"Сити" в четвертый раз подряд победил "Бернли" дома 5:0
"Манчестер Сити" в четвертый раз подряд обыграл "Бернли" со счетом 5:0 на своем поле.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял трех игроков относительно поражения 2:0 от "Тоттенхэма". Этими новыми лицами оказались Джон Стоунс, Бенжамен Менди и Илкай Гюндоган.
У "Бернли" дебютировали в Премьер-Лиге голкипер Бэйли Пикок-Фаррелл и полузащитник Джош Бенсон. На острие появился Эшли Барнс.
Натиск хозяев увенчался голом уже спустя пять с небольшим минут после начала матча. Кевин Де Брюйне с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки, где Рияд Махрез первым касанием принял мяч, а вторым поразил ворота — 1:0.
"Сити" полностью доминировал над своим соперником и на 22-й минуте закономерно удвоил счет. Вновь оказавшись на правом краю штрафной, Махрез ускользнул от Бена Ми с Джеймсом Тарковски и с касанием дальней штанги поразил цель — 2:0.
На 26-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Пикок-Фаррелла после удара головой Гюндогана, однако здесь гостей спас офсайд.
Преимущество "горожан" было тотальным, и незадолго до перерыва счет все-таки стал разгромным. Де Брюйне классно забросил мяч в штрафную, а Менди пробил ногой в касание с острого угла — 3:0.
После перерыва "Сити" расслабился — настолько, что у "Бернли" появились атаки. Однако на 66-й минуте хозяева забили очередной гол. Ферран Торрес успел нанести удар из центра штрафной после короткой передачи Габриэля Жезуса, прежде чем его успел накрыть защитник — 4:0.
А на 69-й минуте случился и пятый гол. Вышедший на замену Фил Фоден навесил к дальней штанге, где удар головой нанес Махрез — 5:0.
Счет мог быть и крупнее. Еще один гол хозяев был отменен, а однажды "бордовых" выручила штанга.
Выезд "Бернли" на "Этихад" обернулся очередным разгромным поражением. "Сити" провел очень легкую игру, забив половину от того, что забил в восьми первых матчах.
"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче
28.11.2020 19:55
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(ответить)
А, я ж на фапле. ЛФК с победой!
(ответить)
Забавно, у пенсов нет ни одного забивного игрока, который забил хотя б 5 мячей, но больше всего забитых голов в лиге наравне со скузи, а по пропущеным лучше только ттнщит (на один меньше). Хоть чемпик маловероятен, но если отбросить лолкекичебуреки, это тревожный звоночек для конкурентов - нет принципиальной зависимости от конкретного игрока, сделать резалт могет даже Зума.
(ответить)
опять шарлотан отскочил
(ответить)
А Артур-то у нас оказывается брутал)
(ответить)
Ну что, горелые порватки... завтра е*ля куриц или унылая ничья вас ждёт.
(ответить)
Я всё понимаю, трольнуть соперника, их тренера, игроков, болельщиков, обозвать, принизить заслуги и тд... всё это атрибуты фанатских базаров и подобных форумов. Но вот что никогда не пойму, так это открытую озлобленность, ненависть и агрессию по отношению к совершенно незнакомым людям. Какие-то тухлые переростки на серьёзных щах брызжут слюной на любые - ЛЮБЫЕ - высказывания тренера или игрока конкурентных клубов, не жалея грязи в их адрес. Бля, это настолько ущербная у них жизнь, что срывают злобу таким образом?
(ответить)
Ученые: хип-хоп и рэп слушают не самые умные люди
Ученые давно пытаются установить связь между музыкальными предпочтениями человека и его интеллектом. Многие считают, что умные люди слушают только Баха и Моцарта, а попса и рэп — любимая музыка людей простых и менее образованных. Но так ли это?
Чтобы это выяснить, ученые из американской психологической ассоциации собрали данные от 467 старшеклассников. Подростков спросили, какую музыку они предпочитают слушать, а также предложили составить собственную шкалу музыкальных предпочтений. После этого ученики прошли тест на определение уровня IQ.
Выяснилось, что классику и джаз предпочитают подростки с высоким IQ. Любители рока также показали хорошие результаты. А вот почти все юные поклонники рэпа провалили тест на интеллект. В процессе исследования ученые также отнесли любителей джаза к «сложным» людям — это, как правило, интеллигенты, не очень спортивные, но открытые новому опыту. Те, кто слушают рок, оказались более спортивными, а вот поклонники рэпа — оптимистами и экстравертами. Они видят себя спортивными, богатыми, красивыми и политически консервативными.
Источник: http://fapl.ru/posts/82478/?c=1
(ответить)
уже давно всем понятно, что им не выгодно, чтобы Ливерпуль во второй раз подряд стал чемпионом, 4-ый матч уже сливают Ливерпуль
(ответить)
Любая музыка хороша!
Представьте, на минутку, что музыки не было бы совсем! Представьте эту серость, негатив.
давайте уважать музыку
(ответить)
не хотите деток потерять - интересуйтесь их жизнью, смотрите вместе с ними всю эту шлачину, дайте им доверять свои детские проблемы, страхи, уделяйте внимание. все эти моргенштерны ничего не значат это просто развлечение над которым можно поржать подростку. а вот когда нет любви и общения в семье то тогда пойдет искать сомнительные компании
(ответить)
28.11.2020 04:40 # удалить
mc-od
... Хозяева на классе. C'mon CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/82462/?c=1
Все как я и предсказывал.)) И хотя с началом сезона буксуем в плане голов и результатов, но игра в целом нравится. Сегодня "удобный" Бернли добавил позитивчика. Кароч, КОРОЛИ! Go KPACUBO!
(ответить)
Наших детей надо ограждать от этого недокумира и недочеловека пока не поздно. Иначе мы упустим деток. Слушать его песни невозможно. Они не имеют умных текстов, фальшивая музыка, неуважение к молодёжи. Разврат, эфиры из туалета. Родители! Будьте бдительны. Не пропустите своих деток!.
(ответить)
МОРГЕНШТЕРН
(ответить)
разницу голов поправили , норм
(ответить)
ТАСС, 28 ноября. Английский футбольный клуб «Челси» проявляет заинтересованность в подписании контракта с нападающим испанской «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом на своем Youtube-канале рассказал испанский журналист Гиллем Балаге.
Однозначно не нужен, во первых Челси и так богат, клубу не нужно поднимать с колен рекламами и спонсорскими контрактами одним футболистом, во вторых он себя уже изжил и однозначно на данный момент является тенью зиеха и пулишича!
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После этого матча в цыганском таборе начался сущий кошмар - фейки Юльки слились в экстазе.
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АТЛЕТИК верно и уверено идёт к титулу! Без ТОМАСА ПАРТЕЯ.....:))
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Liverpool club invalidov!
MU club pidorasov!
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У Хендерсона остался дурной привкус во рту после такой концовки матча.
Источник: http://fapl.ru/posts/82477/
я думаю колбасники сейчас все с привкусом хуя во рту сидят, ахахахахахабляяяяя
Источник: http://fapl.ru/posts/82477/?c=1#c7250583
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