"Юнайтед" раздавил "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов
"Манчестер Юнайтед" одержал свою первую домашнюю победу в новом сезоне, сокрушил "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов со счетом 5:0.
Относительно безголевого матча против "Челси" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло пять изменений. Свой шанс получили Донни Ван де Бек, Неманья Матич, Поль Погба, Мейсон Гринвуд и Антони Мартиаль.
В начальной стадии матча оборона превалировала над атакой, и это касалось обеих команд, хотя "Юнайтед" смотрелся впереди чуть интереснее.
Игре не хватало остроты, однако на 21-й минуте хозяева это исправили. Погба сделал пас за спину Дайо Упамекано на выход Гринвуда, а Мейсон, избежав офсайда, хладнокровно закатил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
В дальнейшем обе команды вновь сосредоточились на оборонительных действиях — атакам тех и других не хватало скорости и изобретательности. Моменты отсутствовали.
В начале второго тайма случился спорный эпизод, когда защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате, играя лежа, дотронулся рукой до мяча. К удивлению "Юнайтед", пенальти назначен не был.
Счет вроде бы заставлял гостей раскрываться и идти вперед, однако "дьяволы" не думали отступать назад и отдавать инициативу — напротив это хозяева вели игру.
В итоге все предрешил выход на замену Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. На 74-й минуте португалец со своей половины поля сделал передачу на англичанина, а тот с центральной линии поля убежал на свидание с голкипером "РБ Лейпциг" — 2:0.
Спустя еще четыре минуты счет стал разгромным. Рэшфорд ускользнул от Упамекано, вошел в штрафную и вколотил мяч в сетку ворот — 3:0.
Гости окончательно бросили играть и уже не сопротивлялись, чем "дьяволы" и воспользовались за пять минут до конца, когда Мартиаль заработал пенальти. Сам же Антони и исполнил 11-метровый — 4:0.
В остатке матча забитым мячом отметился даже Эдинсон Кавани. Однако гол вышедшего на замену уругвайца был отменен из-за офсайда.
Когда уже истекало компенсированное время, точку в матче поставил Рэшфорд. Маркус свободно принял мяч в штрафной от Мартиаля, после чего расстрелял ворота — 5:0.
"Юнайтед" оказался не хуже соперника в оборонительных действиях и затмил в атаке. "Дьяволам" повезло, что во втором тайме у них нашлись на скамейке Фернандеш и Рэшфорд, которые предрешили судьбу матча.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "РБ Лейпциг" — 5:0 (1:0)
Голы: Гринвуд 21, Рэшфорд 74, 78, 90, Мартиаль 87 (пен).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Туанзебе 81), Линделеф, Магуайр, Шоу, Матич (Мактоминей 63), Фред, Погба (Кавани 81), Ван де Бек (Фернандеш 68), Мартиаль, Гринвуд (Рэшфорд 63).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо, Хенрихс (Забитцер 63), Кампль (Клюйверт 76), Ольмо, Форсберг, Нкунку (Серлот 65), Поульсен.
Предупреждения: Матич — Хенрихс, Клюйверт, Забитцер.
29.10.2020 00:50
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Последние комментарии:
Игру не смотрел, но осуждаю.
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Красиво однако.
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Голы: Гринвуд 21, Рэшфорд 74, 78, Мартиаль 87 (пен)
Источник: http://fapl.ru/posts/81848/
Михайло, с тобой рил что-то не так... ( или тебе уже просто поебать на фапл )
Последний гол забил дух безвиза.
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Нигельсман со своим прессингом облажался жестко. Игроки тупо устали и стали читаемы.
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А вы говорите что АПЛ не та, что ЛФК победил в слабом чемпике. Команда с 15-ого места, у которой минусовая разница голов разносит лидера БЛ.
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Сульшер гений, Лэмпард вряд ли до весны доработает. ничего нового за сегодня.
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Трудно это вложить в голову. Почти что акуел.
Получается изи выход из группы для мю... Еще и с 1....а пророчили ле, кек)
Сульшер остается)
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Ну и по классике)
28.10.2020 23:02 #
bezviz
смотрим как наггельсман будет водить залупой по губам скамеров))
Источник: http://fapl.ru/posts/81846/?c=1
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Приятно удивили, раскатали красиво. Рэша почаще на банку садите. Когда молодому пиздюку проигрывает основу, меньше ебланить начинает.
з.ы. Марс возвел зарабатывание пенальти в искусство. Топ. Учитесь, вернеры-хуяверцы.
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С победой
Внушающе
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Ооооочень качественный фубол от Фреда и Линделофа. Ипать Им бы стабильности
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Нихуя себе! С победой, товарищи манки!
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жаль Кавани из офсайда, так было бы вообще люто
довольно неожиданно, Лейпциг на 2 тайм тупо не вышел
Рэшфорд сейчас и на поле и вне его тащит, пацан к успеху идет
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Неплохо, разумно играли. Порадовали даже.
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Нормально обоссали нагельсмана за базар, переехали мужланов
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немецкий пиздабол ответил за базар
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Фред лучший
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