Руни утвержден главным тренером "Дерби"

Уэйн Руни Уэйн Руни был утвержден главным тренером "Дерби", подписанием контракта на два с половиной года завершив свою игровую карьеру.

Этот сезон Руни начинал в качестве игрока, но после увольнения Филлипа Коку в ноябре заступил на тренерский мостик.

Уэйн хорошо проявил себя в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера и теперь получает эта работу на постоянной основе.

Данное решение, подчеркивает Sky Sports, было принято совместно нынешним владельцем клуба Мелом Моррисом и шейхом Халидом, завершающим процесс покупки "баранов".

Когда Руни только принял "Дерби", команда могла похвастать одной победой в 13 матчах. С тех пор "бараны" потерпели лишь два поражения в девяти поединках, а в случае победы над "Ротерхэмом" в субботу покинут зону вылета Чемпионшипа.

Добавим, что 35-летний Руни является лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всех времен. После своего появления на "Прайд Парк" в январе 2020 Уэйн успел сыграть 35 матчей за "Дерби".


Метки Дерби, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. megamind13 15.01.2021 17:21 # megamind13
    Набирайся опыта Шрек, чтоб получше Невилла стать тренером

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  2. alexomck 15.01.2021 17:13 # alexomck
    после Дерби Челси возглавит.

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