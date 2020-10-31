Жота принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"

Поздний гол Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Вест Хэма" со счетом 2:1.

В качестве партнер Джо Гомеса по центру обороны главный тренер "красных" Юрген Клопп все-таки избрал Натаниэля Филлипса. Также свой шанс получил Кертис Джонс. Вернулись в старт Джорджиньо Вейналдум, Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах.



У "молотобойцев" травмированного Мичейла Антонио на острие заменил Себастьян Алле. Других изменений Дэвид Мойес не сделал относительно 1:1 с "Манчестер Сити".



Только хозяева начали сжимать свои тиски, как "Вест Хэм" открыл счет — в первой же атаке. Артур Масуаку выполнил заброс с фланга в штрафную, а Гомес головой отбил мяч на линию площадки, где Пабло Форнальс подхватил снаряд и вторым касанием поразил нижний угол ворот — 0:1.



"Ливерпулю" нужно было отыгрываться, однако гости отошли назад, лишили соперника пространства и время от времени пытались контратаковать.



У "красных" даже не было ни одного удара в створ, однако в концовке первого тайма Салах получил по ноге от Масуаку в штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Во втором тайме хозяева искали победный гол, но делали это не слишком убедительно. Гостей ничья устраивала больше, и атаковали они скорее для вида.



На 77-й минуте вышедший на замену Диогу Жота поразил ворота Лукаша Фабиански, однако система VAR не позволила рефери Кевину Фреду засчитать гол — перед добиванием португальца в голкипера "Вест Хэма" въехал Мане.



И все-таки Жота свое взял. На 85-й минуте Джердан Шакири, другой вышедший на замену игрок, сделал разрезающую вертикальную передачу в штрафную на Диогу, который хладнокровно послал мяч в ворота — 2:1.



"Ливерпуль" пропустил довольно нелепый гол, однако нашел в себе силы отыграться, будучи вознагражденным за то, что старался до конца. Минимум на сутки "красные" стали единоличными лидерами Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче