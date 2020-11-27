Клопп обещает больше не жаловаться на расписание

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что перестает жаловаться на невыносимое расписание ввиду тщетности этих жалоб.

В последние недели Клопп наиболее громко во всей Премьер-Лиге высказывался по поводу той чрезмерной нагрузки, которой подвергаются игроки.



Юрген требовал вернуть пять замен, а также высказывал недовольство, когда Премьер-Лига ставила свои матчи слишком близко к играм в еврокубках.



Однако больше этого не будет. Клопп решил последовать совету своего более опытного коллеги Жозе Моуриньо и прекратить нытье.



"Я ясно выразил свои мысли. Сейчас не время говорить об этом — я должен готовиться к этому".



"Такое впечатление, что до конца года только мы играем в среду и затем в субботу. Что бы я ни сказал, это не поможет делу, поэтому я умолкаю. Это пустая трата времени".



"Меньше всего я хочу, чтобы вы сделали из этого заголовок, но вы все равно скажете, что я сдался. Но я говорил о проблеме в целом, а не только касательно нас".



"Нам играть уже через 25 часов, и я должен подготовить команду. Среда, затем 12:30 субботы — спросите других людей, почему они делают это. У меня нет ответа", — цитирует Клоппа Daily Mirror.