Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — ЛАСК

Домашнее противостояние с ЛАСКом видится формальностью для "Манчестер Юнайтед" на пути к выходу в четвертьфинал Лиги Европы.

Напомним, "красные дьяволы" уверенно выиграли первый матч 1/8 финала — 0:5. Та игра состоялась еще 12 марта.



После коронавирусной паузы "Юнайтед" не растерял свою форму, в итоге финишировав в Премьер-Лиге на третьей позиции. Команда Оле Гуннара Сульшера уже пробилась в Лигу Чемпионов и теперь может добавить к этому трофей.



"Если мы приложим свои руки к трофею, это будет большой шаг вперед", — говорил Сульшер на пресс-конференции.



- В рамках еврокубков "Юнайтед" провел 18 матчей без поражений против команд из Австрии — больше, чем против команд из какой-либо другой страны. Общий счет этих 18 матчей — 22:1.



- ЛАСК проиграл только один из семи последних матчей в Лиге Европы — как раз против "Юнайтед" в марте. Австрийцы пропустили за раз столько же (5), как в восьми первых поединках в соревновании.



- Предыдущий раз "Юнайтед" достигал 1/4 финала Лиги Европы в 2016/17 — сезоне, когда Жозе Моуриньо выиграл этот турнир.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" задействовал 35 различных футболистов — на семь больше, чем ближайший преследователь по этому показателю ("Севилья").



- Лучшим бомбардиром "Юнайтед" в этом сезоне Лиги Европы является Мейсон Маунт, забивший пять голов восемью ударами в створ.



Сульшер заранее пообещал, что Джесси Лингард выйдет в стартовом составе "Юнайтед". На игровое время также могут рассчитывать Хуан Мата и Одион Игало. Аксель Туанзебе и Люк Шоу были исключены из заявки команды на Лигу Европы ввиду травм, причем одно из этих двух вакантных мест было отдано Филу Джонсу, который еще не появлялся на поле после возобновления сезона.



Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ЛАСК (Австрия). Первый матч — 5:0

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-транлсяция