Клопп обвинил телевидение в травме Милнера

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обвинил телевидение в травме полузащитника Джеймса Милнера.

После упущенной в самой концовке победы против "Брайтона" (1:1) Клопп пребывал в скверном настроении — и не только из-за результата. Лазарет "красных" получил очередное пополнение, и Юрген поспешил обвинить в этом телекомпанию BT Sport.

"Правда ли, что Милнер получил травму задней поверхности бедра? Да, поздравляю с этим. Задняя поверхность бедра. Вот так сюрприз. У соперника тоже были травмы, потому что это тяжелое время, чтобы играть в футбол".

"Я не нападаю на телевидение, я просто говорю, как обстоят дела. Играть в 12:30 субботы после среды — это очень опасно для игроков".

"Крис Уайлдер — или кто там — постоянно говорит, что я эгоистичен. Думаю, сейчас все говорит о том, что эгоистичен он, но это не слишком важно".

"Я был в похожем положении, когда работал в "Майнце" — мне было важно остаться в лиге любой ценой. У них есть три замены. И одно очко", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки BT, Брайтон, Клопп, Ливерпуль, Милнер, Премьер-Лига, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1604

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Последние комментарии:




  1. mrjingles 28.11.2020 20:46 # mrjingles
    Клопп топ продавит пять замен полюбас и войдёт в историю (уже вошёл)

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  2. kojan 28.11.2020 20:31 # kojan
    в прошлый АПЛ этот говорящий геморрой говорил обратное... "гений" пожинает свои плоды...

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  3. liverfun 28.11.2020 20:26 # liverfun
    красава, до конца идет, не взирая на недалеких хейтеров, жадных телевизионщиков и тупых чиновников фа.
    топ - победитель от рождения, поэтому наверняка вывезет эту, казалось бы неравную, схватку

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  4. manutd-20champ 28.11.2020 20:24 # manutd-20champ
    дайте огнетушитель этому господину

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  5. flamic 28.11.2020 20:07 # flamic
    Как же заебали все эти нытики с графиком и телевидением. Ставь молодежь на игры еблан очкастый, если у тебя основные игроки не в форме.

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