Скоулз назвал "преступлением" игру Де Хеа в эпизоде с голом Клюйверта

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал "преступлением" игру голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа в эпизоде с третьим пропущенным голом от "РБ Лейпциг".

На 69-й минуте вчерашнего матча Лиги Чемпионов в Лейпциге вышедший на замену Джастин Клюйверт сделал счет 3:0 в пользу хозяев, с линии вратарской замкнув прострел Анхелиньо с левого фланга.



У Скоулза есть претензии и к защитнику Харри Магуайру, но данном эпизоде он в первую очередь винит Де Хеа, который, как заметил Пол, отвернулся от оппонента и позволил тому легко поразить ворота.



"В данном случае Де Хеа струсил. Он испугался, что может пострадать".



"Никогда нельзя позволять делать такого рода прострелы в твою штрафную площадь. Харри Магуайр выглядел деревянным и неповоротливым, но Де Хеа, будучи голкипером, должен был выйти на встречу и занять максимум пространства".



"Да, тебе могут врезать по лицу, ты можешь получить травму. Но он просто отвернулся. Он сделал себя меньше. Это преступление для такого опытного голкипера", — сообщил Скоулз BT Sport.