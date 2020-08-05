"Арсенал" увольняет 55 сотрудников

Эмирейтс Сложная финансовая ситуация заставила "Арсенал" принять решение об увольнении 55 сотрудников.

Ранее в этом году руководство "Арсенала", главный тренер Микель Артета со своим штабом и большинство игроков согласились на добровольное понижение своей зарплаты в течение 12 месяцев.

Кроме того, в минувший уикенд "канониры" выиграли Кубок Англии, заодно получив путевку в Лигу Европы, участие в которой позволит клубу дополнительно заработать около 30 миллионов фунтов.

Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы "Арсенал" преодолел последствия пандемии коронавируса, и сегодня клуб объявил о увольнении более полусотни рядовых сотрудников.

В свои заявлении "Арсенал" подчеркивает, что эта вынужденная мера позволит клубу совершить инвестиции в укрепление состава.

Данная новость была воспринята фанатами "канониров", мягко говоря, неоднозначно. Клуб продолжает платить 350 тысяч фунтов в неделю Месуту Озилу, готовится предложить Пьер-Эмерику Обамеянгу новый контракт с недельной зарплатой в 250 тыс. фунтов, надеется подписать Виллиана, Филиппе Коутиньо и Томаса Партея, но при этом производит массовые увольнения.


Метки Арсенал, финансы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 05.08.2020 18:34 # alexomck
    уволить Озила и можно ещё 100 нанять следом.

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  2. arhangel777 05.08.2020 18:10 # arhangel777
    Уволили б Озила и по мимо зараплат 55 сотрудников еще и клубу бы осталось!

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  3. mixmaster 05.08.2020 18:07 # mixmaster
    через год, когда у озила окончится контракт, возьмут обратно, ничего страшного)

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  4. iceteam 05.08.2020 18:06 # iceteam
    Кудесник красавчик, правильный клуб для себя нашёл))))))

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  5. fanstevengerrard 05.08.2020 18:04 # fanstevengerrard
    В свои заявлении "Арсенал" подчеркивает, что эта вынужденная мера позволит клубу совершить инвестиции в укрепление состава.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80112/

    Охуеть))

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  6. royal-arsenal 05.08.2020 18:02 # royal-arsenal
    надеюсь их с достойной компенсацией уволили, и с рекомендацией работы в других организациях

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  7. gio 05.08.2020 18:02 # gio
    Больше чем клуб, просто семья

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