"Челси" разгромил "Краснодар"
Сыграв в полсилы, "Челси" одержал победу 0:4 против "Краснодара" в Лиге Чемпионов.
Впервые в сезоне в стартовом составе "синих" появились Антонио Рюдигер и Хаким Зийеш. Рис Джеймс, Нголо Канте и Кристиан Пулишич оказались только в запасе.
"Краснодар" попытался взять своего именитого соперника с наскоку, однако гости не испугались и вскоре сами принялись атаковать.
И уже на 13-й минуте "Челси" заработал пенальти — Тимо Вернер оказался слишком быстр для Кайо. При исполнении 11-метрового Жоржиньо, как водится, подпрыгнул перед ударом и этим обманул Матвея Сафонова, однако мяч попал в штангу, затем в голкипера хозяев и отскочил в поле.
Осечка Жоржиньо и поддержка зрителей на трибунах воодушевили "Кранодар". Хозяева, конечно, играли вторым номером, но когда атаковали, делали это весьма бодро.
И все-таки класс одних превзошел желание других. На 37-й минуте Кай Хаверц, находясь на подступах к штрафной, сделал короткую передачу на левый край площадки, где Каллум Хадсон-Одои убрал защитника и пробил — 0:1. Гол стал возможен благодаря ляпу Сафонова.
"Краснодар" приуныл, но после перерыва вновь стал предпринимать попытки изменить игру. Например, на 55-й минуте Юрий Газинский пробил по летящему мячу и попал в штангу, а спустя 12 минут уже Эдуар Менди остановил удар Маркуса Берга с острого угла.
"Челси" не хотел напрягаться и давал свободу своему сопернику, однако на второй гол все же наиграл. Удар вышедшего на замену Пулишича был остановлен рукой, и Вернер показал Жоржиньо, как нужно исполнять пенальти — 0:2.
Хозяева оказались надломлены и на 79-й минуте пропустили в третий раз. Вернер с левого края штрафной сделал пас в центр на Зийеша, который сместился мимо двух защитников и пробил с линии вратарской — 0:3.
Точку же в матче на последней минуте основного времени поставил Пулишич, который свободно принял передачу с фланга на правом краю штрафной и поразил ближний угол ворот Сафонова — 0:4.
"Челси" в третий раз подряд не пропустил, и в этом есть огромная заслуга Эдуара Менди, которому пришлось потрудиться этим вечером, потому что "синие" были не безгрешны в обороне. Впрочем, помимо голкипера, себя хорошо проявила и атака, что сделало победу с крупным счетом возможной.
"Краснодар" (Россия) — "Челси" (Англия) — 0:4 (0:1)
Голы: Хадсон-Одои 37, Вернер 76 (пен), Зийеш 79, Пулишич 90.
"Краснодар": Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Уткин (Сулейманов 74), Вильена, Ольссон (Сперцян 82), Газинский, Рамирес, Берг (Сабуа 87).
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон 81), Жоржиньо (Канте 71), Ковачич (Пулишич 71), Хадсон-Одои (Маунт 71), Хаверц, Зийеш (Абрахэм 80), Вернер.
Предупреждения: Мартынович, Ольссон.
28.10.2020 22:50
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Последние комментарии:
Нынешний Мората и Мората времён чилсийских - небо и земля.
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Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Лэмпарда. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.
Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.
Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Фрэнка. Браво!
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вар и мю)))))) у гринвуда оффсайд явный, гол засчитали))
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Неплохой матч.
Жаль, что 8:0 не выиграли, так бы в очередной раз обоссали лфк и персонально тренера портовой параши насекомого клопа
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3 дол6оящера сверху...
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Все голы на индивидуальном классе игроков, прошлогодний челсе с молодежкой в основе смотрелся более цельным механизмом. Лэмпс пока не смог настроить баланс между линиями, ну хоть оборону подтянул немного.
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Челси и Краснодар
ЧЕЛСИ и Краснодар...
Вроде бы должна быть пропасть между командами, тк весь краснодар как один Абрахам стоит.
Лондонцы не должны были позволять вообще выходить со своей половины поля, ибо на матч вышли основой против полурезерва хозяев.
Но по факту контроля мяча не было, позиционка хромала, прессинг вообще не навязывали, о чем свидетельствуют регулярные набеги кубанцев в штрафную Менди и уйма опасных моментов у его ворот (не забываем про перекладину).
Эти 4 мяча должны были быть забиты в первые 25 минут игры, чтобы на второй тайм дать игрокам основы отдых перед матчем чемпионата. Но Лэмпс зачем-то решил и без того вялого Хаверца мучить ещё почти целый матч
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Ужасная игра. Просто блевотная
Хаверц и зиеш норм.
Жоржа просто накуй, просто пизда как рвет пукан от его игры...
Менди очередной сухарь
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Оле видимо думает, что достаточно промариновал Погба, но француз сегодня опять погоды не сделает, тут к бабке не ходи.
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смотрим как наггельсман будет водить залупой по губам скамеров))
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С победой мужики...
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Матч в актив, всех с победой.
Жаль Жиру, просто так мариновать топаря грех, зимой отпустить.
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Отлично. Хотя Краснодар жаль, но всё в их руках.
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Радоваться победе против Краснодара - это как бить инвалида и говорить, что ты его отпиздил!
Ещё раз убеждаюсь в том, что фанаты Челси конченные лохи!
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в плане организации игры и тактики полностью Челси переиграли, но класса резервистам не хватает, канеш:(
вродь Краснодар и попал в проходную группу, должны были легко с 1 места выходить, но куча проблем в составе и итог печальный, вестимо, будет.
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Изи каточка для гегемонов во главе с Фрэнки Лэмпардом!
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руль и артурик шо там с е6алом? радуетесь или опять чем-то недовольны?)
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Болельщики молодцы, хорошо поддерживали. Только на поле присутствовали хуесосы всех мастей. Особенно в розовом.
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Тотальное унижение русни
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stevens , я знаю ты это читаешь, маленький пидорасик . Представляю как твоя дырявая жопа сейчас лопается от зависти из-за блестящего выступления будущего победителя турнира лондонского футбольного клуба Челси!
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