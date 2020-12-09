Скоулз назвал "преступлением" игру Де Хеа в эпизоде с голом Клюйверта

Давид Де Хеа Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал "преступлением" игру голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа в эпизоде с третьим пропущенным голом от "РБ Лейпциг".

На 69-й минуте вчерашнего матча Лиги Чемпионов в Лейпциге вышедший на замену Джастин Клюйверт сделал счет 3:0 в пользу хозяев, с линии вратарской замкнув прострел Анхелиньо с левого фланга.

У Скоулза есть претензии и к защитнику Харри Магуайру, но данном эпизоде он в первую очередь винит Де Хеа, который, как заметил Пол, отвернулся от оппонента и позволил тому легко поразить ворота.

"В данном случае Де Хеа струсил. Он испугался, что может пострадать".

"Никогда нельзя позволять делать такого рода прострелы в твою штрафную площадь. Харри Магуайр выглядел деревянным и неповоротливым, но Де Хеа, будучи голкипером, должен был выйти на встречу и занять максимум пространства".

"Да, тебе могут врезать по лицу, ты можешь получить травму. Но он просто отвернулся. Он сделал себя меньше. Это преступление для такого опытного голкипера", — сообщил Скоулз BT Sport.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2020 10:00

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  1. chelsea88 09.12.2020 11:01 # chelsea88
    Дегей просто распиаренное дно. Скумо6ляди всегда с пеной у рта защищали его, когда весь адекватный люд говорил что он дно.

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  2. dexter 09.12.2020 10:55 # dexter
    Де Гея всегда был посредственным вратарем. Челику просто сказочно везло, напы били почти всегда в него. Когда Де Гея расстреливают нормальные девятки он в 9 из 10 пропускает.

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  3. udaff 09.12.2020 10:39 # udaff
    Что я и говорил в предыдущей ветке на счёт ошибки ДДХ. Скоулз сказал то же самое, только другими словами. Но вы и дальше продолжайте говорить, что ДДХ там не ошибся, и вся вина на Магуайре (хотя он тоже там хуёво сыграл).

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  4. vyrentz 09.12.2020 10:16 # vyrentz
    Как болельщик из Украины скажу одну вещь - команды, которым подсуживают во внутреннем чемпе ВСЕГДА сосут в Европе. Это аксиома.

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