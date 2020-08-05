"Арсенал" увольняет 55 сотрудников
Сложная финансовая ситуация заставила "Арсенал" принять решение об увольнении 55 сотрудников.
Ранее в этом году руководство "Арсенала", главный тренер Микель Артета со своим штабом и большинство игроков согласились на добровольное понижение своей зарплаты в течение 12 месяцев.
Кроме того, в минувший уикенд "канониры" выиграли Кубок Англии, заодно получив путевку в Лигу Европы, участие в которой позволит клубу дополнительно заработать около 30 миллионов фунтов.
Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы "Арсенал" преодолел последствия пандемии коронавируса, и сегодня клуб объявил о увольнении более полусотни рядовых сотрудников.
В свои заявлении "Арсенал" подчеркивает, что эта вынужденная мера позволит клубу совершить инвестиции в укрепление состава.
Данная новость была воспринята фанатами "канониров", мягко говоря, неоднозначно. Клуб продолжает платить 350 тысяч фунтов в неделю Месуту Озилу, готовится предложить Пьер-Эмерику Обамеянгу новый контракт с недельной зарплатой в 250 тыс. фунтов, надеется подписать Виллиана, Филиппе Коутиньо и Томаса Партея, но при этом производит массовые увольнения.
05.08.2020 18:00
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Последние комментарии:
уволить Озила и можно ещё 100 нанять следом.
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Уволили б Озила и по мимо зараплат 55 сотрудников еще и клубу бы осталось!
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через год, когда у озила окончится контракт, возьмут обратно, ничего страшного)
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Кудесник красавчик, правильный клуб для себя нашёл))))))
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В свои заявлении "Арсенал" подчеркивает, что эта вынужденная мера позволит клубу совершить инвестиции в укрепление состава.
Источник: http://fapl.ru/posts/80112/
Охуеть))
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надеюсь их с достойной компенсацией уволили, и с рекомендацией работы в других организациях
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Больше чем клуб, просто семья
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