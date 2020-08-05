"Сити" готов совершить еще пять приобретений

"Манчестер Сити" надеется совершить до пяти приобретений в остатке этого трансферного окна.

Накануне "горожане" обзавелись своим первым новичком этим летом, оформив переход вингера Феррана Торреса из "Валенсии" за 21 миллион фунтов плюс бонусы.



Также на подходе защитник "Борнмута" Натан Аке, который, как сообщает Sky Sports, уже прибыл в Манчестер для прохождения медобследования.



Однако этим "Сити" не собирается ограничиваться. Главному тренеру Хосепу Гвардиоле нужен еще один центральный защитник, которым, вероятнее всего, станет Калиду Кулибали, левый защитник, а также преемники для покидающего клуб полузащитника Давида Сильвы и для нападающего Серхио Агуэро, чей контракт истекает через год.



В качестве долгосрочной замены для Агуэро "Сити" рассматривает Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Жоау Фелиша из "Атлетико".



Несмотря на то, что трансферное окно будет открыто до 5 октября, "Сити" хотел бы полностью укомплектовать свой состав к старту нового сезона Премьер-Лиги 12 сентября.