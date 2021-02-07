Гвардиола: "Клопп ищет оправдания"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обвинил своего коллегу Юргена Клоппа, что тот ищет оправдания.
В преддверии воскресного выезда к "Ливерпулю", Гвардиола возмутился словами Клоппа о том, что ранее в этом сезоне "Сити" отдыхал две недели из-за вспышки коронавируса в клубе.
По мнению Гвардиолы, Клопп лишь пытается оправдать свои неудачи в последних матчах, и это неправильно.
"Это попытка найти оправдание. Когда ты жалуешься, значит ты ищешь оправдание, а так невозможно двигаться вперед. Оправдания — это худшая вещь в футболе, в спорте. Я не сужу слова других тренеров, но что касается замечания Юргена про две недели отдыха, я не знаю, каков был его умысел. Или я спрошу его в воскресенье, почему он сказал это".
"Иногда мы говорим странные вещи сразу после матча, потому что ты можешь быть взволнован чем-то хорошим или плохим — это непросто для нас. Но когда мы говорим нечто подобное на пресс-конференции, когда ты расслаблен... Я никогда этого не делал".
"Ладно, я мог сделать это раз или два в качестве исключения, для провокации. Но я думаю лишь о матче и о том, что нам нужно сделать для победы. Мой опыт в футболе подсказывает мне, что невозможно двигаться вперед, когда ты ищешь оправдания. Признаюсь, я делал это, но это определенно было ошибкой", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
07.02.2021 12:00
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Лысый пидор
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Норм Пепа бомбануло, никак успокоиться не может. Значит рыло в пушку у самого. Тогда в начале чемпа, когда Сити плавал и игра не шла, реально был мутный момент с отменой матча и типа закрытием бары, которую через день открыли. И кстати перерыв между Лидсом и Арсеналом у них аккурат получился 2 недели. Хз, что он собрался Клоппу предъявлять?
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"Я никогда этого не делал, но делал". С логикой у Пепу чёт не очень сегодня. Скорее всего Ливеры как-то победят за счёт этого
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Пеп смоуриньился
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