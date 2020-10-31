Жота принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"

Диогу Жота Поздний гол Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Вест Хэма" со счетом 2:1.

В качестве партнер Джо Гомеса по центру обороны главный тренер "красных" Юрген Клопп все-таки избрал Натаниэля Филлипса. Также свой шанс получил Кертис Джонс. Вернулись в старт Джорджиньо Вейналдум, Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах.

У "молотобойцев" травмированного Мичейла Антонио на острие заменил Себастьян Алле. Других изменений Дэвид Мойес не сделал относительно 1:1 с "Манчестер Сити".

Только хозяева начали сжимать свои тиски, как "Вест Хэм" открыл счет — в первой же атаке. Артур Масуаку выполнил заброс с фланга в штрафную, а Гомес головой отбил мяч на линию площадки, где Пабло Форнальс подхватил снаряд и вторым касанием поразил нижний угол ворот — 0:1.

"Ливерпулю" нужно было отыгрываться, однако гости отошли назад, лишили соперника пространства и время от времени пытались контратаковать.

У "красных" даже не было ни одного удара в створ, однако в концовке первого тайма Салах получил по ноге от Масуаку в штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Во втором тайме хозяева искали победный гол, но делали это не слишком убедительно. Гостей ничья устраивала больше, и атаковали они скорее для вида.

На 77-й минуте вышедший на замену Диогу Жота поразил ворота Лукаша Фабиански, однако система VAR не позволила рефери Кевину Фреду засчитать гол — перед добиванием португальца в голкипера "Вест Хэма" въехал Мане.

И все-таки Жота свое взял. На 85-й минуте Джердан Шакири, другой вышедший на замену игрок, сделал разрезающую вертикальную передачу в штрафную на Диогу, который хладнокровно послал мяч в ворота — 2:1.

"Ливерпуль" пропустил довольно нелепый гол, однако нашел в себе силы отыграться, будучи вознагражденным за то, что старался до конца. Минимум на сутки "красные" стали единоличными лидерами Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2020 22:25

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 01.11.2020 00:04 # beatles-red
    Диегол Жота то радует. Брался на скамейку, а тут подряд назабивался.

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  2. liverpool888 31.10.2020 23:49 # liverpool888
    С победой, скаузеры!
    игры была тяжелой, победа со скрипом, команда до сих пор ищет свою игру. мне нравится их реакция, они действительно обладают духом и менталитетом победителей. Проявить характер и дожать крепкий ВХЮ зачетно.
    Порадовал Шакири, я его списал даже после предыдущей предголевой передачи, а он в наших глазах становится джокером и помогает добывать очки.
    Гол отменили по делу, Мане действительно не достал до мяча и столкнулся с двумя игроками. так что не стоит говорить о том, что ВАР против нас. просто реакция команды на отмененный гол понравилась - они просто насели на ВХЮ и гол был закономерен.
    Еще раз порадуемся за Жоту, он постепенно набирает вес в клубе. скоро у тренера будет головная боль о размещении всех бойцов на поле. а у всего трио, но в данный момент в первую очередь у Фирмино, будет стимул добавлять.

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  3. keane16 31.10.2020 23:42 # keane16
    Бля, чёт напрягся за свою помойку

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  4. dendi 31.10.2020 23:35 # dendi
    оля-ля-ля. даже при такой дерьмовой игре, Ливерпуль на первом месте, я хз нах всякие Гг, мочеглоты и прочие помойки на чемпик заявлялись и еще покупали каких то бичей. типа что бы казались топами, а по факту, куколы поверили в себя и почему то решили, что они больше не куколды, в результате куколдами остались, да еше и говна поели хахахахах
    лошье ебаное, расформируйте сови помойки нах

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  5. hammersmith 31.10.2020 23:32 # hammersmith
    вполсилси чемпик

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  6. billy-bones 31.10.2020 23:31 # billy-bones
    Матч против Бернли не смотрел, но безвиз ожидаемо всех должен раскатать.

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  7. iskander8sg 31.10.2020 23:29 # iskander8sg
    Жота очень качественный трансфер, сразу результат.
    Единолично принес две победы с Шефилдом и Молотками, и принес вклад в победы над Арсом и Митьюделандом.
    Действительно радует глаз, что с банки выходит парень и может зарешать, не как Шакири и прочии раз в пол года, а регулярно и спокойно.

    P.S. Адекватных болел Челси с победой и очередным сухарем у Менди.

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  8. hammersmith 31.10.2020 23:27 # hammersmith
    Жота ебетт

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  9. melwood-lfc 31.10.2020 23:13 # melwood-lfc
    пись пись на ваши бестолковки сверху

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  10. selta 31.10.2020 23:09 # selta
    Лэмпард чувствует, что у "Челси" пошла игра

    Источник: http://fapl.ru/posts/81910/
    )))Сутулый прочувствовал запах напалма поутру, а вы фанаты 6:0лсбери почувствовали?
    Если нет, то почувствуйте нашу любовь, яйцеславы портовые!

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  11. mufc1994 31.10.2020 23:07 # mufc1994
    Чурки названивают и спамят смски собчак и грозят расправой ей и её семье за её слова о грязном хабибе и о том, что он неправ) религия добра, несомненно

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  12. selta 31.10.2020 22:58 # selta
    Помните фотку исфана с иньестой?
    А ведь мог паря за бунедкор играть, жаль в финале кубка kojanого мяча травму получил и на рыжухе женился..

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  13. lovrentiy 31.10.2020 22:55 # lovrentiy
    Если по чесноку, то в этом сезоне 5 команд поборется за чемпик, шансы у всех равны, ЛФК все ещё не надёжен в обороне, Аллисону тяжело придется с Гомесами и Филлипсами.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81909/?c=1#c7235833

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  14. ian 31.10.2020 22:53 # ian
    Дух не купишь, Сити тратят лярды и играют как обиженные телки. Чет не припомню когда в последний раз камбэчили с 0:2 , ЛФК же на характере вытаскивает нереальные матчи.

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  15. ian 31.10.2020 22:50 # ian
    ЛФК чемпион. Конкуренты слились.

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  16. bushwacka 31.10.2020 22:50 # bushwacka
    Верник+Кравитз > Жота + База Киркби

    Можно ещё Алькантару плюсануть, но хз сколько там челезка в итоге потратила....

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  17. pokersanogo 31.10.2020 22:45 # pokersanogo
    31.10.2020 02:58 # удалить
    pokersanogo

    0-1
    1-1
    2-1

    Источник: http://fapl.ru/posts/81890/?c=1#c7235201

    Отгадал два из трёх. Обращайтесь.

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  18. lovrentiy 31.10.2020 22:43 # lovrentiy
    01.11.2020
    Астон Вилла vs. Саутгемптон 1:1

    Ньюкасл vs. Эвертон 2:0

    Манчестер Юнайтед vs. Арсенал 3:1

    Тоттенхэм vs. Брайтон 2:1

    Источник: http://fapl.ru/

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  19. bushwacka 31.10.2020 22:42 # bushwacka
    Ладно бы там фаны молотобойцев на говно изводились от проигрыша своей команды... Но блие, чтоб Пенсопеджики... Ки ки ки иии икикикиии)))))

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  20. lovrentiy 31.10.2020 22:39 # lovrentiy
    Сука, жаль Адриан попортил стату, разница мячей печальная.

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