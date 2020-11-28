Клопп обвинил телевидение в травме Милнера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обвинил телевидение в травме полузащитника Джеймса Милнера.

После упущенной в самой концовке победы против "Брайтона" (1:1) Клопп пребывал в скверном настроении — и не только из-за результата. Лазарет "красных" получил очередное пополнение, и Юрген поспешил обвинить в этом телекомпанию BT Sport.



"Правда ли, что Милнер получил травму задней поверхности бедра? Да, поздравляю с этим. Задняя поверхность бедра. Вот так сюрприз. У соперника тоже были травмы, потому что это тяжелое время, чтобы играть в футбол".



"Я не нападаю на телевидение, я просто говорю, как обстоят дела. Играть в 12:30 субботы после среды — это очень опасно для игроков".



"Крис Уайлдер — или кто там — постоянно говорит, что я эгоистичен. Думаю, сейчас все говорит о том, что эгоистичен он, но это не слишком важно".



"Я был в похожем положении, когда работал в "Майнце" — мне было важно остаться в лиге любой ценой. У них есть три замены. И одно очко", — цитирует Клоппа ESPN.