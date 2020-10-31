Лэмпард чувствует, что у "Челси" пошла игра

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард чувствует, что у его команды пошла игра после неубедительного начала сезона.

В начале нового сезона "синих" откровенно штормило, однако опыт Тиаго Силвы и надежная игра Эдуара Менди на воротах помогли Лэмпарду стабилизировать ситуацию.

После победы 0:3 над "Бернли" в субботу Фрэнк отметил успехи своей команды и выразил надежду на дальнейший прогресс.

"На этой неделе мы определенно ускорились. Ничья в гостях у "Манчестер Юнайтед" без пропущенных голов и два других результата говорят, что мы прогрессируем и становимся лучше. Я почувствовал это".

"Мы пригласили ряд новых игроков до старта сезона и не имели нормальной предсезонной подготовки. У нас не было времени, чтобы поработать. Мы не могли рассчитывать, что у нас сразу все будет идеально. Мы только в процессе этого. Но сухие матчи — это хороший признак наличия стержня в команде".

"Тиаго и Эдуар Менди внесли огромный вклад в это, но сегодня вся команда оборонялась с характером и разыгрывала мяч с позитивным настроем. Я не собираюсь скакать от радости после такого рода победы, но это был очень позитивный день", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. flamic 31.10.2020 23:34 # flamic
    Лол, обыграл второй состав Краснодара и мертвейший Бернли и пошла руда)))

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  2. lahmatyj 31.10.2020 23:33 # lahmatyj
    Она бы раньше пошла, если б кое-какие долбоебы не купили в пенсию Кепу.

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  3. selta 31.10.2020 23:31 # selta
    Чувствуешь запах? Это Менди, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
    Я люблю запах Менди поутру. Однажды мы бомбили один автобус, девяносто минут подряд. И когда всё закончилось, я поднялся на него. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего манка. Но запах! Весь стадион был им пропитан. Это был запах… сухаря!
    Когда-нибудь эта апл закончится. (с)

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