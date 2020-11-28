"Сити" в четвертый раз подряд победил "Бернли" дома 5:0

"Манчестер Сити" в четвертый раз подряд обыграл "Бернли" со счетом 5:0 на своем поле.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял трех игроков относительно поражения 2:0 от "Тоттенхэма". Этими новыми лицами оказались Джон Стоунс, Бенжамен Менди и Илкай Гюндоган.



У "Бернли" дебютировали в Премьер-Лиге голкипер Бэйли Пикок-Фаррелл и полузащитник Джош Бенсон. На острие появился Эшли Барнс.



Натиск хозяев увенчался голом уже спустя пять с небольшим минут после начала матча. Кевин Де Брюйне с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки, где Рияд Махрез первым касанием принял мяч, а вторым поразил ворота — 1:0.



"Сити" полностью доминировал над своим соперником и на 22-й минуте закономерно удвоил счет. Вновь оказавшись на правом краю штрафной, Махрез ускользнул от Бена Ми с Джеймсом Тарковски и с касанием дальней штанги поразил цель — 2:0.



На 26-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Пикок-Фаррелла после удара головой Гюндогана, однако здесь гостей спас офсайд.



Преимущество "горожан" было тотальным, и незадолго до перерыва счет все-таки стал разгромным. Де Брюйне классно забросил мяч в штрафную, а Менди пробил ногой в касание с острого угла — 3:0.



После перерыва "Сити" расслабился — настолько, что у "Бернли" появились атаки. Однако на 66-й минуте хозяева забили очередной гол. Ферран Торрес успел нанести удар из центра штрафной после короткой передачи Габриэля Жезуса, прежде чем его успел накрыть защитник — 4:0.



А на 69-й минуте случился и пятый гол. Вышедший на замену Фил Фоден навесил к дальней штанге, где удар головой нанес Махрез — 5:0.



Счет мог быть и крупнее. Еще один гол хозяев был отменен, а однажды "бордовых" выручила штанга.



Выезд "Бернли" на "Этихад" обернулся очередным разгромным поражением. "Сити" провел очень легкую игру, забив половину от того, что забил в восьми первых матчах.



"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче