Руни утвержден главным тренером "Дерби"

Уэйн Руни был утвержден главным тренером "Дерби", подписанием контракта на два с половиной года завершив свою игровую карьеру.

Этот сезон Руни начинал в качестве игрока, но после увольнения Филлипа Коку в ноябре заступил на тренерский мостик.



Уэйн хорошо проявил себя в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера и теперь получает эта работу на постоянной основе.



Данное решение, подчеркивает Sky Sports, было принято совместно нынешним владельцем клуба Мелом Моррисом и шейхом Халидом, завершающим процесс покупки "баранов".



Когда Руни только принял "Дерби", команда могла похвастать одной победой в 13 матчах. С тех пор "бараны" потерпели лишь два поражения в девяти поединках, а в случае победы над "Ротерхэмом" в субботу покинут зону вылета Чемпионшипа.



Добавим, что 35-летний Руни является лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всех времен. После своего появления на "Прайд Парк" в январе 2020 Уэйн успел сыграть 35 матчей за "Дерби".