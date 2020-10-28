"Челси" разгромил "Краснодар"

Сыграв в полсилы, "Челси" одержал победу 0:4 против "Краснодара" в Лиге Чемпионов.

Впервые в сезоне в стартовом составе "синих" появились Антонио Рюдигер и Хаким Зийеш. Рис Джеймс, Нголо Канте и Кристиан Пулишич оказались только в запасе.



"Краснодар" попытался взять своего именитого соперника с наскоку, однако гости не испугались и вскоре сами принялись атаковать.



И уже на 13-й минуте "Челси" заработал пенальти — Тимо Вернер оказался слишком быстр для Кайо. При исполнении 11-метрового Жоржиньо, как водится, подпрыгнул перед ударом и этим обманул Матвея Сафонова, однако мяч попал в штангу, затем в голкипера хозяев и отскочил в поле.



Осечка Жоржиньо и поддержка зрителей на трибунах воодушевили "Кранодар". Хозяева, конечно, играли вторым номером, но когда атаковали, делали это весьма бодро.



И все-таки класс одних превзошел желание других. На 37-й минуте Кай Хаверц, находясь на подступах к штрафной, сделал короткую передачу на левый край площадки, где Каллум Хадсон-Одои убрал защитника и пробил — 0:1. Гол стал возможен благодаря ляпу Сафонова.



"Краснодар" приуныл, но после перерыва вновь стал предпринимать попытки изменить игру. Например, на 55-й минуте Юрий Газинский пробил по летящему мячу и попал в штангу, а спустя 12 минут уже Эдуар Менди остановил удар Маркуса Берга с острого угла.



"Челси" не хотел напрягаться и давал свободу своему сопернику, однако на второй гол все же наиграл. Удар вышедшего на замену Пулишича был остановлен рукой, и Вернер показал Жоржиньо, как нужно исполнять пенальти — 0:2.



Хозяева оказались надломлены и на 79-й минуте пропустили в третий раз. Вернер с левого края штрафной сделал пас в центр на Зийеша, который сместился мимо двух защитников и пробил с линии вратарской — 0:3.



Точку же в матче на последней минуте основного времени поставил Пулишич, который свободно принял передачу с фланга на правом краю штрафной и поразил ближний угол ворот Сафонова — 0:4.



"Челси" в третий раз подряд не пропустил, и в этом есть огромная заслуга Эдуара Менди, которому пришлось потрудиться этим вечером, потому что "синие" были не безгрешны в обороне. Впрочем, помимо голкипера, себя хорошо проявила и атака, что сделало победу с крупным счетом возможной.



"Краснодар" (Россия) — "Челси" (Англия) — 0:4 (0:1)



Голы: Хадсон-Одои 37, Вернер 76 (пен), Зийеш 79, Пулишич 90.



"Краснодар": Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Уткин (Сулейманов 74), Вильена, Ольссон (Сперцян 82), Газинский, Рамирес, Берг (Сабуа 87).



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон 81), Жоржиньо (Канте 71), Ковачич (Пулишич 71), Хадсон-Одои (Маунт 71), Хаверц, Зийеш (Абрахэм 80), Вернер.



Предупреждения: Мартынович, Ольссон.