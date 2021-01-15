Пять вещей, что мы узнали в мидуик

Урезанный 18-й тур Премьер-Лиги был отмечен первой в сезоне победой "Шеффилд Юнайтед", очередной осечкой "Тоттенхэма", а также выходом "Манчестер Юнайтед" на чистое первое место. Коротко подведем итоги сыгранных матчей.





"Шеффилд Юнайтед" все-таки побеждает



В кубковой игре с "Бристоль Роверс" команда Криса Уайлдера одержала первую победу в сезоне, а уже через несколько дней впервые взяла три очка в чемпионате. Психологический аспект кубкового успеха важнее, хотя еще важнее психологическое состояние соперника "клинков". Только "Ньюкасл" мог бояться поражения от команды, набравшей два очка в 17 предыдущих играх.



Потому Стив Брюс решил сыграть на "Брамалл Лэйн" в пять защитников, а "Шеффилд Юнайтед" имел возможность терпеливо раскатывать соперника и искать свои шансы. Забить хозяевам удалось только с пенальти, реализованного капитаном Билли Шарпом. Но справедливость успеха аутсайера в этот день не вызывала сомнений, и удаление Райана Фрэйзера в составе соперника случилось намного позже того, как хозяева установили контроль над игрой.



Последует ли за первой победой продолжение? Впереди у команды Криса Уайлдера серия очень непростых матчей, но если им удалось одержать главную победу — победу над собой, — то минимальные шансы на спасение у "клинков" возникнут.



"Манчестер Юнайтед" выходит в лидеры



В сезоне, когда ни одна команда Премьер-Лиги не в состоянии ровно провести даже все 90 минут, "Манчестер Юнайтед" имеет свое преимущество. Коллектив Оле Гуннара Сульшера почти всегда просыпается после перерыва. Когда ведущие футболисты "Юнайтед" понимают, что хуже некуда, они преображаются — и матч с "Бернли" был очередным тому подтверждением.



Слабая первая половина встречи, совсем другой "Юнайтед" после перерыва. Поль Погба повел за собой команду во втором тайме и (не без помощи рикошета) принес манкунианцам победу на "Терф Мур". У "Бернли" были возможности отыграться в концовке, но футболисты "бордовых" — во главе с Выдрой — не обладали тем же самообладанием и мастерством, что их соперник. И это еще один большой перевес МЮ.



Впервые с сезона 17/18 "Юнайтед" оказался на вершине Премьер-Лиги, впервые он оказался там после Нового года с сезона 12/13. Как нельзя кстати команда Сульшера встречается в воскресенье с "Ливерпулем". Придется копать намного глубже, чтобы вспомнить последний случай, когда это противостояние имело настолько прямое отношение к чемпионской гонке.



"Манчестер Сити" очень близок к вершине



Почти незаметно (всегда с игрой в запасе) команда Пепа Гвардиолы подобралась к вершине турнирной таблицы. У "Сити" есть реальное шансы оказаться на первом месте уже в середине следующей недели, если "горожане" возьмут свои очки, а "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявят победителя в очном противостоянии.



"Тихо" команда шагает буквально. Победа над "Брайтоном" было минимальной и просто сложной, что тоже не является чем-то уникальным для нынешнего "Сити". Но подопечные Гвардиолы выиграли седьмой подряд поединок во всех турнирах, и их прагматичный стиль оправдывает себя. Сразу несколько команд в Премьер-Лиге играют зрелищнее, чем "горожане", но, пожалуй, никому сейчас не удается так контролировать свои игры.



"Тоттенхэм" допускает те же ошибки



Очень хочет контролировать игры "Тоттенхэм", но ему это никак не удается. Команда Моуриньо оказалось на шестом месте, хотя у "шпор", наверняка, есть ощущение, что они легко могли бы быть первыми, если бы удержали хотя бы часть своих побед. Здорово отыграв с конкурентами, "Тоттенхэм" раз за разом оступается там, где должен брать три очка. Новая осечка случилась в игре с "Фулхэмом" в среду. Игры, которой — как и этой осечки — не должно было быть изначально.



У "Тоттенхэма" история в каком-то смысла обратная с "Манчестер Юнайтед". Лондонцы гораздо лучше начинают свои матчи, но не могут развить преимущество, чтобы ощущать себя спокойнее после перерыва, когда уровень их игры падает. С "Фулхэмом" у "шпор" не было полного доминирования, но они снова забили первыми, они должны были забивать второй, но в итоге пропустили очередной гол головой — хотя и не после стандарта.



Времени снова забить на этот раз было больше, но "Тоттенхэм" банально не мог переиграть своего столичного оппонента. На этот раз команда Моуриньо даже не прижималась к своим воротам, но упущенные победы стали закономерностью, вне зависимости от тактики "шпор" и характеристик соперника.



"Арсенал" не развил победную серию



Одержав три подряд победы, "Арсенал" мог впервые за долгое время смотреть в направлении первой десятки, но развить свой успех "канонирам" в четверг не удалось. Атака команды снова выглядела предсказуемой. Против "Кристал Пэлас" сказалось и отсутствие Кирана Тирни, и игра в обороне соперника, который не позволил себе играть так, как это делал "Вест Бромвич".



Фактически, "Арсенал" не смог забить в двух подряд играх в основное время, если брать в расчет кубковый матч с "Ньюкаслом". У "Кристал Пэлас" нужно отмечать другую тенденцию. Отыграв 15 матчей без "клин-шитов", команда Роя Ходжсона дважды подряд не пропустила в чемпионате, чем на время закрыла разговоры о том, что ее оборона уже не так хороша, как прежде. "Орлы" комфортно идут в середине таблицы, и для "Арсенала", на фоне недавних тревог, 11-е место тоже не выглядит плохим показателем.



Иван Громиков специально для FAPL.ru