Лэмпард чувствует, что у "Челси" пошла игра
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард чувствует, что у его команды пошла игра после неубедительного начала сезона.
В начале нового сезона "синих" откровенно штормило, однако опыт Тиаго Силвы и надежная игра Эдуара Менди на воротах помогли Лэмпарду стабилизировать ситуацию.
После победы 0:3 над "Бернли" в субботу Фрэнк отметил успехи своей команды и выразил надежду на дальнейший прогресс.
"На этой неделе мы определенно ускорились. Ничья в гостях у "Манчестер Юнайтед" без пропущенных голов и два других результата говорят, что мы прогрессируем и становимся лучше. Я почувствовал это".
"Мы пригласили ряд новых игроков до старта сезона и не имели нормальной предсезонной подготовки. У нас не было времени, чтобы поработать. Мы не могли рассчитывать, что у нас сразу все будет идеально. Мы только в процессе этого. Но сухие матчи — это хороший признак наличия стержня в команде".
"Тиаго и Эдуар Менди внесли огромный вклад в это, но сегодня вся команда оборонялась с характером и разыгрывала мяч с позитивным настроем. Я не собираюсь скакать от радости после такого рода победы, но это был очень позитивный день", — цитирует Лэмпарда Goal.
31.10.2020 23:00
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Последние комментарии:
Лол, обыграл второй состав Краснодара и мертвейший Бернли и пошла руда)))
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Она бы раньше пошла, если б кое-какие долбоебы не купили в пенсию Кепу.
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Чувствуешь запах? Это Менди, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
Я люблю запах Менди поутру. Однажды мы бомбили один автобус, девяносто минут подряд. И когда всё закончилось, я поднялся на него. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего манка. Но запах! Весь стадион был им пропитан. Это был запах… сухаря!
Когда-нибудь эта апл закончится. (с)
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