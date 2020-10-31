Жота принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"
Поздний гол Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Вест Хэма" со счетом 2:1.
В качестве партнер Джо Гомеса по центру обороны главный тренер "красных" Юрген Клопп все-таки избрал Натаниэля Филлипса. Также свой шанс получил Кертис Джонс. Вернулись в старт Джорджиньо Вейналдум, Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах.
У "молотобойцев" травмированного Мичейла Антонио на острие заменил Себастьян Алле. Других изменений Дэвид Мойес не сделал относительно 1:1 с "Манчестер Сити".
Только хозяева начали сжимать свои тиски, как "Вест Хэм" открыл счет — в первой же атаке. Артур Масуаку выполнил заброс с фланга в штрафную, а Гомес головой отбил мяч на линию площадки, где Пабло Форнальс подхватил снаряд и вторым касанием поразил нижний угол ворот — 0:1.
"Ливерпулю" нужно было отыгрываться, однако гости отошли назад, лишили соперника пространства и время от времени пытались контратаковать.
У "красных" даже не было ни одного удара в створ, однако в концовке первого тайма Салах получил по ноге от Масуаку в штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Во втором тайме хозяева искали победный гол, но делали это не слишком убедительно. Гостей ничья устраивала больше, и атаковали они скорее для вида.
На 77-й минуте вышедший на замену Диогу Жота поразил ворота Лукаша Фабиански, однако система VAR не позволила рефери Кевину Фреду засчитать гол — перед добиванием португальца в голкипера "Вест Хэма" въехал Мане.
И все-таки Жота свое взял. На 85-й минуте Джердан Шакири, другой вышедший на замену игрок, сделал разрезающую вертикальную передачу в штрафную на Диогу, который хладнокровно послал мяч в ворота — 2:1.
"Ливерпуль" пропустил довольно нелепый гол, однако нашел в себе силы отыграться, будучи вознагражденным за то, что старался до конца. Минимум на сутки "красные" стали единоличными лидерами Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче
31.10.2020 22:25
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Последние комментарии:
Диегол Жота то радует. Брался на скамейку, а тут подряд назабивался.
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С победой, скаузеры!
игры была тяжелой, победа со скрипом, команда до сих пор ищет свою игру. мне нравится их реакция, они действительно обладают духом и менталитетом победителей. Проявить характер и дожать крепкий ВХЮ зачетно.
Порадовал Шакири, я его списал даже после предыдущей предголевой передачи, а он в наших глазах становится джокером и помогает добывать очки.
Гол отменили по делу, Мане действительно не достал до мяча и столкнулся с двумя игроками. так что не стоит говорить о том, что ВАР против нас. просто реакция команды на отмененный гол понравилась - они просто насели на ВХЮ и гол был закономерен.
Еще раз порадуемся за Жоту, он постепенно набирает вес в клубе. скоро у тренера будет головная боль о размещении всех бойцов на поле. а у всего трио, но в данный момент в первую очередь у Фирмино, будет стимул добавлять.
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Бля, чёт напрягся за свою помойку
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оля-ля-ля. даже при такой дерьмовой игре, Ливерпуль на первом месте, я хз нах всякие Гг, мочеглоты и прочие помойки на чемпик заявлялись и еще покупали каких то бичей. типа что бы казались топами, а по факту, куколы поверили в себя и почему то решили, что они больше не куколды, в результате куколдами остались, да еше и говна поели хахахахах
лошье ебаное, расформируйте сови помойки нах
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вполсилси чемпик
(ответить)
Матч против Бернли не смотрел, но безвиз ожидаемо всех должен раскатать.
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Жота очень качественный трансфер, сразу результат.
Единолично принес две победы с Шефилдом и Молотками, и принес вклад в победы над Арсом и Митьюделандом.
Действительно радует глаз, что с банки выходит парень и может зарешать, не как Шакири и прочии раз в пол года, а регулярно и спокойно.
P.S. Адекватных болел Челси с победой и очередным сухарем у Менди.
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Жота ебетт
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пись пись на ваши бестолковки сверху
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Лэмпард чувствует, что у "Челси" пошла игра
Источник: http://fapl.ru/posts/81910/
)))Сутулый прочувствовал запах напалма поутру, а вы фанаты 6:0лсбери почувствовали?
Если нет, то почувствуйте нашу любовь, яйцеславы портовые!
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Чурки названивают и спамят смски собчак и грозят расправой ей и её семье за её слова о грязном хабибе и о том, что он неправ) религия добра, несомненно
(ответить)
Помните фотку исфана с иньестой?
А ведь мог паря за бунедкор играть, жаль в финале кубка kojanого мяча травму получил и на рыжухе женился..
(ответить)
Если по чесноку, то в этом сезоне 5 команд поборется за чемпик, шансы у всех равны, ЛФК все ещё не надёжен в обороне, Аллисону тяжело придется с Гомесами и Филлипсами.
Источник: http://fapl.ru/posts/81909/?c=1#c7235833
(ответить)
Дух не купишь, Сити тратят лярды и играют как обиженные телки. Чет не припомню когда в последний раз камбэчили с 0:2 , ЛФК же на характере вытаскивает нереальные матчи.
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ЛФК чемпион. Конкуренты слились.
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Верник+Кравитз > Жота + База Киркби
Можно ещё Алькантару плюсануть, но хз сколько там челезка в итоге потратила....
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31.10.2020 02:58 # удалить
pokersanogo
0-1
1-1
2-1
Источник: http://fapl.ru/posts/81890/?c=1#c7235201
Отгадал два из трёх. Обращайтесь.
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01.11.2020
Астон Вилла vs. Саутгемптон 1:1
Ньюкасл vs. Эвертон 2:0
Манчестер Юнайтед vs. Арсенал 3:1
Тоттенхэм vs. Брайтон 2:1
Источник: http://fapl.ru/
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Ладно бы там фаны молотобойцев на говно изводились от проигрыша своей команды... Но блие, чтоб Пенсопеджики... Ки ки ки иии икикикиии)))))
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Сука, жаль Адриан попортил стату, разница мячей печальная.
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