Лэмпард чувствует, что у "Челси" пошла игра

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард чувствует, что у его команды пошла игра после неубедительного начала сезона.

В начале нового сезона "синих" откровенно штормило, однако опыт Тиаго Силвы и надежная игра Эдуара Менди на воротах помогли Лэмпарду стабилизировать ситуацию.



После победы 0:3 над "Бернли" в субботу Фрэнк отметил успехи своей команды и выразил надежду на дальнейший прогресс.



"На этой неделе мы определенно ускорились. Ничья в гостях у "Манчестер Юнайтед" без пропущенных голов и два других результата говорят, что мы прогрессируем и становимся лучше. Я почувствовал это".



"Мы пригласили ряд новых игроков до старта сезона и не имели нормальной предсезонной подготовки. У нас не было времени, чтобы поработать. Мы не могли рассчитывать, что у нас сразу все будет идеально. Мы только в процессе этого. Но сухие матчи — это хороший признак наличия стержня в команде".



"Тиаго и Эдуар Менди внесли огромный вклад в это, но сегодня вся команда оборонялась с характером и разыгрывала мяч с позитивным настроем. Я не собираюсь скакать от радости после такого рода победы, но это был очень позитивный день", — цитирует Лэмпарда Goal.