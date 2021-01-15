Клопп: "Я не Фергюсон, я не играю в игры разума"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что не пытался играть в игры разума в преддверии матча против "Манчестер Юнайтед".

В своей колонке в Daily Mail на текущей неделе экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург обвинил Клоппа в том, что Юрген пытается подражать сэру Алексу Фергюсону, пытаясь оказать давление на арбитров перед большим матчем.



Клаттенбург упрекнул Клоппа, который заподозрил рефери в благосклонности к "Юнайтед" при назначении пенальти, однако Юрген оказался равнодушен к такого рода нападкам.



"Удивлен ли я, что кто-то говорит о моих словах после матча с "Саутгемптоном"? Нет".



Удивлен ли я, что об этом говорит мистер Клаттенбург? Нет. Не уверен, что его часто спрашивают, но это мило, что спустя так много времени после его карьеры мы можем вспомнить о нем".



"Я не сэр Алекс в силу различных причин. Кажется, он (Клаттенбург) сказал, что мы пытаемся играть в игры разума? Сразу после матча с "Саутгемптоном" я ни на секунду не думал о матче с "Юнайтед".



"Просто до матча с "Саутгемптоном" я увидел статистику насчет пенальти и поэтому упомянул об этом".



"Когда люди вроде Марка Клаттенбурга высказываются таким образом, это всегда больше говорит о них самих, чем может сказать обо мне".



"Видимо, на моем месте он бы играл в игры разума, но, к сожалению, у меня нет таких навыков", — цитирует Клоппа Sky Sports.