Клопп раскритиковал телекомпании за невыносимое расписание
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрушился с критикой на телевизионные компании, которые он винит в невыносимом графике матчей.
Разгромив "Лестер" со счетом 3:0 накануне, теперь "Ливерпуль" готовится к матчу Лиги Чемпионов против "Аталанты" в среду вечером, а уже в полдень субботы должен будет сыграть на выезде с "Брайтоном".
Очередной "подарок", преподнесенный составителями расписания, вызвал бурную реакцию у Клоппа.
"Это касается не только нас, а всех игроков. Sky и BT должны обсудить эту ситуацию, потому что я не уверен, что к концу сезона у нас останется 11 игроков, если мы продолжим играть в среду, а затем в 12:30 субботы".
"Я знаю, что вам (телекомпаниям) все равно, и это проблема. Мы давно об этом говорим, но воз и ныне там".
"Я пекусь не о "Ливерпуле", а о всех футболистах. Вчера Пике получил серьезную травму колена, сегодня Сака, кажется, травмировал колено, сыграв все три матча за сборную Англии во время международной паузы".
"Люди говорят нам ротировать, но с помощь кого? У нас были кое-какие атакующие игроки, но в остальном это молодежь".
"Это огромная проблема. Когда приходится играть в среду и затем в 12:30 субботы, виновата телевизионная компания и никто другой".
"Мы играем в среду против "Аталанты" и затем в 12:30 против "Брайтона". Спасибо за ранний рождественский подарок. У нас будут подкашиваться ноги. Я даже думаю о том, чтобы отдать очки. Такова ситуация".
"Джентльмены, хватит говорить и начинайте принимать решения. Я дорожу отношениями с вами, но если кто-нибудь снова скажет мне о контрактах, у меня поедет крыша. Потому что контракты составляются не на сезон с COVID".
Все мы должны адаптироваться. Все изменилось, и только телевизионные компании говорят: "У нас есть это по контракту, и так останется". Все изменилось, весь мир изменился!" — сообщил Клопп Sky Sports.
23.11.2020 12:00
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Последние комментарии:
давно говорил, пусть Клопп получит добро от владельцев, чтоб не вывести команду на поле, получить ТП, заплатить штраф. А там Премьер лига уже объясняется с телекомпаниями, почему их команда отказывается играть и платит огромную неустойку этим же телекомпаниям.
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Вот выходит Ливерпуль на поле против Лестера. Ван Дейк, ТАА, Салах и т.д. весь оптимальный состав на поле и в результате рады только болельщики ЛФК, а всё остальное большинство нет, ведь никакой интриги всё и так понятно. Откуда взяться ТВ рейтингу. А вчера, что было, весь не красный Фапл с затаённой да и с открытой надеждой у ТВ экранов, правда там опять кукиш, но всё же. Так и с Брайтоном, а вдруг ещё кто сломается против Аталанты и не успеет оправиться до субботы. И точно вся основа будет уставшей. Опять у большинства Надежда, которая снова превратиться в кукиш, но ТВ Рейтинг то останется.
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Абсолютно согласен насчет телеканалов. Это эдакие князьки, которые пытаются под себя подстроить всех - и тех, кто организует мероприятия и тех, кто это транслирует. Наоборот, всё должно быть - Мероприятия проводятся как удобно участникам, а операторы связи вещают как им удобно, а телеканалы должны подстраиваться под них. Это правильно для игроков и болельщиков.
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физрук е6аный, саси xуй
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Про какие очки он говорил?
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Телекомпании:
"Собаки лают-караван идёт"
Не знаю что должно случиться, чтобы повлиять на телевизионщиков.
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OKKO пидарасы
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Нас рать на людей, времена кардинально меняются, никто о вашем здоровье не печется, и даже наоборот.
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Заебал ныть
Позорит лфк
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