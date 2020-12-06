Сульшер: "Эти выездные победы — не совпадение"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что очередная победа на выезде в Премьер-Лиге не является случайностью.

Обыграв "Вест Хэм" со счетом 1:3 в субботу, "Юнайтед" продлил свою победную серию на выезде в Премьер-Лиге до восьми матчей.



Как и в гостях у "Саутгемптона" в прошлый уикенд, на Лондонском стадионе "красные дьяволы" пропустили первыми, но нашли в себе физические и моральные силы для камбэка. Сульшер считает, что это многое говорит о его команде.



"Когда мы забили первый гол и установили контроль над игрой, мы стали выглядеть собой. Мы делали подобное слишком много раз, уступая в счете и отыгрываясь, чтобы это было совпадением".



"У этой команды есть характер и вера в себя. То, как мы проявляем это, — один из главных плюсов в этих выездных матчах".



"Игроки всегда верят в себя и доверяют друг другу. Нет никаких криков — мы верим в своих партнеров по команде и в себя", — цитирует Сульшера Sky Sports.