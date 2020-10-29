"Юнайтед" раздавил "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" одержал свою первую домашнюю победу в новом сезоне, сокрушил "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов со счетом 5:0.

Относительно безголевого матча против "Челси" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло пять изменений. Свой шанс получили Донни Ван де Бек, Неманья Матич, Поль Погба, Мейсон Гринвуд и Антони Мартиаль.



В начальной стадии матча оборона превалировала над атакой, и это касалось обеих команд, хотя "Юнайтед" смотрелся впереди чуть интереснее.



Игре не хватало остроты, однако на 21-й минуте хозяева это исправили. Погба сделал пас за спину Дайо Упамекано на выход Гринвуда, а Мейсон, избежав офсайда, хладнокровно закатил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



В дальнейшем обе команды вновь сосредоточились на оборонительных действиях — атакам тех и других не хватало скорости и изобретательности. Моменты отсутствовали.



В начале второго тайма случился спорный эпизод, когда защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате, играя лежа, дотронулся рукой до мяча. К удивлению "Юнайтед", пенальти назначен не был.



Счет вроде бы заставлял гостей раскрываться и идти вперед, однако "дьяволы" не думали отступать назад и отдавать инициативу — напротив это хозяева вели игру.



В итоге все предрешил выход на замену Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. На 74-й минуте португалец со своей половины поля сделал передачу на англичанина, а тот с центральной линии поля убежал на свидание с голкипером "РБ Лейпциг" — 2:0.



Спустя еще четыре минуты счет стал разгромным. Рэшфорд ускользнул от Упамекано, вошел в штрафную и вколотил мяч в сетку ворот — 3:0.



Гости окончательно бросили играть и уже не сопротивлялись, чем "дьяволы" и воспользовались за пять минут до конца, когда Мартиаль заработал пенальти. Сам же Антони и исполнил 11-метровый — 4:0.



В остатке матча забитым мячом отметился даже Эдинсон Кавани. Однако гол вышедшего на замену уругвайца был отменен из-за офсайда.



Когда уже истекало компенсированное время, точку в матче поставил Рэшфорд. Маркус свободно принял мяч в штрафной от Мартиаля, после чего расстрелял ворота — 5:0.



"Юнайтед" оказался не хуже соперника в оборонительных действиях и затмил в атаке. "Дьяволам" повезло, что во втором тайме у них нашлись на скамейке Фернандеш и Рэшфорд, которые предрешили судьбу матча.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "РБ Лейпциг" — 5:0 (1:0)



Голы: Гринвуд 21, Рэшфорд 74, 78, 90, Мартиаль 87 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Туанзебе 81), Линделеф, Магуайр, Шоу, Матич (Мактоминей 63), Фред, Погба (Кавани 81), Ван де Бек (Фернандеш 68), Мартиаль, Гринвуд (Рэшфорд 63).



"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо, Хенрихс (Забитцер 63), Кампль (Клюйверт 76), Ольмо, Форсберг, Нкунку (Серлот 65), Поульсен.



Предупреждения: Матич — Хенрихс, Клюйверт, Забитцер.