, но теперь этого не изменить", — сообщил Клопп Sky Sports.



Также Юрген подтвердил, что теперь его команда сосредоточится на борьбе за попадание в топ-4.



"Конечно, это наша главная цель. Это очевидно. У нас достаточно матчей, чтобы достичь этого. Но мы должны выигрывать матчи, а сегодня вечером мы этого не сделали", — добавил Клопп.