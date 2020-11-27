Клопп обещает больше не жаловаться на расписание

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что перестает жаловаться на невыносимое расписание ввиду тщетности этих жалоб.

В последние недели Клопп наиболее громко во всей Премьер-Лиге высказывался по поводу той чрезмерной нагрузки, которой подвергаются игроки.

Юрген требовал вернуть пять замен, а также высказывал недовольство, когда Премьер-Лига ставила свои матчи слишком близко к играм в еврокубках.

Однако больше этого не будет. Клопп решил последовать совету своего более опытного коллеги Жозе Моуриньо и прекратить нытье.

"Я ясно выразил свои мысли. Сейчас не время говорить об этом — я должен готовиться к этому".

"Такое впечатление, что до конца года только мы играем в среду и затем в субботу. Что бы я ни сказал, это не поможет делу, поэтому я умолкаю. Это пустая трата времени".

"Меньше всего я хочу, чтобы вы сделали из этого заголовок, но вы все равно скажете, что я сдался. Но я говорил о проблеме в целом, а не только касательно нас".

"Нам играть уже через 25 часов, и я должен подготовить команду. Среда, затем 12:30 субботы — спросите других людей, почему они делают это. У меня нет ответа", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2020 16:00

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  1. mancunia-planet 27.11.2020 17:10 # mancunia-planet
    Юрген, слишком мягок, сглаживает углы и не силён в красноречие. Всё верно глаголит так то. САФ говорил бы также, да и Чмаур об этом говорил, и Пеп. Это все отмечают из тренеров, т к расписание матчей составляют капиталисты, о людях никто не думает.

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  2. melwood-lfc 27.11.2020 17:02 # melwood-lfc
    слыш работай
    такие бабки платят
    охуел уже совсем
    ц

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  3. kojan 27.11.2020 16:56 # kojan
    одним фразрй "к ноге" Жозе поставил в стойло свою сучку

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  4. brown-ale 27.11.2020 16:28 # brown-ale
    Получается, ротировал вхолостую?

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  5. p0z1t1v3 27.11.2020 16:18 # p0z1t1v3
    Надо держать 2 основных состава :Р

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