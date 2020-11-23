Клопп раскритиковал телекомпании за невыносимое расписание

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрушился с критикой на телевизионные компании, которые он винит в невыносимом графике матчей.

Разгромив "Лестер" со счетом 3:0 накануне, теперь "Ливерпуль" готовится к матчу Лиги Чемпионов против "Аталанты" в среду вечером, а уже в полдень субботы должен будет сыграть на выезде с "Брайтоном".



Очередной "подарок", преподнесенный составителями расписания, вызвал бурную реакцию у Клоппа.



"Это касается не только нас, а всех игроков. Sky и BT должны обсудить эту ситуацию, потому что я не уверен, что к концу сезона у нас останется 11 игроков, если мы продолжим играть в среду, а затем в 12:30 субботы".



"Я знаю, что вам (телекомпаниям) все равно, и это проблема. Мы давно об этом говорим, но воз и ныне там".



"Я пекусь не о "Ливерпуле", а о всех футболистах. Вчера Пике получил серьезную травму колена, сегодня Сака, кажется, травмировал колено, сыграв все три матча за сборную Англии во время международной паузы".



"Люди говорят нам ротировать, но с помощь кого? У нас были кое-какие атакующие игроки, но в остальном это молодежь".



"Это огромная проблема. Когда приходится играть в среду и затем в 12:30 субботы, виновата телевизионная компания и никто другой".



"Мы играем в среду против "Аталанты" и затем в 12:30 против "Брайтона". Спасибо за ранний рождественский подарок. У нас будут подкашиваться ноги. Я даже думаю о том, чтобы отдать очки. Такова ситуация".



"Джентльмены, хватит говорить и начинайте принимать решения. Я дорожу отношениями с вами, но если кто-нибудь снова скажет мне о контрактах, у меня поедет крыша. Потому что контракты составляются не на сезон с COVID".



Все мы должны адаптироваться. Все изменилось, и только телевизионные компании говорят: "У нас есть это по контракту, и так останется". Все изменилось, весь мир изменился!" — сообщил Клопп Sky Sports.