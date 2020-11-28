Клопп обвинил телевидение в травме Милнера
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обвинил телевидение в травме полузащитника Джеймса Милнера.
После упущенной в самой концовке победы против "Брайтона" (1:1) Клопп пребывал в скверном настроении — и не только из-за результата. Лазарет "красных" получил очередное пополнение, и Юрген поспешил обвинить в этом телекомпанию BT Sport.
"Правда ли, что Милнер получил травму задней поверхности бедра? Да, поздравляю с этим. Задняя поверхность бедра. Вот так сюрприз. У соперника тоже были травмы, потому что это тяжелое время, чтобы играть в футбол".
"Я не нападаю на телевидение, я просто говорю, как обстоят дела. Играть в 12:30 субботы после среды — это очень опасно для игроков".
"Крис Уайлдер — или кто там — постоянно говорит, что я эгоистичен. Думаю, сейчас все говорит о том, что эгоистичен он, но это не слишком важно".
"Я был в похожем положении, когда работал в "Майнце" — мне было важно остаться в лиге любой ценой. У них есть три замены. И одно очко", — цитирует Клоппа ESPN.
28.11.2020 20:00
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Последние комментарии:
Клопп топ продавит пять замен полюбас и войдёт в историю (уже вошёл)
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в прошлый АПЛ этот говорящий геморрой говорил обратное... "гений" пожинает свои плоды...
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красава, до конца идет, не взирая на недалеких хейтеров, жадных телевизионщиков и тупых чиновников фа.
топ - победитель от рождения, поэтому наверняка вывезет эту, казалось бы неравную, схватку
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дайте огнетушитель этому господину
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Как же заебали все эти нытики с графиком и телевидением. Ставь молодежь на игры еблан очкастый, если у тебя основные игроки не в форме.
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