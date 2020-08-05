"Арсенал" увольняет 55 сотрудников

Сложная финансовая ситуация заставила "Арсенал" принять решение об увольнении 55 сотрудников.

Ранее в этом году руководство "Арсенала", главный тренер Микель Артета со своим штабом и большинство игроков согласились на добровольное понижение своей зарплаты в течение 12 месяцев.



Кроме того, в минувший уикенд "канониры" выиграли Кубок Англии, заодно получив путевку в Лигу Европы, участие в которой позволит клубу дополнительно заработать около 30 миллионов фунтов.



Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы "Арсенал" преодолел последствия пандемии коронавируса, и сегодня клуб объявил о увольнении более полусотни рядовых сотрудников.



В свои заявлении "Арсенал" подчеркивает, что эта вынужденная мера позволит клубу совершить инвестиции в укрепление состава.



Данная новость была воспринята фанатами "канониров", мягко говоря, неоднозначно. Клуб продолжает платить 350 тысяч фунтов в неделю Месуту Озилу, готовится предложить Пьер-Эмерику Обамеянгу новый контракт с недельной зарплатой в 250 тыс. фунтов, надеется подписать Виллиана, Филиппе Коутиньо и Томаса Партея, но при этом производит массовые увольнения.