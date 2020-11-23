"Сити" может отказаться от приглашения Месси по двум причинам

"Манчестер Сити" может отказаться от приглашения нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, и на то есть две причины.

Английская пресса уверена, что подписание Хосепом Гвардиолой нового контракта с "Сити" открывает дорогу к переезду Месси на "Этихад" следующим летом, когда Лионель станет свободным агентом.



Однако эксперт Sky Sports по испанскому футболу Семра Хантер располагает информацией, что трансфер 33-летнего аргентинца в "Сити" маловероятен. "Горожанам" было бы сложно принять на баланс возрастного игрока с колоссальной зарплатой.



"У меня есть достоверные сведения от человека, близкого к ситуации, и "Манчестер Сити" не собирается делать предложение Лионелю Месси. По информации на сегодняшний день, эта дверь закрыта".



"У них есть свои причины на это. Причин две: возраст и финансы. Карьера Месси находится в закате, и вы получите другого Месси, нежели мы наблюдали последние 17 лет в "Барселоне". Даже он сам говорил, что становится все ближе к завершению карьеры, и каждый должен признать это".



"Возраст идет бок о бок с финансами. И хотя вы сможете подписать его безо всякой компенсации, его зарплата астрономически высока — он зарабатывает около 100 миллионов евро в год. Это стало бы огромным бременем для любого клуба, особенно в условиях глобальной пандемии".



"Каждый пострадал в экономическом отношении, и клубы — не исключение. В последнее трансферное окно мы могли видеть, что клубы меняют свои стратегии. Некоторые из них вроде "Реала" не купили ни одного игрока, большинство из них старалось продавать, а некоторые тянули время, чтобы выручить больше денег. А 100 миллионов евро — это огромный стресс с точки зрения зарплатной ведомости".



"Тебе придется либо избавиться от кого-нибудь из своих самых высокооплачиваемых игроков, либо кого-нибудь продать, либо что-нибудь изменить в других частях клуба, чтобы позволить себе Месси".



"Возможно, клубы предпочтут инвестировать такого рода деньги в более молодых игроков или в укрепление позиций, где они действительно в этом нуждаются", — сообщила Хантер Sky Sports.