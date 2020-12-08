Магуайр: "Всецело ожидаем, что выйдем в плей-офф"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда даже мысли не допускает насчет возможного непопадания в плей-офф Лиги Чемпионов.

В преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" команда Оле Гуннара Сульшера имеет равное количество очков с соперником, который в конце октября был разгромлен на "Олд Траффорд" со счетом 5:0.



Это означает, что "Юнайтед" пройдет дальше, если избежит поражения в Германии во вторник вечером, и именно на это и рассчитывает Магуайр.



"Ну, конечно, мы ожидаем, что выйдем из группы. Какие бы команды ни были нашими соперниками по группе, мы всегда ожидаем от себя выхода в плей-офф".



"Мы ожидаем от себя победы в каждом матче — таковы традиции этого клуба. Особенно учитывая наш текущий подбор игроков, мы всецело ожидаем, что выйдем из группы".



"Мы отложили этот вопрос на последний матч. Но мы в таком хорошем положении, мы уверены в себе, и мы предвкушаем матч".



"Мы должны сосредоточиться на своей игре, а хорошая игра обычно обеспечивает результат. Таков наш план", — цитирует Магуайр talkSPORT.