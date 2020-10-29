"Юнайтед" раздавил "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" одержал свою первую домашнюю победу в новом сезоне, сокрушил "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов со счетом 5:0.

Относительно безголевого матча против "Челси" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло пять изменений. Свой шанс получили Донни Ван де Бек, Неманья Матич, Поль Погба, Мейсон Гринвуд и Антони Мартиаль.

В начальной стадии матча оборона превалировала над атакой, и это касалось обеих команд, хотя "Юнайтед" смотрелся впереди чуть интереснее.

Игре не хватало остроты, однако на 21-й минуте хозяева это исправили. Погба сделал пас за спину Дайо Упамекано на выход Гринвуда, а Мейсон, избежав офсайда, хладнокровно закатил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

В дальнейшем обе команды вновь сосредоточились на оборонительных действиях — атакам тех и других не хватало скорости и изобретательности. Моменты отсутствовали.

В начале второго тайма случился спорный эпизод, когда защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате, играя лежа, дотронулся рукой до мяча. К удивлению "Юнайтед", пенальти назначен не был.

Счет вроде бы заставлял гостей раскрываться и идти вперед, однако "дьяволы" не думали отступать назад и отдавать инициативу — напротив это хозяева вели игру.

В итоге все предрешил выход на замену Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. На 74-й минуте португалец со своей половины поля сделал передачу на англичанина, а тот с центральной линии поля убежал на свидание с голкипером "РБ Лейпциг" — 2:0.

Спустя еще четыре минуты счет стал разгромным. Рэшфорд ускользнул от Упамекано, вошел в штрафную и вколотил мяч в сетку ворот — 3:0.

Гости окончательно бросили играть и уже не сопротивлялись, чем "дьяволы" и воспользовались за пять минут до конца, когда Мартиаль заработал пенальти. Сам же Антони и исполнил 11-метровый — 4:0.

В остатке матча забитым мячом отметился даже Эдинсон Кавани. Однако гол вышедшего на замену уругвайца был отменен из-за офсайда.

Когда уже истекало компенсированное время, точку в матче поставил Рэшфорд. Маркус свободно принял мяч в штрафной от Мартиаля, после чего расстрелял ворота — 5:0.

"Юнайтед" оказался не хуже соперника в оборонительных действиях и затмил в атаке. "Дьяволам" повезло, что во втором тайме у них нашлись на скамейке Фернандеш и Рэшфорд, которые предрешили судьбу матча.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "РБ Лейпциг" — 5:0 (1:0)

Голы: Гринвуд 21, Рэшфорд 74, 78, 90, Мартиаль 87 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Туанзебе 81), Линделеф, Магуайр, Шоу, Матич (Мактоминей 63), Фред, Погба (Кавани 81), Ван де Бек (Фернандеш 68), Мартиаль, Гринвуд (Рэшфорд 63).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо, Хенрихс (Забитцер 63), Кампль (Клюйверт 76), Ольмо, Форсберг, Нкунку (Серлот 65), Поульсен.

Предупреждения: Матич — Хенрихс, Клюйверт, Забитцер.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2020 00:50

Количество просмотров Просмотров: 1266

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Последние комментарии:




  1. golokante 29.10.2020 01:12 # golokante
    Игру не смотрел, но осуждаю.

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  2. nemovista 29.10.2020 01:09 # nemovista
    Красиво однако.

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  3. anabanana94 29.10.2020 01:07 # anabanana94
    Голы: Гринвуд 21, Рэшфорд 74, 78, Мартиаль 87 (пен)

    Источник: http://fapl.ru/posts/81848/

    Михайло, с тобой рил что-то не так... ( или тебе уже просто поебать на фапл )

    Последний гол забил дух безвиза.

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  4. xah 29.10.2020 01:03 # xah
    Нигельсман со своим прессингом облажался жестко. Игроки тупо устали и стали читаемы.

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  5. vyrentz 29.10.2020 01:03 # vyrentz
    А вы говорите что АПЛ не та, что ЛФК победил в слабом чемпике. Команда с 15-ого места, у которой минусовая разница голов разносит лидера БЛ.

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  6. alexomck 29.10.2020 01:03 # alexomck
    Сульшер гений, Лэмпард вряд ли до весны доработает. ничего нового за сегодня.

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  7. thegodfather 29.10.2020 01:00 # thegodfather
    Трудно это вложить в голову. Почти что акуел.
    Получается изи выход из группы для мю... Еще и с 1....а пророчили ле, кек)
    Сульшер остается)

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  8. udaff 29.10.2020 00:59 # udaff
    Ну и по классике)


    28.10.2020 23:02 #
    bezviz

    смотрим как наггельсман будет водить залупой по губам скамеров))

    Источник: http://fapl.ru/posts/81846/?c=1

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  9. kukuruzzo 29.10.2020 00:59 # kukuruzzo
    Приятно удивили, раскатали красиво. Рэша почаще на банку садите. Когда молодому пиздюку проигрывает основу, меньше ебланить начинает.
    з.ы. Марс возвел зарабатывание пенальти в искусство. Топ. Учитесь, вернеры-хуяверцы.

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  10. jonaskanvald 29.10.2020 00:58 # jonaskanvald
    С победой
    Внушающе

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  11. xah 29.10.2020 00:57 # xah
    Ооооочень качественный фубол от Фреда и Линделофа. Ипать Им бы стабильности

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  12. udaff 29.10.2020 00:56 # udaff
    Нихуя себе! С победой, товарищи манки!

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  13. red-devil-4ever 29.10.2020 00:56 # red-devil-4ever
    жаль Кавани из офсайда, так было бы вообще люто
    довольно неожиданно, Лейпциг на 2 тайм тупо не вышел
    Рэшфорд сейчас и на поле и вне его тащит, пацан к успеху идет

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  14. imf-tau 29.10.2020 00:56 # imf-tau
    Неплохо, разумно играли. Порадовали даже.

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  15. mufc1994 29.10.2020 00:56 # mufc1994
    Нормально обоссали нагельсмана за базар, переехали мужланов

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  16. manutd-20champ 29.10.2020 00:55 # manutd-20champ
    немецкий пиздабол ответил за базар

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  17. xah 29.10.2020 00:55 # xah
    Фред лучший

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